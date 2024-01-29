В Санкт-Петербурге задержали членов новой молодёжной банды, избивавших на улице людей

Примета времени: начинающие абу-бандиты сбиваются в банды, кошмарят окружающих, и в доказательство своей крутизны снимают все свои художества на видео, которые затем выкладывают в соцсети. Товарищу майору остаётся отреагировать на сигнал, опознать личность юного гопника, задержать его и препроводить в камеру.





Последние эпизоды в разных городах страны проходят по такому сценарию. По всей стране уже задержали немало молодых преступников, и снова очередь дошла до Санкт-Петербурга. Здесь зумеры сколотили банду, вдохновившись "подвигами" ранее задержанного Турала Мамедова, члены группировки которой тоже нападали на прохожих.



