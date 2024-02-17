Тату-мастера из Санкт-Петербурга задержали после жалобы православных активистов

На днях православные активисты из движения "Сорок сороков" обратились в Следственный комитет с требованием наказать тату-мастера из Санкт-Петербурга, которая делает своим клиентам наколки с православной символикой с вкраплениями различных деталей в виде героев аниме или кошек.

"Ни изображений котиков, ни собачек, ни лошадок, ни обезьянок, ни каких-либо других вкраплений или других деталей, профанирующих святые религиозные символы, быть не должно, так как это неуважение к святыням и кощунство. Но ключевой момент даже в другом: первая татуировщица утверждает, что умысла на оскорбление чувств верующих у неё не было, и ограничивается "котиками": на самом деле, эта татуировщица последовательно и систематически делала тату и с карикатурами на иконы, и с перевёрнутыми храмами, и с кощунственными надписями с упоминанием Бога, и подвешивание крестиков на талии, и другое - речь об умышленных продуманных действиях", — говорилось в сообщении активистов.