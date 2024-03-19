В странном африканском королевстве Свазиленд, не имеющем выхода к морю, подданные должны гарантировать, что они не опозорят своего монарха. Это правило распространяется и на 15 жён короля по имени Мсвати III.
Но несмотря на всё это, одна из жён короля нарушила данное правило и была "поймана с поличным", вместе с его лучшим другом, являющимся министром юстиций Свазиленда.
Чем на подобное унижение ответил сам король?
Сейчас подробнее об этом мы расскажем в нашей новой статье:
В начале Второй англо-бурской войны, Великобритания поместила небольшое государство в Южной Африке Свазиленд под свою прямую юрисдикцию в качестве протектората.
В конце 1960-х годов британцы надеялись создать в Свазиленде парламентскую систему с конституционной монархией. Но местный племенной вождь Собуза II был против этой идеи. Он и несколько его видных сторонников сформировали политическую партию «Национальное движение Имбокодво». 6 сентября 1968 года Свазиленд стал независимым.
В течение следующих нескольких лет Собуза II провозгласил себя королём, создал и оснастил частную секретную армию, а затем при поддержке своей частной милиции отменил конституцию и распустил парламент.
С тех пор он обладал абсолютной властью в Свазиленде, которую подмял под себя. Он провёл множество социальных реформ, благодаря которым лишь укреплял своё влияние в государстве. Например, Собуза II был ярым сторонником многоженства. И, как сообщается, на пике своего правления у него было не менее 70 жен, приблизительно 210 детей и свыше 1000 внуков.
После смерти Собузы в 1986 году новым королём стал его 18-летний сын Мсвати III, который до сих пор правит Свазилендом (ныне Эсватини) как абсолютный монарх. Последний в своём роде в Африке.
Поскольку этот король никогда не избирался народом, никогда нигде не работал, но унаследовал абсолютную власть, а позже заявил, что владеет Эсватини и всем, что находится в стране, многие граждане его недолюбливают.
Более того, Мсвати создал так называемый фонд национального благосостояния, куда каждый житель государства должен был жертвовать деньги, и которым распоряжается лично король Мсвати.
Ну и конечно же Мсвати последовал традиции своего отца и активно продвигал многожёнство, указывая на то, что женщины в его королевстве также "принaдлeжaт ему", за что того нередко критиковали и обвиняли в пoxищeниях.
Сегодня у 50-летнего короля 15 жен и 23 ребенка. Но несколько лет назад с его 12-й женой, 23-летней Инхосикати ЛаДюбе случился настоящий скандал.
Южноафриканская пресса Эсватини процитировала источник во дворце:
«В течение многих месяцев инхосикати (королева) тайно наряжалась в армейскую форму всякий раз, когда короля не было рядом.
Переодевшись в офицерскую форму, королева ЛаДюбе подходила к воротам, где её уже поджидала правительственная машина, которая забирала её и отвозила в роскошный отель RoyalVilla, в 10 км к западу от дворца».
Мужчина с которым у 12-й королевы был тайный poмaн, оказался никем иным, как министром юстиции Эсватини и другом детства короля, Ндумисо Мамбой, занимавший этот пост с 2008 года.
После того как король узнал о случившимся, его друг был арестован во время полицейской операции в отеле, во время очередной встречи с королевой.
Что случилось после?
Королева обратилась к международным средствам массовой информации с рассказами о том, что её выгнали из дворца, но позже король впустил её обратно и несколько лет держал взаперти с несколькими охранниками.
Через какое-то время 12-я жена короля умерла при необъяснимых обстоятельствах и была пoгpебена на горе согласно королевскому погребальному обряду.
Ндумисо Мамбе повезло куда больше. Изначально король и его телохранители увезли министра в тюрьму, где длительное время избивaли и лишили его зyбов. Затем король требовал от своего правительства смертной кaзни министра за проникновение на частную собственность короля (отель RoyalVilla принадлежал именно королю). За подобное нарушение в Свазиленде (Эсватини) действительно существует такое суровое наказание.
Но из-за давления Великобритании и некоторых других европейских стран, данное наказание пришлось отменить. Хоть государство Эсватини (бывший Свазиленд) и является де-факто независимым государством, оно очень сильно ориентировано на "пожелания своих друзей" из-за границы. Сам король Мсвати III даже был почётным гостем на свадьбе принца Уильяма и Кэтрин Миддлтон.
Если бы Мамбе предъявили обвинение, осудили и кaзнили, то королю был бы нанесён слишком серьёзный политический ущерб, учитывая непопулярность в народе и нередкие попытки вoccтаний. Поэтому через несколько месяцев тюремного заключения Ндумисо Мамба был уволен со своего поста и лишён всех денег.
Некоторые журналисты писали о том, что в настоящее время бывший министр юстиций Эсватини живёт в нищете и входит в число 70% населения этого государства, живущих за чертой бедности.
Источник:
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