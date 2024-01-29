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В Санкт-Петербурге задержали членов новой молодёжной банды, избивавших на улице людей

В Санкт-Петербурге задержали членов новой молодёжной банды, избивавших на улице людей

Автор:
29 января 2024 16:57
Сообщество : Криминал
Метки: Санкт-Петербург   Турал Мамедов   бандиты   гопники   драки   задержание   опг   полиция   
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Молодые гопники - подражатели трещ-блогера Мамедова - снимали свои похождения на видео, что здорово облегчило работу полицейским.

Примета времени: начинающие абу-бандиты сбиваются в банды, кошмарят окружающих, и в доказательство своей крутизны снимают все свои художества на видео, которые затем выкладывают в соцсети. Товарищу майору остаётся отреагировать на сигнал, опознать личность юного гопника, задержать его и препроводить в камеру.


Последние эпизоды в разных городах страны проходят по такому сценарию. По всей стране уже задержали немало молодых преступников, и снова очередь дошла до Санкт-Петербурга. Здесь зумеры сколотили банду, вдохновившись "подвигами" ранее задержанного Турала Мамедова, члены группировки которой тоже нападали на прохожих.



Неофиты не смогли усмотреть причинно-следственную связь в судьбе своего гуру, который сначала бил людей, потом удрал из России в Азербайджан и был этапирован в РФ. Сейчас Турал Мамедов ожидает суда. 18-летний бандит, известный как админ Телеграм-каанала "Жизнь бродяги", обвиняется в хулиганстве и возбуждении ненависти и вражды (ч. 2 ст. 213 и п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ). Ход и результаты расследования находятся на контроле в центральном аппарате СКР. Помимо него, задержаны 15 его последователей, уроженцы Азербайджана и Таджикистана. Все они, как и их гуру - фигуранты уголовных дел, и сейчас ожидают суда под арестом.




Подражатели Турала, похоже, как-то упустили из виду, что за преступлением чаще всего следует наказание, а потому без страха и упрёка пошли по кривой дорожке, занимаясь тем же самым: драками, избиением прохожих.


После этих видео были задержаны три молодых человека, принимавших самое активное участие в избиениях. Они доставлены в полицию. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.


Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидентов, выявляют пострадавших от рук гопников- вполне возможно, количество "подвигов" было больше обнародованного, и переквалификация уголовного дела на более серьёзную статью в таких обстоятельствах - довольно частая история. Ждём развития событий.

Источник:

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Метки: Санкт-Петербург   Турал Мамедов   бандиты   гопники   драки   задержание   опг   полиция   
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28  комментариев
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7k
Alex Час назад
Гниды черножопые...
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391k
Алексей Минуту назад
очередные обезьяны
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14k
Пук 3 минуты назад
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2k
Igor Grishaev 4 минуты назад
Преступники в сводках подразделяются на "Ценных иностранных специалистов" (Средняя Азия) и "Бородачей " (Кавказ)
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13k
kotovski 6 минут назад
возбуждено дело о хулиганстве...
а разве не покушение на убийство группой лиц попредварительному сговору???
видимо главы диаспор-опг опять занесли...
видимо надо ждать пока бастыркин возбудится...
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5k
Йож 6 минут назад
Скинхеды, возвращайтесь! Тут для Вас уже поле не паханное!
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48
Саша 9 минут назад
Дави на курок.
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475
Jimmy 13 минут назад
ослоебы домой поедут ?
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48
Саша Jimmy 8 минут назад
Скорее всего да,после отсидки.
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1k
Иванов Петров Сидоров 15 минут назад
Опять oвцеeбы.
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12k
Света 20 минут назад
Слушайте, ну вот я реально не понимаю они вообше идиоты? Ну ведь даже животное, влекомое инстинктами, получив пи..лей, не повторяет того за что получил. Его, так сказать, стая, стадо видят, что получены пи..дюли либо вообще так не делают, либо начинают делать по другому опасаясь самим получить. А эти то чернож... южно-азиатские существа чем думают? Тут даже не инстинкт, а вообще не знаю что не работает. Как эти живут вообще?!
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475
Jimmy Света 12 минут назад
видимо они тупы до полной необучаемости
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11k
BWSHARK Полчаса назад
Да просто гражданам разрешите резать этих ублюдков и все быстренько сойдет на нет. Не приведи их Господь напасть на моих родных, весь клан вырежу. До последнего.
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27k
Лис Полчаса назад
Опять макаки. А для нас закон о превышении мер самообороны. Вот своротишь рыло такой обезьяне, а дальше? Пора всех понаехавших после 91-го, в т.ч. и купивших гражданство, с народившимся приплодом и всей родней гнать домой по кишлакам.
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1k
Михаил Полчаса назад
И опять... ну вы поняли...
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4k
Руслан 36 минут назад
Когда же разрешат просто убивать этих черножопых пид@расов? Ну вот просто забить прутом или битой и чтобы потом тебя не нашли?
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57k
Мойша 41 минуту назад
А вот суды нужны показательные, с депортацией родственников до третьего колена. И, при необходимости, лишение гражданства.
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38k
Александр 41 минуту назад
Норм чистилище. Пусть продолжают, олени. так всех долпоепов и пересажают
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38k
albedo 41 минуту назад
Обезьяны.
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866
АртемШишков 45 минут назад
Как быстро из "волков" они превращаются в жалких псин скулящих о пощаде
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28k
Lehoia 50 минут назад
Никогда не думал, что скажу такое, но [мат], где славянские ребята в гриндерах и бомберах. Как их не хватает в последнее время!
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14k
кот базилий 51 минуту назад
Какие же у них тупые рожи, чем эти отрыжки здесь занимались? , кто папа-мама?.
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