Как девушки в Бангладеш перестали быть девственницами

Случилось это совсем недавно, но зато – массово. А все потому что Высокий Суд Бангладеш разрешил в свидетельстве о мусульманском браке писать перед именем невесты «незамужняя», а не «девственница». Что же, спасибо ему на этом.
Как раньше выглядело свидетельство?
По логике брака девушка должна быть невинной и подтвердить свою невинность, потому нормальным считалось писать в свидетельстве «девственница».
Но в 2019 году правительство наконец задумалось, что лезть в постель к девушкам не очень-то этично, даже если у вас очень религиозная страна.
Потому что религиозность не должна идти в противовес человеческому достоинству. Потому теперь, даже если девушка-невеста и правда невинна, писать об этом в свидетельстве нельзя.
Теперь пишут «незамужняя», и это большой прорыв на саммм деле!
Что такое кумари
Есть очень интересный термин в Южной Азии, - это кумари (дева, невинная, это целый концепт «непопорченной» женщины). И кумари «стоит» дороже, ведь ее божественная целостность незапятнана.
И раньше в брачном свидетельстве можно было написать три статуса, на ком ты женишься: на кумари (незапятнанной), на разведенной или на вдове.
Теперь же страны начинают отказываться от архаичного кумари в пользу более сухого и современного «незамужняя». Вот так и вышло, что миллион девушек одним вечером засыпали в статусе невинной кумари, а проснулись просто незамужней.
Это, конечно, мелочь, но на само деле такие мелочи и формируют сдвиг в сознании. Что другие люди не должны знать, есть у женщины плевра между ног или нет, не их дело. И что это не должно быть показано нигде, кроме ее гинекологической карты.
Вторая поправка
Самое любопытное, теперь жених тоже должен вписать в бумаги свой статус! Раньше писать вдова или разведенная выходит замуж должна была только женщина. Теперь же мужчина тоже должен поставить свой статус – неженатый, разведенный, вдовец. Вот уж поистине - большой шаг к равным правам.
Бангладеш, кстати, как и Индонезия – это страна, где невесты на свадьбу красятся так, что их не узнать. Можно даже поддельную невесту привести и замуж выдать, никто не узнает.
Косметикой они выбеливают кожу, меняют форму губ и глаз, на фотографии их узнать невозможно. Раньше потому что фотографий делалось мало и хотелось быть самой красивой в этот день. А теперь уже традиция такая.
Источник:
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У меня укатайка....
..в БангладешЕ!
Поскольку жена бывает старшая, младшая, и любимая.
Плевра тонкая пленка, покрывающая легкое и внутреннюю поверхность грудной стенки. Полость между легким и грудной стенкой называется плевральной полостью. В норме в ней содержится небольшое количество (3-5 мл) жидкости для снижения трения между легким и внутренней поверхностью грудной клетки во время дыхания.