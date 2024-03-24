Как в Бангладеше убивают уже мертвые корабли

Корабли, как и слоны, уходят умирать на свое отдельное кладбище. Они навсегда замирают на побережье Индийского океана, чтобы местная беднота медленно, как муравьи, растащила их на болты, обшивку и куски.
А куда корабли еще девать? Когда какой-то корабль оказывается непригоден, почти при смерти, ему покупают последний билет. То есть нанимают особого капитана, который доведет его прямо до пляжа около Читтагонга в Бангладеше (такие же кладбища есть и в Индии).
Капитан последнего пути посадит их на мель, чтобы местным беднякам было проще разламывать гиганта на мелкие куски.
Выглядит это очень эпично и одновременно подавляюще. Огромный корабль разобрать быстро обычному человеку с кувалдой или ломом невозможно. Потому выглядит это, словно муравьи растаскивают по крупицам тушу павшего гиганта.
Вся обшивка режется на мелкие куски, отвозится на грузовики для сдачи на металл. Это не официальная работа, зачем? Люди из бедного городка сами будут обдирать и сдавать уже в официальные приемники. У государства нет никакого мотива вводить в законную плоскость разборку кораблей на части.
Это ведь придется еще и безопасность обеспечивать, подсчет рабочих вести? Это траты без дополнительной отдачи.
Местные поколениями раздирают по песчинке корабли. В день за 12-14 часов у них получается заработать от 1 до 4 долларов.
Как появилось кладбище кораблей
Первый мертвый корабль появился тут в 1960 году, когда огромный корабль греческий Альпин сел на мель. Сдвинуть его с места не смогли никакими силами, а вскоре он сгнил, и его тут бросили (через 5 лет).
Местные компания выкупила корабль и разрешила жителям ближайшего городка обдирать его на металлолом. И вдруг оказалось, что это большая прибыль. Много металла практически за даром, с минимумом затрат на разборку.
И тогда кладбище кораблей стало принимать и другие смертельно больные суда. Они плывут сюда нескончаемым потоком. В год, в зависимости от размера корабля, могут разобрать до 200 кораблей.
Тут мало законного. Люди работают в ужасных условиях без инструмента и защитной одежды. Потому фотографов и туристов тут не особо жалеют.
Но особый подвид индустриальных туристов обязательно находит лазейку, чтобы побывать в таком грандиозном месте.
Сам город около Читтагонга тоже выглядит очень подавляюще – грязный и бедный. Дорисовывает картину гибели цивилизации, когда люди растаскивают на куски что-то огромное и великое, чей век уже минул.
На меня такие места оказывают очень подавляющий эффект. Куда больший, чем милые кладбища в лесах с красивыми надгробиями. Потому что на обычном кладбище – память, а здесь – концентрированное умирание, пусть даже и кораблей.
Источник:
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автор вы бы хоть заголовок подправили, как можно убить мёртвое. это тупо резка на металл..он кстати идёт на переплавку.
Корабли постоят и ложатся на курс. Высоцкий