"Ждите заявления в опеку": блогер бросил в сугроб своего маленького сына и нарвался на шквал критики

Чего только не сделаешь, чтобы записать популярное видео!
Блогер Сергей Косенко (6,9 млн подписчиков) пообещал снять самое популярное видео в Инстаграм* . Сказано - сделано. Роль главного героя Косенко доверил своему сыну Лео, которого бросил в сугроб на отдыхе в Альпах.
Источник:
Видео, конечно, зашло, только вот эффект получился не совсем тот, на который блогер рассчитывал. Подписчики и просто пользователи соцсети стали активно намекать, что горе-папаше пора бы познакомиться с правоохранителями за такое обращение со своим ребёнком.
Косенко сначала оценивал ситуацию, а потом сообщил, что бросал в снег куклу, но ему не поверили и пригрозили вниманием опеки.
Между тем, ребёнку всего два месяца.
Сергею Косенко сейчас 36 лет. Он родился в Венгрии, в семье советского военного, после семья переехала в Смоленск. Косенко на энергетика, но потом решил заняться бизнесом и преуспел. Перепродавая товары через интернет-сайты, он заработал неплохое состояние. Параллельно Косенко занялся блогерством. Он снимает интервью с другими бизнесменами и активно постит фото и видео из жизни своей семьи. Сейчас блогер живёт в США, а на новогодние каникулы прилетел в Куршавель.
Кто-то из подписчиков Косенко посоветовал отметить под его постом с полётом Лео аккаунт губернатора Калифорнии - раз уж блогер живёт в США, его можно привлечь к ответственности за неподобающее обращение с ребёнком по американским законам. А если Косенко сохранил гражданство РФ и его ребёнок тоже является гражданином России, претензии можно предъявить со стороны органов опеки нашей страны.
Как заметил кто-то из комментаторов, похоже этого ребёнка даже родили для хайпа. Очередной Гном Гномыч, которому не позавидуешь.
*Деятельность Meta* (соцсети Facebook* (запрещенная в России экстремистская организация) и Instagram*) (запрещенная в России экстремистская организация) запрещена в России как экстремистская.
Источник:
- Быстрая реакция помогла отцу поймать дочь, которая выпала из кроватки
- Мальчик впервые попробовал острый огурец и стал мемом
- Момент спасения унесенного потоком воды мальчика в Севастополе попал на видео
- Москвичу, прокатившемуся на сноуборде в КЧР в "костюме Бората", пришлось извиняться
- Почему ребенка не стоит оставлять на улице одного
Теперь ясно/понятно.