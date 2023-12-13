Дакка - город, в котором негде хоронить своих родственников

Сейчас снести могилу и вырыть на ее месте новую можно через 2 года с даты на памятнике. Но многие местные говорят, что им не дали и двух лет памяти.

Когда место перекапывается, все таблички сносятся. А поскольку соседние могилы тоже заменяются на свежие, через год даже приблизительно найти, где была могилка вашей бабушки, уже нереально.