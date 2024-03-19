Что сделал король Свазиленда, когда застукал одну из своих 15-ти жён с лучшим другом?

В начале Второй англо-бурской войны, Великобритания поместила небольшое государство в Южной Африке Свазиленд под свою прямую юрисдикцию в качестве протектората.

В конце 1960-х годов британцы надеялись создать в Свазиленде парламентскую систему с конституционной монархией. Но местный племенной вождь Собуза II был против этой идеи. Он и несколько его видных сторонников сформировали политическую партию «Национальное движение Имбокодво». 6 сентября 1968 года Свазиленд стал независимым.

В течение следующих нескольких лет Собуза II провозгласил себя королём, создал и оснастил частную секретную армию, а затем при поддержке своей частной милиции отменил конституцию и распустил парламент.

С тех пор он обладал абсолютной властью в Свазиленде, которую подмял под себя. Он провёл множество социальных реформ, благодаря которым лишь укреплял своё влияние в государстве. Например, Собуза II был ярым сторонником многоженства. И, как сообщается, на пике своего правления у него было не менее 70 жен, приблизительно 210 детей и свыше 1000 внуков.

После смерти Собузы в 1986 году новым королём стал его 18-летний сын Мсвати III, который до сих пор правит Свазилендом (ныне Эсватини) как абсолютный монарх. Последний в своём роде в Африке.