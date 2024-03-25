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8 лет за шутку: в Санкт-Петербурге студент соврал о заложенной бомбе - пришлось эвакуировать "Лондон Молл"

8 лет за шутку: в Санкт-Петербурге студент соврал о заложенной бомбе - пришлось эвакуировать "Лондон Молл"

Автор:
25 марта 2024 10:44
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Лондо Молл   Санкт-Петербург   ФСБ   задержание   ложнное сообщение   пошутил   теракт   
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Вчера в Питере из здания торгово-развлекательного комплекса спешно выводили людей, ТРЦ оцепили и тщательно проверяли. После теракта в Москве многие были напуганы и не знали, чего ожидать. Оказалось, информация о заложенной бомбе - ложная, и теперь "шутнику" грозит до 8 лет лишения свободы.

24 марта в "Лондон Молле" полицейские задержали молодого человека. За что именно он был задержан, неизвестно, но в разговоре с силовиками мужчина обмолвился, что заложил в здании ТРК бомбу.


На вопрос о её мощности неуверенно ответил, что вес взрывного устройства около 10 килограммов. После этого сообщения в "Лондон Молле" началась эвакуация.


На видео попал момент, как "террориста" выводят из здания.



Территорию ТРК оцепила полиция, в здание прибыли сотрудники ФСБ, спасатели.


Взрывотехники осмотрели помещение "Лондон Молла", но ничего подозрительного не обнаружили. Через три часа после начала эвакуации работникам ТРЦ, которые всё это время стояли на улице, разрешили войти в здание. Также был открыт вход посетителям.


Вызов оказался ложным. 19-летнему задержанному, который учится в петербургском политехе, по делу о заведомо ложном сообщении об акте терроризма грозит лишение свободы сроком до 8 лет - сообщает "Фонтанка" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Источник:

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Метки: Видео   Лондо Молл   Санкт-Петербург   ФСБ   задержание   ложнное сообщение   пошутил   теракт   
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13  комментариев
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3k
Александр Ломовицкий Час назад
Называется - Как на ровном месте заработать геморрой на всю жизнь. Закроют по полной в назидание остальным дебилам.
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11k
Михаил 22 минуты назад
ждем сопливых извинений на камеру
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12k
zlopisec 23 минуты назад
Кроме срока надо бы посчитать затраты на вызов спецслужб, финансовые потери всего ТЦ из-за эвакуации и оформить на него кредит на эту сумму....
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17k
Alex Полчаса назад
"Саша учится в Политехническом универе, судя по соцсетям, приехал в город из Татарстана."
https://t.me/mashmoyka/15750https://t.me/mashmoyka/15750
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5k
Руслан Полчаса назад
Всё ради хайпа, бестолковая молодежь какая
Но сесть должен. Прям один раз показательно такого вот "шутника" лет на 5, с максимальной оглаской по СМИ, чтобы у других дебилов, если не мозги, то инстинкт самосохранения сработал...
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45k
SinigamiRuuk Полчаса назад
Будет время посидеть и придумать безобидную шутку.
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24k
sanchesS80 Полчаса назад
"За такие шутки в зубах бывают промежутки"

Срок словит. На полную катушку конечно не зарядят, но вполне может посидеть пару лет пока по УДО выйдет. Торговый центр может еще убытки выставить
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11k
kaboza 44 минуты назад
Если в ВУЗ поступил, вроде мозги есть, а такое исполнять...походу дауну проплатили место предки..плетей всему семейству.
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2k
Ksenia2 46 минут назад
Дебил и урод. После теракта шутить таким образом - это должны быть в голове опилки вместо мозга.
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1912 постов (1901 в горячем)

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