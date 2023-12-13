Дакка - город, в котором негде хоронить своих родственников

У больших городов, например китайских, всегда есть проблема со вместимостью кладбищ. В бангладешской Дакке же кризис места на городском кладбище дошел до того, что оно постоянно перекапывается.
Если вы заплатили за погребение и похоронили родственника, нет никакой гарантии, что вы найдете его могилу, когда ее в следующий раз посетить.
Чтобы найти место для новых тел, власти перекапывают старые могилы. С каждым годом мерило «старости» могилы для перекапывания снижалось.
Сейчас снести могилу и вырыть на ее месте новую можно через 2 года с даты на памятнике. Но многие местные говорят, что им не дали и двух лет памяти.
Когда место перекапывается, все таблички сносятся. А поскольку соседние могилы тоже заменяются на свежие, через год даже приблизительно найти, где была могилка вашей бабушки, уже нереально.
Кладбище выглядит и правда очень плотно застроенным, при этом большая часть могил довольно свежая, не успевает порасти многолетними растениями.
Что насчет крематория?
В Китае это решают при помощи крематориев и электронных усыпальниц. Но вот в Дакке сжигать тела запрещено, можно только предать тело земле.
В городе 8 государственных кладбищ, но те, кто побогаче, стараются купить место на частном, чтобы иметь хоть какие-то гарантии не сноса.
Второй вариант – везти тело родственника загород, хоронить в удаленной деревне. Но на это желающих мало. Причина тому и нищета, откуда деньги на перевозку? И невозможность посетить могилу потом из-за дороговизны автобусных билетов.
В Дакке проживает 16,6 миллионов человек при размере 270 кв. километров, к слову Москва по площади больше в 10 раз, а население чуть меньше 14 миллионов.
Потому живут тут очень тесно. Дакка – практически единственное место, где население может заработать хоть какие-то деньги. Потому этот город считается одним из самых густонаселенных в мире.
И проблемы у него, соответственно, специфические. Например, смерть-стирание из жизни.
Когда житель Дакки умирает, уже через год его могила сносится, и даже родне некуда пойти и помянуть его. Его стирают без остатка, потому что в городе так тесно, что нет места на то, чтобы помнить умерших людей.
Источник:
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Ну, вообще-то, память о человеке заключается не только в месте захоронения его бренной оболочки. Захоронения многих великих людей ныне неизвестны.