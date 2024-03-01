"Я свою главную роль исполнила": Волочкова назвала детей обузой

Видимо балерина забыла, что у неё есть дочь.
Анастасия Волочкова снова даёт интервью и высказывает своё мнение. На этот раз во время беседы с ведущей «360» Аксиньей Гурьяновой балерина заявила, что дети - это обуза. По мнению Волочковой, дети только всё портят.
Вы считаете, что рождение ребёнка это скрепление семьи? Нет, это обуза, потому что маленькие детки — маленькие бедки, большие детки — большие бедки. Я самую главную роль в своей жизни исполнила. Это материнство, — сказала звезда балета.
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У Анастасии есть 18-летняя дочь, которая уже давно с ней не живёт. Девочка переехала жить к отцу в подростковом возрасте, а мать иногда навещала. Сейчас Ариадна иногда навещает мать, но между ними нет семейного тепла. Волочкова заявила, что не может найти общий язык с Ариадной. Однако уверяет, что это не ее вина.
В разговоре на в YouTube-шоу "Не принято обсуждать" Волочкова заявила, что во всём виновата её мать. Об этом пишет KP.RU.
Мама все время портила мне отношения с дочкой. Зомбировала Аришу, доказывая, будто она никому не нужна, кроме бабушки. Для меня это было серьезной травмой. Бедная Ариадна, папа и бабушка втирают ей про меня.
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