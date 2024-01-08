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"Ждите заявления в опеку": блогер бросил в сугроб своего маленького сына и нарвался на шквал критики

"Ждите заявления в опеку": блогер бросил в сугроб своего маленького сына и нарвался на шквал критики

Автор:
08 января 2024 13:11
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Сергей Косенко   блогер   дети   органы опеки   отцы и дети   хайп   хайпанул   
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Чего только не сделаешь, чтобы записать популярное видео!

Блогер Сергей Косенко (6,9 млн подписчиков) пообещал снять самое популярное видео в Инстаграм* . Сказано - сделано. Роль главного героя Косенко доверил своему сыну Лео, которого бросил в сугроб на отдыхе в Альпах.



Видео, конечно, зашло, только вот эффект получился не совсем тот, на который блогер рассчитывал. Подписчики и просто пользователи соцсети стали активно намекать, что горе-папаше пора бы познакомиться с правоохранителями за такое обращение со своим ребёнком.


Косенко сначала оценивал ситуацию, а потом сообщил, что бросал в снег куклу, но ему не поверили и пригрозили вниманием опеки.



Между тем, ребёнку всего два месяца.


Сергею Косенко сейчас 36 лет. Он родился в Венгрии, в семье советского военного, после семья переехала в Смоленск. Косенко на энергетика, но потом решил заняться бизнесом и преуспел. Перепродавая товары через интернет-сайты, он заработал неплохое состояние. Параллельно Косенко занялся блогерством. Он снимает интервью с другими бизнесменами и активно постит фото и видео из жизни своей семьи. Сейчас блогер живёт в США, а на новогодние каникулы прилетел в Куршавель.


Кто-то из подписчиков Косенко посоветовал отметить под его постом с полётом Лео аккаунт губернатора Калифорнии - раз уж блогер живёт в США, его можно привлечь к ответственности за неподобающее обращение с ребёнком по американским законам. А если Косенко сохранил гражданство РФ и его ребёнок тоже является гражданином России, претензии можно предъявить со стороны органов опеки нашей страны.


Как заметил кто-то из комментаторов, похоже этого ребёнка даже родили для хайпа. Очередной Гном Гномыч, которому не позавидуешь.


*Деятельность Meta* (соцсети Facebook* (запрещенная в России экстремистская организация) и Instagram*) (запрещенная в России экстремистская организация) запрещена в России как экстремистская.

* Запрещены в РФ

Источник:

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Метки: Видео   Сергей Косенко   блогер   дети   органы опеки   отцы и дети   хайп   хайпанул   
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13  комментариев
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29k
AzuveR 10 минут назад
Для меня блохер ,есть долбооб. В данном случае этот блохер, король долбообов. Я представляю какой шок пережил этот малыш,когда его лицо резко коснулась снега.
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18k
тов.Suhov 5 минут назад
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127k
Аааа 10 минут назад
То, что родители идиоты, уже понятно из выбранного имени для ребенка.
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20k
Александр Полчаса назад
Стадо интернетных хомячков решило поумничать, поучить как вести себя с детьми.
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1k
Gadova Полчаса назад
Что-то совсем не выглядит Лео счастливым
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44k
Карандаш 40 минут назад
Вопрос к медикам, а почему "блогер" ещё не диагноз???
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2k
Pinhead 51 минуту назад
А потом такие вырастают и за Навальных топят Зеленских выбирают, ты их спрашиваешь: Тебя что, в детстве роняли? А они говорят - нет.
Теперь ясно/понятно.
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37k
АнтонПолднев 57 минут назад
Снова на арене блоХЕРЫ... Вся жизнь ради лайков...
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12k
Том Сойер Час назад
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16k
куджо Час назад
Вот действительно родили ради хайпа, и что за род деятельности такой Блогер. Магеиь моральных уродов и дегротов?
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