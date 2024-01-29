В Санкт-Петербурге задержали членов новой молодёжной банды, избивавших на улице людей

Молодые гопники - подражатели трещ-блогера Мамедова - снимали свои похождения на видео, что здорово облегчило работу полицейским.
Примета времени: начинающие абу-бандиты сбиваются в банды, кошмарят окружающих, и в доказательство своей крутизны снимают все свои художества на видео, которые затем выкладывают в соцсети. Товарищу майору остаётся отреагировать на сигнал, опознать личность юного гопника, задержать его и препроводить в камеру.
Последние эпизоды в разных городах страны проходят по такому сценарию. По всей стране уже задержали немало молодых преступников, и снова очередь дошла до Санкт-Петербурга. Здесь зумеры сколотили банду, вдохновившись "подвигами" ранее задержанного Турала Мамедова, члены группировки которой тоже нападали на прохожих.
Неофиты не смогли усмотреть причинно-следственную связь в судьбе своего гуру, который сначала бил людей, потом удрал из России в Азербайджан и был этапирован в РФ. Сейчас Турал Мамедов ожидает суда. 18-летний бандит, известный как админ Телеграм-каанала "Жизнь бродяги", обвиняется в хулиганстве и возбуждении ненависти и вражды (ч. 2 ст. 213 и п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ). Ход и результаты расследования находятся на контроле в центральном аппарате СКР. Помимо него, задержаны 15 его последователей, уроженцы Азербайджана и Таджикистана. Все они, как и их гуру - фигуранты уголовных дел, и сейчас ожидают суда под арестом.
Подражатели Турала, похоже, как-то упустили из виду, что за преступлением чаще всего следует наказание, а потому без страха и упрёка пошли по кривой дорожке, занимаясь тем же самым: драками, избиением прохожих.
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После этих видео были задержаны три молодых человека, принимавших самое активное участие в избиениях. Они доставлены в полицию. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидентов, выявляют пострадавших от рук гопников- вполне возможно, количество "подвигов" было больше обнародованного, и переквалификация уголовного дела на более серьёзную статью в таких обстоятельствах - довольно частая история. Ждём развития событий.
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а разве не покушение на убийство группой лиц попредварительному сговору???
видимо главы диаспор-опг опять занесли...
видимо надо ждать пока бастыркин возбудится...
Занимаются созиданием.
А эти мартышки только на хулиганство и способны. Мозгов то меньше, чем у рыбки.