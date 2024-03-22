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На Камчатке силовики освободили заложницу - женщину удерживал и угрожал убить неадекватный экс-военный

На Камчатке силовики освободили заложницу - женщину удерживал и угрожал убить неадекватный экс-военный

Автор:
22 марта 2024 08:57
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Видео   Камчатка   Петропавловск-Камчатский   заложники   освобождение заложника   полиция   силовики   штурм   
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В Петропавловске-Камчатском полиция штурмом взяла квартиру, в которой удерживали женщину.

Сегодня, 22 марта, в полицию города поступил звонок о том, что в доме по ул. Кроноцкая, 12, г. мужчина силой удерживает сожительницу. Он угрожает расправиться с заложницей, ходит за ней с ножом и не выпускает из квартиры. Соседи услышали крики и вызвали полицию.


Переговоры с силовиками ни к чему не привели - мужчина просто не стал общаться с правоохранителями. Открыть дверь экс-военный, вернувшийся из зоны СВО 5 марта, отказался, поэтому было принято решение брать квартиру штурмом.


Вызволять потерпевшую было решено через балкон.



За штурмом силовиков наблюдали со стороны - дом был оцеплен до завершения операции.


Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на местное УМВД, вызволение заложницы прошло успешно. Злоумышленника задержали и увезли на допрос.

По информации Телеграм-канала Baza, захватчик — 32-летний мужчина, ранее судимый по статье о причинении тяжкого вреда здоровью.

Источник:

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Метки: Ynews   Видео   Камчатка   Петропавловск-Камчатский   заложники   освобождение заложника   полиция   силовики   штурм   
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17  комментариев
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3k
Radugananebe 3 часа назад
Бывших сидельцев, которые из тюрем отправились воевать, после возвращения надо как-то реабилитировать, на мой взгляд. Ну не сможет он измениться, даже побывав в мясорубке. Убил на гражданке, предположим, человека, там повоевал - и что, вернется белым и пушистым?

Это еще отдельной статистики нет, сколько из таких сидельцев после возвращения из зоны СВО вернутся в тюрьмы, но, думаю, цифры там солидные.
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3k
Вячеслав 2 часа назад
У Российской элиты с перепоя кукушка поехала.
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5k
Руслан 2 часа назад
Снова разгонять начали...
Бывший военный - в заголовке, в конце статьи - бывший сиделец...Вот я хочу к вам, диванные воины, обратиться, которые тут злорадствуют и желчью исходят: сидельцы там вместо вас находятся. Идите добровольцами, тогда и ЗеКа не придется привлекать к участию. Мера эта вынужденная, не от хорошей жизни. И, как и во времена ВОВ было: кровью искупить вину. Общество и государство дает человеку этот шанс. Как он им воспользуется - другой вопрос. Меры по реабилитации нужны, контроль за бывшими ЗеКа. Но, может сиделец бывший, спас несколько жизней тех же мирных жителей, которых расстреливают в Донецке и Белгороде? Такое в ваши головы не помещается? Сразу ор: а мы же говорили, доколе, воюют они заключенные...
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6k
Wadim 2 часа назад
очередной херой
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17k
ss 2 часа назад
Очередной пригожинский выкормыш?
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411
сергей миронов 3 часа назад
Шо, опять? (с)
Ссылка www.youtube.com
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3k
crownanniversury 3 часа назад
Не экс военный,а экс СИДЕВШИЙ.
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1k
paranoik_ 3 часа назад
Огребать будем ещё долго от таких "героев-ветеранов".
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453
ApolloOne paranoik_ 2 часа назад
Уже не однократно об этом говорилось. Но пока что это еще цветочки ИМХО.
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2k
Ksenia2 3 часа назад
Кукушечку сорвало у аояки?
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Schreibikus
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