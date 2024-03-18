Почему некоторые японцы косят под циклопов

Казалось бы, что сложного нарисовать один глаз, пусть даже на ткани и подобрать парик? Но оказалось, что в этом деле множество деталей и каждый заказчик хочет добавить что-то свое, свою изюминку. Для этого была разработана платформа, позволяющая выбрать нужные формы и цвета. Главное помнить, каждая незначительная на первый взгляд деталь влияет на ваш характер. Игру Sims и фазу создания персонажа помните? Но при реализации всех своих желаний не стоит забывать о стоимости маски, которая может достигать 165000 рублей.