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"Я свою главную роль исполнила": Волочкова назвала детей обузой

"Я свою главную роль исполнила": Волочкова назвала детей обузой

Автор:
01 марта 2024 20:19
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: волочкова   дети   интересное   материнство   мнение   фото   шоу бизнес   
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Видимо балерина забыла, что у неё есть дочь.

Анастасия Волочкова снова даёт интервью и высказывает своё мнение. На этот раз во время беседы с ведущей «360» Аксиньей Гурьяновой балерина заявила, что дети - это обуза. По мнению Волочковой, дети только всё портят.

Вы считаете, что рождение ребёнка это скрепление семьи? Нет, это обуза, потому что маленькие детки — маленькие бедки, большие детки — большие бедки. Я самую главную роль в своей жизни исполнила. Это материнство, — сказала звезда балета.

У Анастасии есть 18-летняя дочь, которая уже давно с ней не живёт. Девочка переехала жить к отцу в подростковом возрасте, а мать иногда навещала. Сейчас Ариадна иногда навещает мать, но между ними нет семейного тепла. Волочкова заявила, что не может найти общий язык с Ариадной. Однако уверяет, что это не ее вина.

В разговоре на в YouTube-шоу "Не принято обсуждать" Волочкова заявила, что во всём виновата её мать. Об этом пишет KP.RU.

Мама все время портила мне отношения с дочкой. Зомбировала Аришу, доказывая, будто она никому не нужна, кроме бабушки. Для меня это было серьезной травмой. Бедная Ариадна, папа и бабушка втирают ей про меня.


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Метки: волочкова   дети   интересное   материнство   мнение   фото   шоу бизнес   
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6  комментариев
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Трям Час назад
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5k
Дмитрий Круглов 9 минут назад
Интересно, а кто их звездами назначает? Я про Волочкову минимум раз в неделю вижу новости, то там на шпагат сядет, то тут трусы покажет, то с одним мужиком потрется, то с другим, то триппер подхватит. Но с прошлого тысячелетия ни разу не видел, чтобы показали как она танцует. Кто-нибудь видел новость про то, как она звездно танцует?
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Stas 15 минут назад
даже не то страшно, что она говорит, а то, что камера снимает ее и ведущую близко! Это просто 2 какие-то ведьмы, которых покрасили в цирке!!!
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Autumn2015 18 минут назад
Ну вот, пробухала ребенка ещё и на мать катит. Мразь.
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Babangdida 50 минут назад
"Я свою главную роль исполнила": Волочкова назвала детей обузойПосмотреть
"Я свою главную роль исполнила": Волочкова назвала детей обузой
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Echo Час назад
-когда вы почувствовали шевеление вашего ребеночка ?
- когда он съехал от нас
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