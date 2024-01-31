Куда миллионы бангладешцев едут верхом на поездах и кораблях

Для чего миллионы людей на три дня съезжаются на окраину Дакки.
Если вы когда-нибудь видели эти ужасающие фотографии переполненных поездов в Бангладеш, то знайте, ездят они так не каждый день. На самом деле в таком составе местные жители чаще всего едут на очень важное для них мероприятие, которое проводят раз в год, — это бишва иджтима (Bishwa Ijtima).
Всемирный съезд мусульман
Бишва иджтима — одно из важнейших событий в жизни мусульман Бангладеш. Проводят его на берегу реки Тураг на окраине Дакки. Этот город и так считается одним из самых густонаселенных на планете , но во время бишвы иджтимы здесь творится настоящее безумие. Три дня люди живут в палатках под открытым небом, едят скромную пищу, молятся и слушают мусульманских ученых, которые трактуют Коран.
Иджтима, на удивление, не многовековая традиция: впервые мусульмане собрались на берегу реки в 1949 году. К концу 1990-х годов паломничество совершали уже 2 млн человек, а с 2010 года сюда приезжают около 5 млн верующих ежегодно. Это мероприятие по численности крупнее хаджа, который собирает порядка 2-3 млн человек.
Однако в отличие от хаджа, на иджтиму в основном едут местные жители, иностранцев съезде около двух процентов. Это мероприятие считается демонстрацией мусульманского единства, солидарности, взаимной любви и уважения. Чаще всего в своих молитвах верующие просят о мире во всем мире.
Едут на кораблях, поездах и идут пешком
Правительство Дакки всячески пытается поддерживать это мероприятие, однако нехватка транспорта стоит все равно остро. Так, на иджтиму съезжаются люди со всей страны, и они едут на поездах (иногда буквально на крыше), на кораблях и лодках по рекам, приходят из Дакки пешком.
В лагере власти устанавливают будки, где сидят медработники, также на берегу реки организуют туалеты, а за порядком следят волонтеры и военные. Кажется, после такого потока людей река и окраина города должны превратиться в свалку, но нет.
Паломники относятся к городу как к святыне, поэтому не загрязняют территории вокруг и не мусорят, нет тут и антисанитарии.
В общем, пока единственная проблема этого мероприятия — катастрофическая нехватка транспорта. Однако учитывая, что за первое десятилетие ХХI века численность паломников выросла больше, чем вдвое, возможно эта проблема никогда не исчезнет.
Источник:
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