Порнозвезда рассказала, как относится к маленьким пенисам

Вот уже несколько столетий не утихают споры о том, какие пенисы больше ценят женщины. На Reddit порно актрисы поставили точку в этом споре. На сайте есть тема: "Спроси меня о чем угодно". Там актриса Riley Reid (Райли Рид) рассказала, что это дело каждой женщины.

Это важно, но иногда слишком большой - это слишком большой, а слишком маленький - это слишком маленький. Но получить удовольствие можно от любого члена. Это зависит от девушки.

Ливанская красавица Миа Халифа вовсе заявила, что не обращает на это внимания.

Лучший секс, который у меня когда-либо был, определенно был не с самым одаренным в плане достоинства мужчиной. Все дело в том, как ты обращаешься с девушкой и как она к тебе относится.

Актриса Аса Акира рассказала, что большие члены только в кино предпочтительнее.

А Лена Плаг назвала чёткий предпочтительный размер.