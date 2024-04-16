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Екатерина Мизулина написала заявление в полицию на блогера, который призывал женщин ходить голыми и бросался под газонокосилку

Екатерина Мизулина написала заявление в полицию на блогера, который призывал женщин ходить голыми и бросался под газонокосилку

Автор:
16 апреля 2024 19:44
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Мизулина   Поднебесный   интересное   мнение   персонаж   полиция   фото   
2680
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Алексей Поднебесный раньше работал в прокуратуре.

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в своём Telegram-канале об обращении в правоохранительные органы после жалоб подписчиков на блогера Алексея Поднебесного. 44-летнего жителя Нижнего Новгорода обвиняют в преследовании несовершеннолетних девушек, угрозах расправой, публикации личных данных и распространении педофильского контента. Это только малая часть того, что Поднебесный творит в социальных сетях.

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Странно, что Мизулина заинтересовалась именно им, ведь чаще всего её волнует молодежь, а Поднебесному уже 44 года. Вот уже более 10 лет житель Нижнего Новгорода развлекает подписчиков, творя всякую дичь. Но, как ни странно, когда-то у него была нормальная жизнь.

Алексею 44 года, он имеет юридическое образование, полученное в ННГУ имени Лобачевского. В "нулевых" он даже трудился в прокуратуре, выяснил "Царьград". На что он живёт - не ясно, но судя по всему доход с блога у него есть. Веселит людей в социальных сетях Поднебесный уже почти 10 лет. За это время он успел броситься под газонокосилку, загреметь в психушку и поступить на медицинский. Когда-то мы даже писали про этого "активиста", даже не подозревая, что на самом деле склонен ко всяким извращениям.

Многие подозревают, что в медицинский институт блогер поступил не ради знаний, а ради молоденьких студенток. В своих соцсетях Поднебесный позиционирует себя так: "общественный деятель, блогер, преследуемый по политическим и идеологическим мотивам властями. Антифеминист, автор теории вагинокапитализма и секскоммунизма". Также он считает себя инцелом (переводится как "невольно воздерживающийся"). Он выступает за то, чтобы каждому мужчине был доступен секс.

Алексей Поднебесный в агрессивной форме и не стесняясь в выражениях выступает за то, чтобы все мужчины получали бесплатный секс в любое время, а женщины жили ради того, чтобы удовлетворять потребности мужчин, уточняет "Царьград".

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Метки: Мизулина   Поднебесный   интересное   мнение   персонаж   полиция   фото   
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15  комментариев
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24k
Shtoppi 57 минут назад
почему-то мне кажется, что этот аллеша поднебесный похож на пациента психиатрической лечебницы.
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18k
тов.Suhov 2 минуты назад
Видимо, бабы не дают. Вот и колбасит болезного.
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657
Mil-ast Полчаса назад
У Мизулиной работа похоже такая - доносы писать.
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1k
Павел 38 минут назад
"женщины жили ради того, чтобы удовлетворять потребности мужчин" а как называется эта религия?
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2k
Igor Grishaev 38 минут назад
"Но позвольте, как же он служил в очистке?"©
С такой мордой...
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7k
Gamletof 38 минут назад
Идиальная пара намечается )) Совет и любовь!
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40k
Алексей 40 минут назад
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0
galina 53 минуты назад
Спермотоксикоз у него и психически болен...Поэтому и творит дичь всякую
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11k
Juli Час назад
"Многие подозревают, что в медицинский институт блогер поступил не ради знаний, а ради молоденьких студенток."
Иногда Мизулина младшая не особо отличается умственными возможностями от тех, кого преследует.
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36k
Teodor Час назад
Хер чего она ему предъявит - ему "белый билет" полагается... как Шарикову. Будет дальше фигню творить и развлекаться (еще и зарабатывает на этом!)
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1k
Фёдор Час назад
Поднебесный....Подза.упный,так точнее.
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11k
Дмитрий Час назад
В прокуратуре, по ходу, секс не получил.....уволился.
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7k
Трям 2 часа назад
Какая уродливая очкастая телка!
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7k
Харон ( Χάρων) 2 часа назад
Присутствие интеллекта не замечено...
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PokemonKa
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Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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