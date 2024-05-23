Парни после спортзала устроили пикник в супермаркете

Двое друзей из Великобритании после тренировки в спортзале зашли в супермаркет за протеиновыми коктейлями. Заметив витрину с садовой мебелью, они не удержались и решили распить там бутылочку игристого. Их видео стало очень популярным в соцсетях. Всех мучает вопрос: «А что, так можно было?»
Необычный пикник на обочине приключился в супермаркете Morrisons в Блэкпуле, а точнее — в отделе «Сад и огород», который находится в беседке на открытом воздухе.
31-летний Дэнни Кэйти и 27-летний Джоуи Бейкер закончили изнурительную тренировку в спортзале и, как настоящие спортсмены, зашли в супермаркет за протеиновыми коктейлями.
Однако тут их планы претерпели некоторое изменение: в качестве угощения были выбраны кекс с сахарной глазурью и белое игристое вино £9,99 (1146 руб.), а в качестве места отдыха — витрина с садовой мебелью. Пластиковые винные бокалы нашлись тут же, неподалеку.
Другие посетители супермаркета бросали на парней недоуменные взгляды или хихикали, а сотрудников ситуация вообще не взволновала, поскольку они были слишком заняты работой.
Перед уходом Дэнни и Джоуи честно заплатили за съеденное и выпитое.
Молодые люди опубликовали видео, на котором они наливают спиртное, чокаются и произносят тост «За Morrisons». Друзья утверждают, что после публикации ролика в Facebook* (запрещенная в РФ соцсеть) проснулись известными и популярными, особенно у девушек.
Дэнни хвастается, что ему написало много «цыпочек». Все хотят дружить!
«Я, видите ли, не женат, а Джоуи уже занят. Я заметил, что после того, как мы выложили видео, я получил 30-40 заявок в друзья, все от цыпочек. Мне это очень помогло».
«Нам нужно было где-то посидеть, потому что были разбиты после спортзала, — рассказывает Дэнни. — Мы увидели эти кресла и сели на них, а потом заметили рядом стол, на котором стояло игристое вино. Мы посмотрели друг на друга, как бы спрашивая "А стоит ли?". Потом мы просто открыли его, и Джоуи снял это на камеру.
Мы прикончили примерно полбутылки. В магазине на нас бросили несколько нарочито удивленных взглядов, но все это было в шутку, и сотрудники оставили нас наедине с собой, потому что, я думаю, они были слишком заняты пополнением прилавков. Всё это не было запланировано. Всё произошло быстро и было очень смешно».
Нахальная парочка говорит, что после своей выходки они вернулись в супермаркет Morrisons, но были разочарованы, увидев, что витрину с садовой мебелью убрали.
Компания Morrisons отказалась от комментариев.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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