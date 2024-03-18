Почему некоторые японцы косят под циклопов

Кто любил или любит читать мифы Древней Греции? А может мечтали быть как Одиссей и сражаться с мифическими существами? По крайней мере, можно не являться самым ярым поклонником древнегреческих мифов, но самых известных персонажей знать.
К таким известным существам можно отнести циклопа - такое чудовище с одним глазом.
Как думаете, а существуют ли такие люди в нашем мире? Нет, это же мифы, придуманные рассказы, да не бывает такого - скажете вы. А теперь время удивляться: циклопов можно встретить в современном мире, в Японии. И они очень даже реальны.
И помог появиться на свет такому японскому тренду молодой художник Одзава Данго, о котором мало что известно. Но в одном из закрытых интервью с художником выяснили, что первая маска была нарисована в 2012 году для личного использования. И это не просто маска, а это целая одежда, которая позволяет каждому человеку быть другим.
Образ состоит из нарисованной одноглазой тканевой маски, закрывающей шею и парика. Называется это чудо - танганмен. Подросткам обоих полов очень понравились такие маски, так как они позволяют им стать другими людьми, чувствовать себя защищенной и уверенней. И никого не смущает, что в маске ты приобретаешь женский, милый, очаровательный образ.
Нет, конечно, мужские одноглазые маски тоже существуют, но они не кажутся такими милыми. Но может популярность к ним еще придет. Вдруг девочки захотят примерить образ мальчика. Больше напоминает компьютерную игру, чем реальную жизнь. Также удивительно, одноглазые маски не купишь массово в магазине, их художник рисует для каждого индивидуально. То есть это целое произведение искусства.
Казалось бы, что сложного нарисовать один глаз, пусть даже на ткани и подобрать парик? Но оказалось, что в этом деле множество деталей и каждый заказчик хочет добавить что-то свое, свою изюминку. Для этого была разработана платформа, позволяющая выбрать нужные формы и цвета. Главное помнить, каждая незначительная на первый взгляд деталь влияет на ваш характер. Игру Sims и фазу создания персонажа помните? Но при реализации всех своих желаний не стоит забывать о стоимости маски, которая может достигать 165000 рублей.
Немалый вклад в продвижение масок - циклопов вложил Ирвинг Вонг, который выпустил книгу-фотоальбом с разными косплеями и субкультурами, имеющимися на территории Японии. Благодаря ему, количество заказов танганменов значительно увеличилось. Молодые люди активно используют одноглазые маски в своих социальных сетях. И если на улицу в таком виде выходят редко, то аватарки или фото на страничке можно увидеть очень часто.
Но что же всем так нравится? Не скажешь, что циклопы милые. Оказалось, что именно этот огромный глаз, занимающий все лицо, и делает тебя милым, доставляя радость и порцию умиления от окружающих, как средство избавления от мрачной атмосферы вокруг.
Люди во всем мире обсуждают новый тренд. Представляете, если бы все носили одноглазые маски? Как в них дышать? А это точно удобно? Тем не менее спрос на одноглазые маски растёт с каждым днём. Вас это больше шокирует или хотели бы создать свой индивидуальный образ милого циклопа?
Источник:
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