8 лет за шутку: в Санкт-Петербурге студент соврал о заложенной бомбе - пришлось эвакуировать "Лондон Молл"

Что делать, если задел чужую машину, но при этом нет повреждений

В Санкт-Петербурге задержали 15-летнего подростка, распылившего перцовый баллон и...

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Спецслужбы задержали россиянина, готовившего покушение на Такера Карлсона

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