FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Как это сделано, как это работает, как это устроено 513 постов • 317 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Как это сделано, как это работает, как это устроено
Как в Бангладеше убивают уже мертвые корабли

Как в Бангладеше убивают уже мертвые корабли

Автор:
24 марта 2024 10:10
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: бангладеш   в мире   корабли   люди   мертвые корабли   факты   фото   
2374
9

Корабли, как и слоны, уходят умирать на свое отдельное кладбище. Они навсегда замирают на побережье Индийского океана, чтобы местная беднота медленно, как муравьи, растащила их на болты, обшивку и куски.

А куда корабли еще девать? Когда какой-то корабль оказывается непригоден, почти при смерти, ему покупают последний билет. То есть нанимают особого капитана, который доведет его прямо до пляжа около Читтагонга в Бангладеше (такие же кладбища есть и в Индии).

×
×

Капитан последнего пути посадит их на мель, чтобы местным беднякам было проще разламывать гиганта на мелкие куски.

Выглядит это очень эпично и одновременно подавляюще. Огромный корабль разобрать быстро обычному человеку с кувалдой или ломом невозможно. Потому выглядит это, словно муравьи растаскивают по крупицам тушу павшего гиганта.

Вся обшивка режется на мелкие куски, отвозится на грузовики для сдачи на металл. Это не официальная работа, зачем? Люди из бедного городка сами будут обдирать и сдавать уже в официальные приемники. У государства нет никакого мотива вводить в законную плоскость разборку кораблей на части.

Это ведь придется еще и безопасность обеспечивать, подсчет рабочих вести? Это траты без дополнительной отдачи.

Местные поколениями раздирают по песчинке корабли. В день за 12-14 часов у них получается заработать от 1 до 4 долларов.

Первый мертвый корабль появился тут в 1960 году, когда огромный корабль греческий Альпин сел на мель. Сдвинуть его с места не смогли никакими силами, а вскоре он сгнил, и его тут бросили (через 5 лет).

Местные компания выкупила корабль и разрешила жителям ближайшего городка обдирать его на металлолом. И вдруг оказалось, что это большая прибыль. Много металла практически за даром, с минимумом затрат на разборку.

И тогда кладбище кораблей стало принимать и другие смертельно больные суда. Они плывут сюда нескончаемым потоком. В год, в зависимости от размера корабля, могут разобрать до 200 кораблей.

Тут мало законного. Люди работают в ужасных условиях без инструмента и защитной одежды. Потому фотографов и туристов тут не особо жалеют.

Но особый подвид индустриальных туристов обязательно находит лазейку, чтобы побывать в таком грандиозном месте.

Сам город около Читтагонга тоже выглядит очень подавляюще – грязный и бедный. Дорисовывает картину гибели цивилизации, когда люди растаскивают на куски что-то огромное и великое, чей век уже минул.

На меня такие места оказывают очень подавляющий эффект. Куда больший, чем милые кладбища в лесах с красивыми надгробиями. Потому что на обычном кладбище – память, а здесь – концентрированное умирание, пусть даже и кораблей.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Как это сделано, как это работает, как это устроено"
Метки: бангладеш   в мире   корабли   люди   мертвые корабли   факты   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
809
Шурман 2 часа назад
Они за это бабки получают и кстати у них можно купить любое нави или радио оборудование почти за бесценок так же как плоты и тд . Вопрос в другом как от туда это вывезти :) помню ролик был , Русский кэп гнал на этот пляж свой лайнер почти с слезами говорил на камеру и дал последние 3 гудка и удар о берег .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 19 минут назад
"убивают уже мертвые корабли"
автор вы бы хоть заголовок подправили, как можно убить мёртвое. это тупо резка на металл..он кстати идёт на переплавку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
966
ZeroCross.ru Полчаса назад
"...руководство СССР и Горбачев подписывает договор, по которому Пепси получает 17 подводных лодок проекта 613, эсминец, крейсер и торпедоносец"

Корабли постоят и ложатся на курс. Высоцкий
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Lexx Час назад
Ломать - не строить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Бровеносец в потёмках Час назад
Комментарий к фото
Интересно, кто мог плясать на палубах этих сухогрузов, кроме пьяной команды, и в какие такие круизы по Средиземноморью они ходили?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
Показать ещё
Musteline
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 1501 пост (1461 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

429201



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Ракета с кораблём "Союз МС-25" успешно стартовала с Байконура
Ракета с кораблём "Союз МС-25" успешно стартовала с Байконура
Как снимали фильм "Крокодил Данди": кадры со съемок и 18 интересных фактов о фильме
Как снимали фильм "Крокодил Данди": кадры со съемок и 18 интересных фактов о фильме
Набирающие популярность в сообществах
А вдруг ты не знал…
А вдруг ты не знал…
Самая дорогая еда, которую вы, скорей всего, не попробуете
Самая дорогая еда, которую вы, скорей всего, не попробуете
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 20 марта

Лучшие демотиваторы
Еще чуть-чуть и он продаст тебе арбуз

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#теракт#люди#история#дети#Прикол#фильм#СССР#Автовсячина
#Юмор#интересное#автомобили#факты#машина#кино#подборка#кот#США#Жизнь
#животные#интересно#забавно#автомир#Крокус сити холл#террористы#Россия#crocus city hall#шоу бизнес#собака
Дакка - город, в котором негде хоронить своих родственников Дакка - город, в котором негде хоронить своих родственников Почему некоторые японцы косят под циклопов Почему некоторые японцы косят под циклопов Самая пустая страна в мире: почему на 99 % территории Монголии никто не живет? Самая пустая страна в мире: почему на 99 % территории Монголии никто не живет? "Зачем мне работать? Я женат": как трудолюбивость выходит тайкам боком "Зачем мне работать? Я женат": как трудолюбивость выходит тайкам боком Куда миллионы бангладешцев едут верхом на поездах и кораблях Куда миллионы бангладешцев едут верхом на поездах и кораблях

На что жалуетесь?

Вернуться