Тату-мастера из Санкт-Петербурга задержали после жалобы православных активистов

Девушку обвиняют в оскорблении чувств верующих.
На днях православные активисты из движения "Сорок сороков" обратились в Следственный комитет с требованием наказать тату-мастера из Санкт-Петербурга, которая делает своим клиентам наколки с православной символикой с вкраплениями различных деталей в виде героев аниме или кошек.
"Ни изображений котиков, ни собачек, ни лошадок, ни обезьянок, ни каких-либо других вкраплений или других деталей, профанирующих святые религиозные символы, быть не должно, так как это неуважение к святыням и кощунство. Но ключевой момент даже в другом: первая татуировщица утверждает, что умысла на оскорбление чувств верующих у неё не было, и ограничивается "котиками": на самом деле, эта татуировщица последовательно и систематически делала тату и с карикатурами на иконы, и с перевёрнутыми храмами, и с кощунственными надписями с упоминанием Бога, и подвешивание крестиков на талии, и другое - речь об умышленных продуманных действиях", — говорилось в сообщении активистов.
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Отметим, что татуировки с котиками и крестами делала другая девушка по имени Нина, они коллеги с Кричкер. И к ней у правоохранительных органов вопросов пока нет. Что касается Дарьи, то пока неизвестно, возбудили ли в её отношении уголовное дело об оскорблении чувств верующих. Судя по её творчеству, наказания ей вряд ли удастся избежать.
UPD: в отношении Дарьи Кричкер возбудили уголовное по ст. 148 УК РФ ("Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий"). Поводом стала татуировка "Иисус во время оргазма". Девушке грозит до одного года колонии. Вероятнее всего, она отделается крупным штрафом.
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Тут граница отодвигается в сторону религиозной провокации, а местами откровенного сатанизма. И если это не пресекать, то будет следующая попытка продвинуть, и следующая. И в каждой найдутся свои "а что тут такого", "ПГМ" и прочие оправдывающие комментарии.
Как с теми же "радужными", которые за 20 лет из "больных" стали "светочами культуры и просвещения".
Крещение Руси князем Владимиром и более чем 1000-летняя история православия в нашей стране - одно краеугольных моментов НАШЕЙ с вами истории.
У нас свободная страна, и вы можете быть атеистом или приверженцем любой религии, просто уважайте историю своего государства.
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Я учился в советской школе. Тогда некоторые исторические события описывали одним образом , а сейчас по другому.
Как с этим быть ?
А в остальном в общем то согласен.
а почему не пророка Мухамеда? страшно? страшно) всё мы знаем что тогда будет, одним сроком тут не отделаться
это реально делается с целью по провоцировать людей и попробуйте меня переубедить
а с другой стороны бывает и перегиб в другую сторону - когда "верующие" слишком перевозбуждаются по любому поводу, я не вижу ничего плохого в крестах с котиками
и вообще разве есть такое юридическое понятие "верующий" как определить верующий человек или просто экспортирует это понятие? в своих целях?
Или в РФ сатанистов запертили уже?
На буддистов, мусульман и прочих этот закон как-то, случайно, не распространяется...
Пройдет совсем немного времени и начнут пороть на площади и сажать тех, кто не пришёл на службу, не слишком сильно бился лбом об пол, не пожертвовал пол заработка на новую рясу в золоте. Начинают всегда с таких как эта баба и с фото в трусах, где на горизонте кусочек церквы торчит.
Всё тут дружно ржут над тупыми пендосами, которые возвели в ранг неприкасаемых жирных фемок и хромых гомосеков, но в то же время считают абсолютно нормальным на уровне УК наделять особыми преференциями группы людей, объединенных слепой бездоказательной верой в какое-либо мифические существо.
А попытаешься спросить, как это все у людей в голове в один пазл идеально ровно складывается, так моментально или кадилами закидают, или извиниться настойчиво попросят.
не в защиту бабы.... но, какая то странная статья, сама себе противоречит, по её же логике, кто как хочет тот так и дроч...т....
что должно быть в голове чтоб набить такой портак? не с точки зрения религии, а с художественной точки?
когда человеку где то лет 14, у него бурлят гормоны в нем свербит дух противоречия, он хочет бунтовать и пофигу против кого, у кого то это проходит, он становится взрослым, а у кого то нет, но у него появляется на много больше возможностей "высраться" в социум - я уверен тут такое же, высказан какой то протест против верубщих людей типа "ахаха смотрите я иисуса вот такого набил"
это как если я например играю в игра на ПК и почему то невзлюбил консолегеймеров, хотя ни какого отношения к ним не имею и по сути они меня ни как не затрагивают, и набиваю себе плейстешин пять из которой пиписьки торчат - что бы при случае побесить встретившихся мне консольщиков
по моему то же самое