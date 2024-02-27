FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 8352 поста • 1046 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
В Хакасии по просьбе подруги подростки поставили на колени и избили 15-летнюю девочку

В Хакасии по просьбе подруги подростки поставили на колени и избили 15-летнюю девочку

Автор:
27 февраля 2024 08:54
Сообщество : Жить в России
Метки: Алтайский район   Видео   Хакассия   буллинг   дети   издевательства   инспекция по делам несовершеннолетних   подростки   полиция   
1437
3
1

Как водится, процедуру мести снимали на камеру, а видео после залили в сеть.

В соцсетях разгорелся скандал после появления ролика с издевательством над девочкой. Выяснилось, что эта безобразная история произошла в селе Подсинее Алтайского района. Ученица местной школы решила наказать 15-летнюю девочку за обидные слова. Она попросила знакомых пацанов отомстить нахалке, и те с радостью согласились помочь подруге.


Подростки подкараулили 15-летнюю школьницу, которая приехала из Абакана погостить к бабушке и, поставив её на колени, принялись воспитывать, попутно записывая издевательства на камеру телефона. Видео просочилось в сеть, и вскоре им заинтересовались в полиции.


Правоохранители вычислили личности участвовавших в расправе тинейджеров - ими оказались местные жители в возрасте 13-16 лет. Всех их вызовут на комиссию по делам несовершеннолетних и поставят на профилактический учёт, а родителям/законным представителям хулиганов придётся заплатить штраф за невыполнение своих прямых обязанностей по воспитанию детишечек.


Отец девочки, задумавшей расправу, расписался в своей беспомощности. Он сообщил, что с ребёнком беседовали психологи, её наказывали и ремнём, и уговаривали - всё без толку. Может, более жёсткие меры с участием полиции помогут?



Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Алтайский район   Видео   Хакассия   буллинг   дети   издевательства   инспекция по делам несовершеннолетних   подростки   полиция   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
МихА 2 часа назад
Как водится, процедуру мести снимали на камеру, а видео после залили в сеть.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
8k
Alex Минуту назад
Сломать ноги и руки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
401
DrEris 11 минут назад
Другие дети должны избить их, и поставить на колени, лишь тогда сработает
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
999
Александр Сергеев 11 минут назад
Если родители не справляются с воспитанием,то государство должно взять воспитание на себя,определив мелкую ТП в детский дом!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
554
Quantimus 36 минут назад
А эти телки, что на поводу у бабы пошли, подкаблучники будущие. Понимать надо, что в бабские разборки лучше не лезть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
53k
Aleksandr Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Сталкер Час назад
Животные.
Мерзкие тупые животные.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Отец девочки, задумавшей расправу, расписался в своей беспомощности. Он сообщил, что с ребёнком беседовали психологи, её наказывали и ремнём, и уговаривали - всё без толку(c)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

223518



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Какой подвиг совершили котики в блокадном Ленинграде
Какой подвиг совершили котики в блокадном Ленинграде
В Британии умер один из представителей богатейшей династии в мире лорд Джейкоб Ротшильд
В Британии умер один из представителей богатейшей династии в мире лорд Джейкоб Ротшильд
Набирающие популярность в сообществах
Фотограф заснял леопарда, поедающего крокодила на дереве
Фотограф заснял леопарда, поедающего крокодила на дереве
Праздники в Сибири
Праздники в Сибири
В этих милых созданиях прекрасно все, но только до определенного времени
В этих милых созданиях прекрасно все, но только до определенного времени
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 20 февраля

Лучшие демотиваторы
Мужской оберег от меркантильных женщин

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#позитив#автомир#Китай#Россия#подборка#природа#фильм#ДТП
#животные#Прикол#факты#машина#забавно#дети#Реакция#история#полиция#авто аварии
#Юмор#интересно#автомобили#кино#люди#милота#собака#интересное#аварии#Автовсячина
В этих милых созданиях прекрасно все, но только до определенного времени В этих милых созданиях прекрасно все, но только до определенного времени В Подмосковье подростки насмотрелись «Слово пацана», избили девочку ногами и кинули в неё дымовую шашку В Подмосковье подростки насмотрелись «Слово пацана», избили девочку ногами и кинули в неё... «Всех после школы перебью, черти»: во Владивостоке мужик набросился на учеников, издевавшихся над его беременной женой-учительницей информатики «Всех после школы перебью, черти»: во Владивостоке мужик набросился на учеников, издевавшихся... Полицейские спасли потерявшуюся и замерзающую девочку Полицейские спасли потерявшуюся и замерзающую девочку В Питере подростки отказались платить за проезд, потом заплевали и избили женщину-кондуктора В Питере подростки отказались платить за проезд, потом заплевали и избили женщину-кондуктора В Краснодаре дети забросали пенсионера бутылками В Краснодаре дети забросали пенсионера бутылками

На что жалуетесь?

Вернуться