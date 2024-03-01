"Я свою главную роль исполнила": Волочкова назвала детей обузой

У Анастасии есть 18-летняя дочь, которая уже давно с ней не живёт. Девочка переехала жить к отцу в подростковом возрасте, а мать иногда навещала. Сейчас Ариадна иногда навещает мать, но между ними нет семейного тепла. Волочкова заявила, что не может найти общий язык с Ариадной. Однако уверяет, что это не ее вина.