Мужчина получил надпись на лбу, проиграв пари сыну-татуировщику

Донни Манко из Форт-Уэйна, штат Индиана, согласился в случае проигрыша пари вытатуировать на лбу надпись "Fortnite". Его 23-летний сын Мемфис, профессиональный татуировщик, всё сделал сам, запечатлев все этапы процесса на видео.

«Твоя мама меня убьёт», — говорит Донни в ролике TikTok, который набрал более 21,1 млн просмотров.

Однако скептики утверждают, что это всего лишь татуировка хной.