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Самая пустая страна в мире: почему на 99 % территории Монголии никто не живет?

Самая пустая страна в мире: почему на 99 % территории Монголии никто не живет?

Автор:
18 марта 2024 09:30
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Жизнь   Монголия   в мире   люди   факты   фото   
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Таймырский Долгано-Ненецкий район Красноярского края – это крупнейший район в составе отдельного региона в России и, вероятно, на всей планете. Он имеет площадь 879 тысяч квадратных километров, и, если бы был независимым, считался бы 33-й страной по территории в мире – чуть меньше Венесуэлы, чуть больше Намибии.


Для наглядности, он больше любого государства в Европе, не считая России и Дании, если ее учитывать без Гренландии. Несмотря на это, там живет лишь порядка 30-ти тысяч человек, поскольку это исключительно суровое место.

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Монголия, 18-я по площади страна на планете, примерно в два раза больше этого района. И, по сравнению с Крайним Севером, это курортный юг. Однако ж, тут весьма невысокая плотность населения, самая низкая в мире – всего 2,17 человек на один квадратный километр. Для интересующихся, в России почти в четыре раза больше.

Т.е., на 99 % монгольской территории никто не живет. Почему?

Население Монголии составляет 3,4 миллиона человек. Почти половина из них – 1,6 миллиона, проживают в столице и еще некоторое количество – в ее ближайших окрестностях. Плотно населенные районы есть в центре страны и ближе к российской границе – в долине реки Орхон и на ее притоках. Еще две небольшие обитаемые области есть на западе, в предгорьях Монгольского Алтая.

Вместе это составляет 1-2 % от всей страны, а на остальной ее территории живут лишь кочевники, которые, как и в старину, в зависимости от сезона гонят свой скот в горы либо на равнину. Сейчас монголы вполне привыкли к оседлой городской жизни. И многие люди не держат скот сами, а живут в городе, но за определенную плату передают его под присмотр наемных пастухов – наши соотечественники в тех же целях заводят дачи, где тоже не живут большую часть времени. Поэтому относительно небольшая часть населения занимает почти всю территорию страны, но не для жизни, а для ведения скотоводства.

Так получилось из-за особых географических и климатических условий, которые в полной мере существуют только здесь. Страна расположена в самом центре континента, она находится на плато, высотой 900-1500 метров и окружена пустынями и чередой горных хребтов.

Поэтому сюда проникает исключительно мало влажного воздуха, а климат здесь при этом резко континентальный, с годовыми перепадами до 100 ℃ в иные времена. Улан-Батор расположен на широте Ростова-на-Дону, но погода здесь совсем не ростовская. Напротив, это самая холодная в мире столица со средней годовой температурой −0,4 ℃. В Новосибирске она, например, всего 1,7 ℃, хотя он расположен на несколько тысяч километров севернее.

Поскольку здесь очень сухо и крайне небольшой вегетационный период, на большей части страны невозможно земледелие и растет только трава, что привело к давнему доминированию скотоводства. Хотя до 20-го века историческая Монголия была раза в два больше, в ней было около миллиона населения, численность которого не сильно изменялась на протяжение веков. Да, именно столько людей покорило полмира, учитывая, что воевала десятая часть))

Проблемы были частично решены с участием Советского Союза в 1920-1950-х годах. И с тех пор численность населения увеличивалась на полмиллиона примерно каждые десять лет. Это было сделано за счет земледельческого освоения тех самых 1-2 % территории, которые достаточно увлажнены, достаточно теплы и достаточно низки.

Сделать то же самое с помощью развития скотоводства кочевого типа было нельзя – своего предела оно достигло еще при товарище Чингисхане. Поэтому на 99 % Монголии «живут» огромные стада коней, коров, овец и малое количество людей, которые за ними приглядывают.

В стране вообще много интересных моментов с точки зрения климата. Жара летом держится всего несколько дней, воздух сухой и пыльный – статическое электричество бьет от всего, к чему не прикасаешься, вода подается только из скважин – причем, голубая (бедная кислородом), трубы от нее почти не гниют.

Пронзительные ветра дуют большую часть года – а зимой представляют опасность для скота и людей. Раньше от них в сезон просто переходили на другой склон горы. Но капитализьм требует проживания на одном месте – в результате Монголия как-то раз даже просила помощи у ООН.

Из-за этого ветра оставленная на консервацию под открытым небом советская военная техника за десятилетия лишилась краски – как наждачкой она была сточена песком. Но совершенно не проржавела, потому что, опять же, сухо.

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Метки: Жизнь   Монголия   в мире   люди   факты   фото   
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2  комментария
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Rubiroid_47 Час назад
А копать полезные ископаемые и перерабатывать их, что не позволяет?
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Dsident 56 минут назад
Новосиб на несколько тысяч километров севернее Улан-Батора, ага. Так и запишем. Грамотеи, блин
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Anarasius

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