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Тату-мастера из Санкт-Петербурга задержали после жалобы православных активистов

Тату-мастера из Санкт-Петербурга задержали после жалобы православных активистов

Автор:
17 февраля 2024 18:37
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Санкт-Петербург   аэропорт   задержание   оскорбление чувств верующих   тату   
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Девушку обвиняют в оскорблении чувств верующих.

На днях православные активисты из движения "Сорок сороков" обратились в Следственный комитет с требованием наказать тату-мастера из Санкт-Петербурга, которая делает своим клиентам наколки с православной символикой с вкраплениями различных деталей в виде героев аниме или кошек.


"Ни изображений котиков, ни собачек, ни лошадок, ни обезьянок, ни каких-либо других вкраплений или других деталей, профанирующих святые религиозные символы, быть не должно, так как это неуважение к святыням и кощунство. Но ключевой момент даже в другом: первая татуировщица утверждает, что умысла на оскорбление чувств верующих у неё не было, и ограничивается "котиками": на самом деле, эта татуировщица последовательно и систематически делала тату и с карикатурами на иконы, и с перевёрнутыми храмами, и с кощунственными надписями с упоминанием Бога, и подвешивание крестиков на талии, и другое - речь об умышленных продуманных действиях", — говорилось в сообщении активистов.

Дарью Кричкер, так зовут 25-летнюю татуировщицу, задержали сегодня в аэропорту Пулково. Девушка пыталась сбежать в Ереван. Вопросы к ней, по данным Telegram-канала Baza, у сотрудников политотдела Центра по борьбе с экстремизмом возникли по поводу татуировки с эякулирующим Иисусом.

Отметим, что татуировки с котиками и крестами делала другая девушка по имени Нина, они коллеги с Кричкер. И к ней у правоохранительных органов вопросов пока нет. Что касается Дарьи, то пока неизвестно, возбудили ли в её отношении уголовное дело об оскорблении чувств верующих. Судя по её творчеству, наказания ей вряд ли удастся избежать.

UPD: в отношении Дарьи Кричкер возбудили уголовное по ст. 148 УК РФ ("Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий"). Поводом стала татуировка "Иисус во время оргазма". Девушке грозит до одного года колонии. Вероятнее всего, она отделается крупным штрафом.

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Метки: Видео   Санкт-Петербург   аэропорт   задержание   оскорбление чувств верующих   тату   
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225  комментариев
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2k
lihaci 18 часов назад
Как же достали эти сектанты...
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6k
satra Час назад
Подобные "явления" - попытка отодвинуть границы допустимого.

Тут граница отодвигается в сторону религиозной провокации, а местами откровенного сатанизма. И если это не пресекать, то будет следующая попытка продвинуть, и следующая. И в каждой найдутся свои "а что тут такого", "ПГМ" и прочие оправдывающие комментарии.
Как с теми же "радужными", которые за 20 лет из "больных" стали "светочами культуры и просвещения".

Крещение Руси князем Владимиром и более чем 1000-летняя история православия в нашей стране - одно краеугольных моментов НАШЕЙ с вами истории.
У нас свободная страна, и вы можете быть атеистом или приверженцем любой религии, просто уважайте историю своего государства.
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1k
D. K 2 часа назад
Ну вот с какой стати, всякие пмг-нутые стали привилегированным классом?
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2k
AUTOMAN 2 часа назад
а эти "сорок сороков" по поводу танцев фили на кресте чего же не возбудились?
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3k
Вячеслав 3 часа назад
Любой активист или общественный деятель любого движения это как Швондер. Кто бы делать лишь бы не работать. Сразу скажу , я верующий и часто посещаю храм. И вот мы все наблюдаем там картину общественно деятельных дам, которые всех учат и проповедуют. Ну тут такое дело. Подавляющие их число обычные б.л.я.д.и. Человек может исправится и начать духовную жизнь но если он начинает это выставлять на показ то просто я не верю им. Такая же фигня происходит и в мечети. Друзья мусульмане рассказывали что у них такая же проблема.
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9k
Лаврентий 3 часа назад
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51k
Элек Мек 5 часов назад
Православные активисты? Однако...
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484
А «AW» Васильев 5 часов назад
"православные активисты из движения "Сорок сороков" " - а эти активисты легально действуют? Вроде бы все секты запрещены у нас законодательно! И к тому же - она еврейка, а что евреи с Христом сделали, знаем, так что у них это как у русских сказки, то Колобка съедят, то Иванушку в козла превратят, а евреи так с кумиром многих развлекаются. А этих секстантов надо самих проверить на законность их существования, а лучше прихлопнуть сразу, раз и навсегда, по-любому это финансовая пирамида по своей сути, если чего ещё не хуже....
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13k
Copycat 5 часов назад
ну одно дело кресты с котиками, другое это иисуса размалёвывать как попал, и ладно бы просто набила тату, так это же всё на показ выставляется в смешном тиктоке типа "ахаха я еврейка и я вот такого иисуса намалевала"

а почему не пророка Мухамеда? страшно? страшно) всё мы знаем что тогда будет, одним сроком тут не отделаться

это реально делается с целью по провоцировать людей и попробуйте меня переубедить

а с другой стороны бывает и перегиб в другую сторону - когда "верующие" слишком перевозбуждаются по любому поводу, я не вижу ничего плохого в крестах с котиками

и вообще разве есть такое юридическое понятие "верующий" как определить верующий человек или просто экспортирует это понятие? в своих целях?
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3k
portroy 6 часов назад
Некоторые рисунки явно сатанинские. Вот интересно, если заказчик сатанист набил себе крест перевернутый или святого с пентаграммой перевернутой, это же нельзя считать оскорблением чувств верующих, т.к. он сам верующий и это его символы веры...
Или в РФ сатанистов запертили уже?
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2k
vargas 6 часов назад
Кажись евреи пошли по всем фронтам. Мусульман мочить, православных осквернять…. Католиков не трогать! Почему? Да потому, что католики им сделали холокост и могут повторить… или я ошибаюсь?
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963
Herr Mannelig 7 часов назад
О, да.
Пройдет совсем немного времени и начнут пороть на площади и сажать тех, кто не пришёл на службу, не слишком сильно бился лбом об пол, не пожертвовал пол заработка на новую рясу в золоте. Начинают всегда с таких как эта баба и с фото в трусах, где на горизонте кусочек церквы торчит.
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14k
Ser 7 часов назад
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5k
Weltoff 7 часов назад
а как насчет оскорбления чувств неверующих?
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46k
Игорь 8 часов назад
Одни психи, т.е. религиозные фанатики, т.е. православные активисты, на других психов - "свободных" художников заявление в полицию написали...
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1k
tartilych 8 часов назад
Дуру (а она походу реально дура) защищать не собираюсь, она тупо сама себе дура. Но вот от бесноватых фриков, непонятные чувства которых вечно кто-то непонятно как ущемляет, уже начинает потряхивать. Какое-то долбаное средневековье.
Всё тут дружно ржут над тупыми пендосами, которые возвели в ранг неприкасаемых жирных фемок и хромых гомосеков, но в то же время считают абсолютно нормальным на уровне УК наделять особыми преференциями группы людей, объединенных слепой бездоказательной верой в какое-либо мифические существо.
А попытаешься спросить, как это все у людей в голове в один пазл идеально ровно складывается, так моментально или кадилами закидают, или извиниться настойчиво попросят.
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185
Кенни Маккормик 9 часов назад
UPD: в отношении Дарьи Кричкер возбудили уголовное по ст. 148 УК РФ ("Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий").

не в защиту бабы.... но, какая то странная статья, сама себе противоречит, по её же логике, кто как хочет тот так и дроч...т....
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185
Кенни Маккормик 9 часов назад
поводу татуировки с эякулирующим Иисусом

что должно быть в голове чтоб набить такой портак? не с точки зрения религии, а с художественной точки?
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29k
Сталкер 10 часов назад
В этой истории все *банутые...
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398
Alex Roland 10 часов назад
Этого простили .. а статистику надо делать ....
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9k
Александр 11 часов назад
Лучшие друузья атеистов это наркомааааны! (ну хорошо хоть не как у девушек - педерасты) )))
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