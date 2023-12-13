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Дакка - город, в котором негде хоронить своих родственников

Дакка - город, в котором негде хоронить своих родственников

Автор:
13 декабря 2023 10:25
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: Кладбища Дакки   бангладеш   в мире   захоранение   кладбище   люди   могила   факты   фото   
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У больших городов, например китайских, всегда есть проблема со вместимостью кладбищ. В бангладешской Дакке же кризис места на городском кладбище дошел до того, что оно постоянно перекапывается.

Если вы заплатили за погребение и похоронили родственника, нет никакой гарантии, что вы найдете его могилу, когда ее в следующий раз посетить.

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Чтобы найти место для новых тел, власти перекапывают старые могилы. С каждым годом мерило «старости» могилы для перекапывания снижалось.

Сейчас снести могилу и вырыть на ее месте новую можно через 2 года с даты на памятнике. Но многие местные говорят, что им не дали и двух лет памяти.

Когда место перекапывается, все таблички сносятся. А поскольку соседние могилы тоже заменяются на свежие, через год даже приблизительно найти, где была могилка вашей бабушки, уже нереально.

Кладбище выглядит и правда очень плотно застроенным, при этом большая часть могил довольно свежая, не успевает порасти многолетними растениями.

Что насчет крематория?

В Китае это решают при помощи крематориев и электронных усыпальниц. Но вот в Дакке сжигать тела запрещено, можно только предать тело земле.

В городе 8 государственных кладбищ, но те, кто побогаче, стараются купить место на частном, чтобы иметь хоть какие-то гарантии не сноса.

Второй вариант – везти тело родственника загород, хоронить в удаленной деревне. Но на это желающих мало. Причина тому и нищета, откуда деньги на перевозку? И невозможность посетить могилу потом из-за дороговизны автобусных билетов.

В Дакке проживает 16,6 миллионов человек при размере 270 кв. километров, к слову Москва по площади больше в 10 раз, а население чуть меньше 14 миллионов.

Потому живут тут очень тесно. Дакка – практически единственное место, где население может заработать хоть какие-то деньги. Потому этот город считается одним из самых густонаселенных в мире.

И проблемы у него, соответственно, специфические. Например, смерть-стирание из жизни.

Когда житель Дакки умирает, уже через год его могила сносится, и даже родне некуда пойти и помянуть его. Его стирают без остатка, потому что в городе так тесно, что нет места на то, чтобы помнить умерших людей.

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Метки: Кладбища Дакки   бангладеш   в мире   захоранение   кладбище   люди   могила   факты   фото   
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Борис Карабанов Полчаса назад
"Его стирают без остатка, потому что в городе так тесно, что нет места на то, чтобы помнить умерших людей."(с)
Ну, вообще-то, память о человеке заключается не только в месте захоронения его бренной оболочки. Захоронения многих великих людей ныне неизвестны.
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thrashbox 56 минут назад
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