Самая пустая страна в мире: почему на 99 % территории Монголии никто не живет?

Монголия, 18-я по площади страна на планете, примерно в два раза больше этого района. И, по сравнению с Крайним Севером, это курортный юг. Однако ж, тут весьма невысокая плотность населения, самая низкая в мире – всего 2,17 человек на один квадратный километр. Для интересующихся, в России почти в четыре раза больше.

Т.е., на 99 % монгольской территории никто не живет. Почему?

Население Монголии составляет 3,4 миллиона человек. Почти половина из них – 1,6 миллиона, проживают в столице и еще некоторое количество – в ее ближайших окрестностях. Плотно населенные районы есть в центре страны и ближе к российской границе – в долине реки Орхон и на ее притоках. Еще две небольшие обитаемые области есть на западе, в предгорьях Монгольского Алтая.

Вместе это составляет 1-2 % от всей страны, а на остальной ее территории живут лишь кочевники, которые, как и в старину, в зависимости от сезона гонят свой скот в горы либо на равнину. Сейчас монголы вполне привыкли к оседлой городской жизни. И многие люди не держат скот сами, а живут в городе, но за определенную плату передают его под присмотр наемных пастухов – наши соотечественники в тех же целях заводят дачи, где тоже не живут большую часть времени. Поэтому относительно небольшая часть населения занимает почти всю территорию страны, но не для жизни, а для ведения скотоводства.