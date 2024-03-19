В Санкт-Петербурге экс-военный застрелил бизнес-партнёра за долг в семь миллионов рублей

Встреча двух мужчин в ресторане завершилась трагедий. 18 марта 40-летний петербуржец Алексей Исаков, который недавно вернулся из зоны СВО, общался со своим знакомым. Последний задолжал Алексею немалую сумму. Часть долга он принёс на встречу, но, видимо, Исаков надеялся получить все семь миллионов.

В результате возник конфликт, который быстро перестал быть томным. Исаков достал пистолет и несколько раз выстрелил в собеседника - очевидцы говорят, что слышали не менее трёх выстрелов.