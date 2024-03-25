8 лет за шутку: в Санкт-Петербурге студент соврал о заложенной бомбе - пришлось эвакуировать "Лондон Молл"

Вчера в Питере из здания торгово-развлекательного комплекса спешно выводили людей, ТРЦ оцепили и тщательно проверяли. После теракта в Москве многие были напуганы и не знали, чего ожидать. Оказалось, информация о заложенной бомбе - ложная, и теперь "шутнику" грозит до 8 лет лишения свободы.
24 марта в "Лондон Молле" полицейские задержали молодого человека. За что именно он был задержан, неизвестно, но в разговоре с силовиками мужчина обмолвился, что заложил в здании ТРК бомбу.
На вопрос о её мощности неуверенно ответил, что вес взрывного устройства около 10 килограммов. После этого сообщения в "Лондон Молле" началась эвакуация.
Источник:
Источник:
На видео попал момент, как "террориста" выводят из здания.
Источник:
Территорию ТРК оцепила полиция, в здание прибыли сотрудники ФСБ, спасатели.
Источник:
Взрывотехники осмотрели помещение "Лондон Молла", но ничего подозрительного не обнаружили. Через три часа после начала эвакуации работникам ТРЦ, которые всё это время стояли на улице, разрешили войти в здание. Также был открыт вход посетителям.
Вызов оказался ложным. 19-летнему задержанному, который учится в петербургском политехе, по делу о заведомо ложном сообщении об акте терроризма грозит лишение свободы сроком до 8 лет - сообщает "Фонтанка" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Источник:
- "Что ты хочешь сделать?": в Петербурге парень напал на сотрудника по контролю за парковками
- Тату-мастера из Санкт-Петербурга задержали после жалобы православных активистов
- Спецслужбы задержали россиянина, готовившего покушение на Такера Карлсона
- В Питере полицейские задержали рэперов прямо на сцене во время концерта
- В Санкт-Петербурге задержали 15-летнего подростка, распылившего перцовый баллон и сопротивлявшегося полиции
https://t.me/mashmoyka/15750https://t.me/mashmoyka/15750
Срок словит. На полную катушку конечно не зарядят, но вполне может посидеть пару лет пока по УДО выйдет. Торговый центр может еще убытки выставить
Но сколько там по УДО для этой категории? 1/3 или 1/2 надо отсидеть. Лень копаться точно.