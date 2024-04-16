Екатерина Мизулина написала заявление в полицию на блогера, который призывал женщин ходить голыми и бросался под газонокосилку

Алексею 44 года, он имеет юридическое образование, полученное в ННГУ имени Лобачевского. В "нулевых" он даже трудился в прокуратуре, выяснил "Царьград". На что он живёт - не ясно, но судя по всему доход с блога у него есть. Веселит людей в социальных сетях Поднебесный уже почти 10 лет. За это время он успел броситься под газонокосилку, загреметь в психушку и поступить на медицинский. Когда-то мы даже писали про этого "активиста", даже не подозревая, что на самом деле склонен ко всяким извращениям.