Куда миллионы бангладешцев едут верхом на поездах и кораблях

Если вы когда-нибудь видели эти ужасающие фотографии переполненных поездов в Бангладеш, то знайте, ездят они так не каждый день. На самом деле в таком составе местные жители чаще всего едут на очень важное для них мероприятие, которое проводят раз в год, — это бишва иджтима (Bishwa Ijtima).

Всемирный съезд мусульман

Бишва иджтима — одно из важнейших событий в жизни мусульман Бангладеш. Проводят его на берегу реки Тураг на окраине Дакки. Этот город и так считается одним из самых густонаселенных на планете , но во время бишвы иджтимы здесь творится настоящее безумие. Три дня люди живут в палатках под открытым небом, едят скромную пищу, молятся и слушают мусульманских ученых, которые трактуют Коран.