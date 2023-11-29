Мужчина получил надпись на лбу, проиграв пари сыну-татуировщику

52-летний американец проиграл своему сыну пари в Fortnite — и тот сделал отцу татуировку с названием этой популярной онлайн-игры прямо над правой бровью. Высокие, высокие отношения!
Донни Манко из Форт-Уэйна, штат Индиана, согласился в случае проигрыша пари вытатуировать на лбу надпись "Fortnite". Его 23-летний сын Мемфис, профессиональный татуировщик, всё сделал сам, запечатлев все этапы процесса на видео.
«Твоя мама меня убьёт», — говорит Донни в ролике TikTok, который набрал более 21,1 млн просмотров.
Однако скептики утверждают, что это всего лишь татуировка хной.
В видео есть реакция жены Донни.
«Зачем ты сделал это на своем чертовом лице?" — спрашивает 48-летняя Сара в шоке. — Форнайт? Фортнайт?!»
Но Мемфис поддержал отца и свою работу. Он заявил, что это доказательство веселого характера его отца, и настаивал на том, что Донни очень доволен новой татуировкой. А уж он в них разбирается — поскольку и сам тату-мастер.
«В нашей семье не принято делать что-то наполовину; мы выкладываемся на полную катушку, никаких полумер», — объяснил Мемфис.
По его словам, Fornite была выбрана потому, что это «поле битвы в эпической саге о соперничестве и завоеваниях братьев и сестер».
«Мне нравится превращать семейные соревнования в живое искусство», — добавил он.
Комментаторы в TikTok крутят пальцем у виска и спрашивают, что это за новая мода пошла на дурацкие надписи на лбу. Очень многие полагают, что это какой-то розыгрыш, раскрутка в рекламных целях.
Вот несколько типичных комментариев: «Я отказываюсь верить, что она настоящая», «Она даже выглядит так, как будто ее там нет», «Это, наверное, татуировка исчезающими чернилами», «Думаю, это татуировка хной или как там она называется».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Себе пусть этот вопрос задаст.
Чем думала, когда выходила за долбождоба, а потом рожала от него такого же
Так и представил диалог за завтраком:
Спорим я съем кашу быстрее тебя?
Спорим!
Отлично, если проиграешь, отрежем тебе яйца.
Отлично! В деле!