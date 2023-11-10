Порнозвезда рассказала, как относится к маленьким пенисам

Кейли Свенсон - известная порноактриса и блогер. Как и все дамы этой профессии, Кейли не только снимается в фильмах, но и делится со своими подписчиками откровенными фотографиями.
Подписчики Кейли Свенсон частенько присылают ей фотографии своих интимных органов разного размера, цвета и вида. Среди них встречаются не очень внушительные, но Кейли совсем не высмеивает мужчин. Наоборот, её это даже возбуждает. Об этом она рассказала в эфире подкаста Pillow Talk.
Ведущий Райан Поунэлл спросил ее о том, какие пенисы она предпочитает, звезда дала неожиданный ответ.
Большие члены — это сексуально, но маленькие — совсем крошечные — по-своему хороши. Потому что в них есть что-то жалкое и трогательное... Дело не в том, что сам парень жалок. Дело в его стеснении и волнении, когда он говорит что-то вроде: "Боже мой, я делаю это, но не заслуживаю тебя". Не знаю, наверное, меня заводит стыд…. - призналась актриса.
Вот уже несколько столетий не утихают споры о том, какие пенисы больше ценят женщины. На Reddit порно актрисы поставили точку в этом споре. На сайте есть тема: "Спроси меня о чем угодно". Там актриса Riley Reid (Райли Рид) рассказала, что это дело каждой женщины.
Это важно, но иногда слишком большой - это слишком большой, а слишком маленький - это слишком маленький. Но получить удовольствие можно от любого члена. Это зависит от девушки.
Ливанская красавица Миа Халифа вовсе заявила, что не обращает на это внимания.
Лучший секс, который у меня когда-либо был, определенно был не с самым одаренным в плане достоинства мужчиной. Все дело в том, как ты обращаешься с девушкой и как она к тебе относится.
Актриса Аса Акира рассказала, что большие члены только в кино предпочтительнее.
А Лена Плаг назвала чёткий предпочтительный размер.
Я бы предпочла, чтобы это он был по крайней мере 15 см, но я не собираюсь поднимать шум, если он будет меньше.
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А вообще подобный контент [мат]ей и дураков надоел.
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Когда число членов, побывавших внутри, измеряется трех или четырехзначным числом, наверное, стыд - единственная эмоция, которая может чем-то удивить, это же так необычно.
Ого... Автор говорит, что она блогер (кто б, бдь, сомневался), судя по глубине мысли, не бизнес коуч часом?
"Болтается как хер в рукомойнике"....
Или "Щас бы щец покислей,, да пи.дёнку потесней"....
Мораль нужна?
"Маленький **ек **изденке королек"
"Главное не инструмент, а тот кто им пользуется"
Мораль нужна?