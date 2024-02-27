В Хакасии по просьбе подруги подростки поставили на колени и избили 15-летнюю девочку

Подростки подкараулили 15-летнюю школьницу, которая приехала из Абакана погостить к бабушке и, поставив её на колени, принялись воспитывать, попутно записывая издевательства на камеру телефона. Видео просочилось в сеть, и вскоре им заинтересовались в полиции.

Правоохранители вычислили личности участвовавших в расправе тинейджеров - ими оказались местные жители в возрасте 13-16 лет. Всех их вызовут на комиссию по делам несовершеннолетних и поставят на профилактический учёт, а родителям/законным представителям хулиганов придётся заплатить штраф за невыполнение своих прямых обязанностей по воспитанию детишечек.



