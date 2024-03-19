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В Санкт-Петербурге экс-военный застрелил бизнес-партнёра за долг в семь миллионов рублей

В Санкт-Петербурге экс-военный застрелил бизнес-партнёра за долг в семь миллионов рублей

Автор:
19 марта 2024 09:38
Сообщество : Криминал
Метки: Ynews   Видео   Санкт-Петербург   военный   долг   задержание   криминал   полиция   убийство   
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Инцидент произошёл на глазах у посетителей ресторана "Чабрец".

Встреча двух мужчин в ресторане завершилась трагедий. 18 марта 40-летний петербуржец Алексей Исаков, который недавно вернулся из зоны СВО, общался со своим знакомым. Последний задолжал Алексею немалую сумму. Часть долга он принёс на встречу, но, видимо, Исаков надеялся получить все семь миллионов.


В результате возник конфликт, который быстро перестал быть томным. Исаков достал пистолет и несколько раз выстрелил в собеседника - очевидцы говорят, что слышали не менее трёх выстрелов.


Мужчина скончался на месте, а Исакова довольно быстро задержали. Он сдался полицейским без сопротивления.


Как сообщают СМИ, у задержанного богатое прошлое. Он отбывал наказание в колонии за кражу сейфа и прицепа со снегоболотоходом; его также приговаривали за пьяную езду - пишет "Фонтанка". Из колонии он и попал в зону СВО, откуда вернулся, но некоторые асоциальные замашки, видимо, сохранил.


Как сообщают СМИ, на задержанном зарегистрировано большое количество ныне недействующих фирм. Кроме того, он является генеральным директором и владельцем зарегистрированной в Ленобласти строительной компании с годовой выручкой 21 млн рублей.


По факту убийства возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Душегубу грозит до 15 лет колонии.

Источник:

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Метки: Ynews   Видео   Санкт-Петербург   военный   долг   задержание   криминал   полиция   убийство   
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11  комментариев
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61k
dima423 Час назад
Ну и спрашивается нахера? Теперь ни денег ни свободы... как то совсем глупо. Ну хотя бы нанял специально обученных людей, которые долги возвращают за процент
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9k
БарНалей 3 минуты назад
"..некоторые асоциальные замашки, видимо, сохранил.."
ВИДИМО, сохранил, НЕКОТОРЫЕ
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8k
Alex 19 минут назад
На кол!
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17k
ss Полчаса назад
"Из колонии он и попал в зону СВО, откуда вернулся, но некоторые асоциальные замашки, видимо, сохранил."
---
Хм... А что, кто-то и в правду считал, что если уркагана загнать в окопы и дать в руки автомат, то он оттуда выйдет просветлённым праведником?!!...
Какая наивность.
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6k
Rubiroid_47 53 минуты назад
Кажется это не самый надежный способ вернуть деньги.
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257
Саша 54 минуты назад
Чабрец тебе, знакомый...
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6k
Отвратительный Мужик 55 минут назад
Черт захотел кинуть на бабки не того человека , в этот раз ему не фартануло .
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31
risti Час назад
с годовой выручкой 21 млн рублей.
----------
ну как бы не фирма, а строительная бригада какая-то
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14k
Алексей Час назад
"скоро во всех кинотеатрах страны"...
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