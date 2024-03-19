В Санкт-Петербурге экс-военный застрелил бизнес-партнёра за долг в семь миллионов рублей

Инцидент произошёл на глазах у посетителей ресторана "Чабрец".
Встреча двух мужчин в ресторане завершилась трагедий. 18 марта 40-летний петербуржец Алексей Исаков, который недавно вернулся из зоны СВО, общался со своим знакомым. Последний задолжал Алексею немалую сумму. Часть долга он принёс на встречу, но, видимо, Исаков надеялся получить все семь миллионов.
В результате возник конфликт, который быстро перестал быть томным. Исаков достал пистолет и несколько раз выстрелил в собеседника - очевидцы говорят, что слышали не менее трёх выстрелов.
Осторожно! В видео присутствуют сцена смерти!
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Мужчина скончался на месте, а Исакова довольно быстро задержали. Он сдался полицейским без сопротивления.
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Как сообщают СМИ, у задержанного богатое прошлое. Он отбывал наказание в колонии за кражу сейфа и прицепа со снегоболотоходом; его также приговаривали за пьяную езду - пишет "Фонтанка". Из колонии он и попал в зону СВО, откуда вернулся, но некоторые асоциальные замашки, видимо, сохранил.
Как сообщают СМИ, на задержанном зарегистрировано большое количество ныне недействующих фирм. Кроме того, он является генеральным директором и владельцем зарегистрированной в Ленобласти строительной компании с годовой выручкой 21 млн рублей.
По факту убийства возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Душегубу грозит до 15 лет колонии.
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ВИДИМО, сохранил, НЕКОТОРЫЕ
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Хм... А что, кто-то и в правду считал, что если уркагана загнать в окопы и дать в руки автомат, то он оттуда выйдет просветлённым праведником?!!...
Какая наивность.
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ну как бы не фирма, а строительная бригада какая-то