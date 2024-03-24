Вот и первые извинения подъехали: потерянное поколение глумится над трагедией в Подмосковье

Когда мозг размером с куриную какашку, а мнение свое ради хайпа в соцсетях высказать надо.
— "Ну бывает такое, это нормально".
— "Там какой-то теракт на*уй произошел, могу дальше не ехать домой и бухать".
— "Мне вот реально пое*ать, по*уй. Ну убили и убили, что сожалеть? Ладно там родственники этих погибших".
Если раньше только в семье знали, что дите не очень получилось, то теперь благодаря интернету, вся страна в курсе. На этих #онижедети обратил внимание тг-канал Плохие новости 18+. Короче, смотрите сами.
Благо, что некоторые родители более адекватные и вовремя реагируют на ту дичь, которую их чадо несет в сети.
Ждем когда на остальных "красоток" обратят внимание их родители.
*вся информация взята из открытых источников
Источник:
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Мы тоже были молоды. Кто-то творил дичь. Кто-то повзрослел и одумался, кто-то так и запорол.
"прошу только не надо портить жизнь моим родственникам и мне" - дошло, что из интернета может прийти реальная опасность за каждое неосторожное слово?
Вот из таких онижедети и рождаются те самые ублюдки. Одна которая - "Я бухаю", точно наговорила на УК РФ, оправдание терроризма. Может прокурорские обратят на это внимание. Нет, у меня слов нет, какие это мрази, прост 3,14зды плевки паршивые.