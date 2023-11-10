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Порнозвезда рассказала, как относится к маленьким пенисам

Порнозвезда рассказала, как относится к маленьким пенисам

Автор:
10 ноября 2023 09:39
Сообщество : Голая правда
Метки: голая правда   интервью   интересное   мнение   пенис   порно актриса   фото   
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Кейли Свенсон - известная порноактриса и блогер. Как и все дамы этой профессии, Кейли не только снимается в фильмах, но и делится со своими подписчиками откровенными фотографиями.

Подписчики Кейли Свенсон частенько присылают ей фотографии своих интимных органов разного размера, цвета и вида. Среди них встречаются не очень внушительные, но Кейли совсем не высмеивает мужчин. Наоборот, её это даже возбуждает. Об этом она рассказала в эфире подкаста Pillow Talk.

Ведущий Райан Поунэлл спросил ее о том, какие пенисы она предпочитает, звезда дала неожиданный ответ.

Большие члены — это сексуально, но маленькие — совсем крошечные — по-своему хороши. Потому что в них есть что-то жалкое и трогательное... Дело не в том, что сам парень жалок. Дело в его стеснении и волнении, когда он говорит что-то вроде: "Боже мой, я делаю это, но не заслуживаю тебя". Не знаю, наверное, меня заводит стыд…. - призналась актриса.

Вот уже несколько столетий не утихают споры о том, какие пенисы больше ценят женщины. На Reddit порно актрисы поставили точку в этом споре. На сайте есть тема: "Спроси меня о чем угодно". Там актриса Riley Reid (Райли Рид) рассказала, что это дело каждой женщины.

Это важно, но иногда слишком большой - это слишком большой, а слишком маленький - это слишком маленький. Но получить удовольствие можно от любого члена. Это зависит от девушки.

Ливанская красавица Миа Халифа вовсе заявила, что не обращает на это внимания.

Лучший секс, который у меня когда-либо был, определенно был не с самым одаренным в плане достоинства мужчиной. Все дело в том, как ты обращаешься с девушкой и как она к тебе относится.

Актриса Аса Акира рассказала, что большие члены только в кино предпочтительнее.

А Лена Плаг назвала чёткий предпочтительный размер.

Я бы предпочла, чтобы это он был по крайней мере 15 см, но я не собираюсь поднимать шум, если он будет меньше.


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Метки: голая правда   интервью   интересное   мнение   пенис   порно актриса   фото   
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34k
Korolev 50 минут назад
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1k
Victor Chromov 11 минут назад
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34k
Fat Lynx 19 минут назад
Да бабам все мало, пока не в жопу...
А вообще подобный контент [мат]ей и дураков надоел.
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2k
Остап_Бендер_Задунайский Полчаса назад
Сказала Кейли Свенсон
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1k
investas Полчаса назад
Ух, я прошел)
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4k
просто Дмитрий 36 минут назад
А чем ответит Анастасия Волочкова
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41k
Aleks 39 минут назад
Все в мире относительно... Если у тебя между ног раздолбанная черная дыра, то и фонарный столб покажется на ее фоне маленьким.
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41k
Example 6.2.6 50 минут назад
Ссылка youtu.be
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3k
Past 52 минуты назад
Не одарила меня природа большим хозяйством, среднего размера. Как раз та длина которая считается средней для европейцев. Никогда никто не жаловался, но самому было любопытно и спрашивал у девушек(с которыми помимо секса была еще и скажем так дружба). Все говорили, что главное если парень умеет пользоваться инструментом, а дураку и 20+ см не поможет.
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9k
soar Час назад
Не знаю, наверное, меня заводит стыд…. - призналась актриса.
---------
Когда число членов, побывавших внутри, измеряется трех или четырехзначным числом, наверное, стыд - единственная эмоция, которая может чем-то удивить, это же так необычно.
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36k
АнтонПолднев 2 часа назад
Это важно, но иногда слишком большой - это слишком большой, а слишком маленький - это слишком маленький.(с)
Ого... Автор говорит, что она блогер (кто б, бдь, сомневался), судя по глубине мысли, не бизнес коуч часом?
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3k
Оксид Бетона 2 часа назад
зачётная тёлка
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18k
Голос Вселенной 2 часа назад
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24k
ЦСКА 2 часа назад
Есть такоие выражения:
"Болтается как хер в рукомойнике"....
Или "Щас бы щец покислей,, да пи.дёнку потесней"....
Мораль нужна?
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