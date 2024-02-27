В Хакасии по просьбе подруги подростки поставили на колени и избили 15-летнюю девочку

Как водится, процедуру мести снимали на камеру, а видео после залили в сеть.
В соцсетях разгорелся скандал после появления ролика с издевательством над девочкой. Выяснилось, что эта безобразная история произошла в селе Подсинее Алтайского района. Ученица местной школы решила наказать 15-летнюю девочку за обидные слова. Она попросила знакомых пацанов отомстить нахалке, и те с радостью согласились помочь подруге.
Осторожно! Сцены жестокости!
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Подростки подкараулили 15-летнюю школьницу, которая приехала из Абакана погостить к бабушке и, поставив её на колени, принялись воспитывать, попутно записывая издевательства на камеру телефона. Видео просочилось в сеть, и вскоре им заинтересовались в полиции.
Правоохранители вычислили личности участвовавших в расправе тинейджеров - ими оказались местные жители в возрасте 13-16 лет. Всех их вызовут на комиссию по делам несовершеннолетних и поставят на профилактический учёт, а родителям/законным представителям хулиганов придётся заплатить штраф за невыполнение своих прямых обязанностей по воспитанию детишечек.
Отец девочки, задумавшей расправу, расписался в своей беспомощности. Он сообщил, что с ребёнком беседовали психологи, её наказывали и ремнём, и уговаривали - всё без толку. Может, более жёсткие меры с участием полиции помогут?
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Мерзкие тупые животные.