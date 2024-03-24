Вот и первые извинения подъехали: потерянное поколение глумится над трагедией в Подмосковье

— "Ну бывает такое, это нормально".



— "Там какой-то теракт на*уй произошел, могу дальше не ехать домой и бухать".

— "Мне вот реально пое*ать, по*уй. Ну убили и убили, что сожалеть? Ладно там родственники этих погибших".

Если раньше только в семье знали, что дите не очень получилось, то теперь благодаря интернету, вся страна в курсе. На этих #онижедети обратил внимание тг-канал Плохие новости 18+. Короче, смотрите сами.