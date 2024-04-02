Как девушки в Бангладеш перестали быть девственницами

Как раньше выглядело свидетельство?

По логике брака девушка должна быть невинной и подтвердить свою невинность, потому нормальным считалось писать в свидетельстве «девственница».

Но в 2019 году правительство наконец задумалось, что лезть в постель к девушкам не очень-то этично, даже если у вас очень религиозная страна.

Потому что религиозность не должна идти в противовес человеческому достоинству. Потому теперь, даже если девушка-невеста и правда невинна, писать об этом в свидетельстве нельзя.