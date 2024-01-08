"Ждите заявления в опеку": блогер бросил в сугроб своего маленького сына и нарвался на шквал критики

Кто-то из подписчиков Косенко посоветовал отметить под его постом с полётом Лео аккаунт губернатора Калифорнии - раз уж блогер живёт в США, его можно привлечь к ответственности за неподобающее обращение с ребёнком по американским законам. А если Косенко сохранил гражданство РФ и его ребёнок тоже является гражданином России, претензии можно предъявить со стороны органов опеки нашей страны.

Как заметил кто-то из комментаторов, похоже этого ребёнка даже родили для хайпа. Очередной Гном Гномыч, которому не позавидуешь.