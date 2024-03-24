Как в Бангладеше убивают уже мертвые корабли

Вся обшивка режется на мелкие куски, отвозится на грузовики для сдачи на металл. Это не официальная работа, зачем? Люди из бедного городка сами будут обдирать и сдавать уже в официальные приемники. У государства нет никакого мотива вводить в законную плоскость разборку кораблей на части.

Это ведь придется еще и безопасность обеспечивать, подсчет рабочих вести? Это траты без дополнительной отдачи.