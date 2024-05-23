Парни после спортзала устроили пикник в супермаркете

«Нам нужно было где-то посидеть, потому что были разбиты после спортзала, — рассказывает Дэнни. — Мы увидели эти кресла и сели на них, а потом заметили рядом стол, на котором стояло игристое вино. Мы посмотрели друг на друга, как бы спрашивая "А стоит ли?". Потом мы просто открыли его, и Джоуи снял это на камеру.

Мы прикончили примерно полбутылки. В магазине на нас бросили несколько нарочито удивленных взглядов, но все это было в шутку, и сотрудники оставили нас наедине с собой, потому что, я думаю, они были слишком заняты пополнением прилавков. Всё это не было запланировано. Всё произошло быстро и было очень смешно».