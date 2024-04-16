Екатерина Мизулина написала заявление в полицию на блогера, который призывал женщин ходить голыми и бросался под газонокосилку

Алексей Поднебесный раньше работал в прокуратуре.
Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в своём Telegram-канале об обращении в правоохранительные органы после жалоб подписчиков на блогера Алексея Поднебесного. 44-летнего жителя Нижнего Новгорода обвиняют в преследовании несовершеннолетних девушек, угрозах расправой, публикации личных данных и распространении педофильского контента. Это только малая часть того, что Поднебесный творит в социальных сетях.
Странно, что Мизулина заинтересовалась именно им, ведь чаще всего её волнует молодежь, а Поднебесному уже 44 года. Вот уже более 10 лет житель Нижнего Новгорода развлекает подписчиков, творя всякую дичь. Но, как ни странно, когда-то у него была нормальная жизнь.
Алексею 44 года, он имеет юридическое образование, полученное в ННГУ имени Лобачевского. В "нулевых" он даже трудился в прокуратуре, выяснил "Царьград". На что он живёт - не ясно, но судя по всему доход с блога у него есть. Веселит людей в социальных сетях Поднебесный уже почти 10 лет. За это время он успел броситься под газонокосилку, загреметь в психушку и поступить на медицинский. Когда-то мы даже писали про этого "активиста", даже не подозревая, что на самом деле склонен ко всяким извращениям.
Многие подозревают, что в медицинский институт блогер поступил не ради знаний, а ради молоденьких студенток. В своих соцсетях Поднебесный позиционирует себя так: "общественный деятель, блогер, преследуемый по политическим и идеологическим мотивам властями. Антифеминист, автор теории вагинокапитализма и секскоммунизма". Также он считает себя инцелом (переводится как "невольно воздерживающийся"). Он выступает за то, чтобы каждому мужчине был доступен секс.
Алексей Поднебесный в агрессивной форме и не стесняясь в выражениях выступает за то, чтобы все мужчины получали бесплатный секс в любое время, а женщины жили ради того, чтобы удовлетворять потребности мужчин, уточняет "Царьград".
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С такой мордой...
Иногда Мизулина младшая не особо отличается умственными возможностями от тех, кого преследует.