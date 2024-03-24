FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 8514 постов • 1052 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
Вот и первые извинения подъехали: потерянное поколение глумится над трагедией в Подмосковье

Вот и первые извинения подъехали: потерянное поколение глумится над трагедией в Подмосковье

Автор:
24 марта 2024 08:12
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   дети   подростки   потерянное поколение   соцсети   хайп   
3920
1
6

Когда мозг размером с куриную какашку, а мнение свое ради хайпа в соцсетях высказать надо.

— "Ну бывает такое, это нормально".

— "Там какой-то теракт на*уй произошел, могу дальше не ехать домой и бухать".


— "Мне вот реально пое*ать, по*уй. Ну убили и убили, что сожалеть? Ладно там родственники этих погибших".


Если раньше только в семье знали, что дите не очень получилось, то теперь благодаря интернету, вся страна в курсе. На этих #онижедети обратил внимание тг-канал Плохие новости 18+. Короче, смотрите сами.


Благо, что некоторые родители более адекватные и вовремя реагируют на ту дичь, которую их чадо несет в сети.


Ждем когда на остальных "красоток" обратят внимание их родители.

*вся информация взята из открытых источников

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Видео   дети   подростки   потерянное поколение   соцсети   хайп   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
46  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
Артем 2 часа назад
Волчий билет этим сукам на всю оставшуюся жизнь! Что бы этих выродков ни в институт, ни просто в шарагу не брали! В идеале - стерилизовать! С родителей миллионные штрафы, может тогда будут внимательней к воспитательному процессу относиться!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
20k
Robin Hood 6 минут назад
Представители поколения не NEXT и даже не PEPSI. Так пиндоские презервативы средней паршивости.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Deniss 8 минут назад
до чего довел страну этот фигляр ПЖ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Maximvs 17 минут назад
надеюсь, что реально сделает выводы.
Мы тоже были молоды. Кто-то творил дичь. Кто-то повзрослел и одумался, кто-то так и запорол.
"прошу только не надо портить жизнь моим родственникам и мне" - дошло, что из интернета может прийти реальная опасность за каждое неосторожное слово?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Властелин 18 минут назад
Похоже что молодежь слишком привыкла и расслабилась к таким ситуациям. Можно назвать что они ощущают это как просто часть своей жизни. Бытовуха.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Edward Lee 19 минут назад
Все эти видосики....ч.2 ст.205.2 УК РФ. До чего же тупые, чёрствые мрази!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Slonyash 19 минут назад
Пока не было Интернета, только в семье знали, какой ты долбо...б...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Serg Полчаса назад
отправить их надо полы залитые кровью отмывать в Крокус
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
ЦСКА Полчаса назад
"Когда мозг размером с куриную какашку" Тут больше добавить нечего! Надо что б эти заявления из каждого утюга вещали! Что б страна знала своих "героев"! И будет им счастье....Особо больше ничего и делать то не надо! Мамаша организма с последнего видео, очень быстро просекла последствия!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: спам, реклама
−7
2k
Роман Полчаса назад
Не знаю как это прокомментировать. Слов нет. Я сука 48 старый дебил и тот сидел плакал когда смотрел как мрази расстреливали безоружных. А эти....просто тошно смотреть на эти хлебальники.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
perekrestok Полчаса назад
Даже в голове не укладывается что такое можно подумать и тем более публично высказать. И когда пьяная баба высказывается что не поедет в Москву из-за теракта то там и компашка ее слушает и одобрительно ржет. Надо бы всех этих тварей отправить мыть туалеты на пару месяце в ближайшие торговые центры. А за благодарность террористам можно и срок схлопотать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
uehl Полчаса назад
Тупые малолетние п.ё.з.д.ы! Какое нахер прощение? Жопу розгами в лоскуты разорвать, что бы на всю жизнь шрамы остались в напоминание и это самый минимум! Это жесть какая-то, что у них в головах? Мрази конченые!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
DDoS 37 минут назад
Надо этих тварей собрать и отправить в "крокус" расчищать завалы с телами погибших. Пусть там хайп ловят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Фидель 38 минут назад
Они вообще что ли с катушек съехали,какое нах.е.р спасибо террористам,по всей строгости за поддержку терроризма
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
info-kozirev 38 минут назад
Писдить надо было,тогда б людьми росли,а это биомусор.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Вячеслав 39 минут назад
Все хотят жить, и те люди которые находились в крокусе так же хотели жить. Но некоторым из них уже никогда не суждено воплотить свои мечты в жизни, их убили ублюдки.

Вот из таких онижедети и рождаются те самые ублюдки. Одна которая - "Я бухаю", точно наговорила на УК РФ, оправдание терроризма. Может прокурорские обратят на это внимание. Нет, у меня слов нет, какие это мрази, прост 3,14зды плевки паршивые.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Wolf 44 минуты назад
Ничего это свинячье рыло не осознало. Просто жопке стало неудобно., вот и взвыло.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
АНДРЕЙ 49 минут назад
Стерилизовать этих сучар, т.к. нарожают себе подобных.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
797
Шурман 53 минуты назад
Я конечно хз а вот авторшу первого ролика гламурную могут где то в подворотне по кругу пустить , думаю так и будет , народ у нас злопамятный .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Daimos 54 минуты назад
Похоже им просто плевать на всех кроме себя и такого качества, как сочувствие у них нет. И таких полно, просто другие умнее и не стали показывать свою суть. Бесполезные существа, обычно живущие за чужой счет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 21 комментарий
Показать ещё
FOX98
  • Дата регистрации: 16.02.2020
  • 1050 постов (1041 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

102334



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«На Родине вас уже забыли, а там вы никому не нужны»: уехавший из России актёр Дмитрий Назаров признался, что скучает по Москве
«На Родине вас уже забыли, а там вы никому не нужны»: уехавший из России актёр Дмитрий...
Свежая пища для ума: 30 случайных фактов обо всём на свете
Свежая пища для ума: 30 случайных фактов обо всём на свете
Набирающие популярность в сообществах
А вдруг ты не знал…
А вдруг ты не знал…
С добрым утром
С добрым утром
Независимый обзор трех Power Bank c Алиэкспресс
Независимый обзор трех Power Bank c Алиэкспресс
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 20 марта

Лучшие демотиваторы
Еще чуть-чуть и он продаст тебе арбуз

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#интересно#кино#история#ДТП#факты#Россия#Крокус сити холл#СССР
#Юмор#автомир#забавно#Прикол#фильм#люди#Автовсячина#в мире#аварии#шоу бизнес
#животные#машина#интересное#теракт#кот#террористы#подборка#crocus city hall#дети#авто аварии
Независимый обзор трех Power Bank c Алиэкспресс Независимый обзор трех Power Bank c Алиэкспресс "Ждите заявления в опеку": блогер бросил в сугроб своего маленького сына и нарвался на шквал критики "Ждите заявления в опеку": блогер бросил в сугроб своего маленького сына и нарвался на шквал критики Мужчина получил надпись на лбу, проиграв пари сыну-татуировщику Мужчина получил надпись на лбу, проиграв пари сыну-татуировщику Неловко получилось: школьник случайно включил нецензурную песню на всю электричку Неловко получилось: школьник случайно включил нецензурную песню на всю электричку "На Москву насмотрелись": в Уфе подростки устроили свою "голую вечеринку" "На Москву насмотрелись": в Уфе подростки устроили свою "голую вечеринку" Типичный урок труда в дагестанской школе: подростки "рихтуют" уши, чтобы быть крутыми борцухами Типичный урок труда в дагестанской школе: подростки "рихтуют" уши, чтобы быть крутыми борцухами

На что жалуетесь?

Вернуться