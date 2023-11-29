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Мужчина получил надпись на лбу, проиграв пари сыну-татуировщику

Мужчина получил надпись на лбу, проиграв пари сыну-татуировщику

Автор:
29 ноября 2023 15:42
Сообщество : Истории
Метки: fortnite   Видео   и такое бывает   истории людей   ну и ну   соцсети   тату на лбу   тату на лице   тикток   хайп   
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52-летний американец проиграл своему сыну пари в Fortnite — и тот сделал отцу татуировку с названием этой популярной онлайн-игры прямо над правой бровью. Высокие, высокие отношения!

Донни Манко из Форт-Уэйна, штат Индиана, согласился в случае проигрыша пари вытатуировать на лбу надпись "Fortnite". Его 23-летний сын Мемфис, профессиональный татуировщик, всё сделал сам, запечатлев все этапы процесса на видео.


«Твоя мама меня убьёт», — говорит Донни в ролике TikTok, который набрал более 21,1 млн просмотров.


Однако скептики утверждают, что это всего лишь татуировка хной.


В видео есть реакция жены Донни.


«Зачем ты сделал это на своем чертовом лице?" — спрашивает 48-летняя Сара в шоке. — Форнайт? Фортнайт?!»



Но Мемфис поддержал отца и свою работу. Он заявил, что это доказательство веселого характера его отца, и настаивал на том, что Донни очень доволен новой татуировкой. А уж он в них разбирается — поскольку и сам тату-мастер.


«В нашей семье не принято делать что-то наполовину; мы выкладываемся на полную катушку, никаких полумер», — объяснил Мемфис.


По его словам, Fornite была выбрана потому, что это «поле битвы в эпической саге о соперничестве и завоеваниях братьев и сестер».


«Мне нравится превращать семейные соревнования в живое искусство», — добавил он.


Комментаторы в TikTok крутят пальцем у виска и спрашивают, что это за новая мода пошла на дурацкие надписи на лбу. Очень многие полагают, что это какой-то розыгрыш, раскрутка в рекламных целях.


Вот несколько типичных комментариев: «Я отказываюсь верить, что она настоящая», «Она даже выглядит так, как будто ее там нет», «Это, наверное, татуировка исчезающими чернилами», «Думаю, это татуировка хной или как там она называется».


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: fortnite   Видео   и такое бывает   истории людей   ну и ну   соцсети   тату на лбу   тату на лице   тикток   хайп   
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12  комментариев
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8k
Invertor Час назад
Семейка долбо.бов.
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1k
Ugo 9 минут назад
Я не понял. О чем был спор?
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6k
Duckk 19 минут назад
Два дебила - это сила.
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21k
alexis Полчаса назад
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2k
Илья Час назад
От рябинки не родятся апельсинки. Надеюсь у дебила один ребёнок!
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220
ruslan d Час назад
Ну главное чтоб им нравилось
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16k
GROMOZEKA Час назад
« Зачем ты сделал это на своем чертовом лице?»

Себе пусть этот вопрос задаст.
Чем думала, когда выходила за долбождоба, а потом рожала от него такого же
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38k
Александр Час назад
Надо было - [мат] выбить на лбу\
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12k
Б.Касторский 2 часа назад
Достойный спор! Следующий, наверное, на отрезание чего-то. Почему бы и нет?
Так и представил диалог за завтраком:
Спорим я съем кашу быстрее тебя?
Спорим!
Отлично, если проиграешь, отрежем тебе яйца.
Отлично! В деле!
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16k
Николаевич 2 часа назад
Навеяло
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62k
pynh 2 часа назад
я даже знаю кто остался без наследства в итоге
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