Беспорядки в Дагестане: что известно о ситуации в аэропорту Махачкалы

Вчера вечером в махачкалинский аэропорт ворвалась толпа людей. Беспорядки начались из-за рейса из Тель-Авива. Разгневанные жители Дагестана прошли на взлётно-посадочную полосу и окружили самолёт.
Вечером 29 октября несколько тысяч человек собрались в аэропорту Махачкалы, чтобы разобраться с прилетевшими в Дагестан "беженцами из Израиля".
В толпе звучали антиизраильские лозунги, у некоторых демонстрантов в руках были плакаты. Участники толпы выражали поддержку Палестине и требовали не пускать "яхудов" в Дагестан.
Митингующие останавливали машины, осматривали всех, кто находился в аэропорту и рядом с ним. На видео - толпа окружила мужчину, которого пытались "назначить" евреем. В итоге выяснилось, что приезжий - таджик, прилетевший в Махачкалу из Смоленска.
Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика!
Источник:
В какой-то момент часть толпы сломала входные двери и прорвалась в здание терминала аэропорта.
Источник:
Источник:
Протестующие устроили импровизированный митинг, прошли по всем помещениям в поисках неугодных, а затем вышли на взлётное поле Махачкалы.
Источник:
Источник:
Их целью был досмотр самолёта, прилетевшего из Тель-Авива, в котором, кстати, как выяснилось, возвращались с лечения в Израиле больные дети.
На видео - ситуация глазами пассажиров и бортпроводников рейса из Дубая. Люди не успели покинуть самолёт из-за толпы на взлетном поле. По приказу экипажа пассажиры спешно зашли в салон.
Источник:
Пассажирам рейса из Дубая пришлось около пяти часов провести в самолёте. Выходить из него было опасно.
Источник:
На пытавшихся остановить толпу патрульных реагировали примерно так:
По распоряжению Росавиации, рейсы на прилет в аэропорт Махачкалы были перенаправлены в Минеральные Воды и Владикавказ, также отложили вылет из аэропорта Махачкалы рейсов в Москву и Сургут. Сам аэропорт временно закрыли на прилет и вылет.
Тем временем, на место беспорядков прибыло подкрепление: полиция и спецназ.
Источник:
Источник:
Полиция начала задерживать участников акции. Некоторые, послушав призывы духовных лидеров, поспешили убраться сами.
Итоги акции протеста:
- В результате беспорядков, по сообщению МВД, в аэропорту Махачкалы задержаны 60 человек. Установлено около 150 активных участников инцидента.
- Возбуждено уголовное дело по ст. 212 УК РФ («Организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти»).
- Пострадали более 20 человек. 10 из них находятся в клинике, двое - в крайне тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть и гражданские, и силовики.
- Аэропорт Махачкалы будет закрыт на приём воздушных судов до 6 ноября.
В настоящее время он находится под контролем органов правопорядка.
Полиция устанавливает всех причастных к нападению на аэропорт.
Глава Дагестана Сергей Меликов осудил участников акции, заявив, что в их действиях никакой смелости и благих намерений нет.
А глава соседней с Дагестаном Северной Осетии Сергей Меняйло считает произошедшее в Махачкале спланированной провокацией.
Источник:
- "Аж наш дом дрогнул!": неподалёку от аэропорта в Сочи взорвался и загорелся резервуар с топливом
- В Подмосковье обнаружили убитыми сына и тёщу Стаса Намина
- В Махачкале бойцы MMA устроили потасовку со стрельбой
- "Вы находитесь на территории Советского Союза": житель Шебекино взорвал свой дом, чтобы защитить от полицейских "территориальную целостность страны"
- В Кабардино-Балкарии школьница выбросилась из окна школы, получив "двойку" по русскому языку
а че известно... тупорогие, необучаемые даги, опять возбудились на телеграммчики курируемые хохлами и прочими "радивами свободы"
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пономарёв,_Илья_Владимировичhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Пономарёв,_Илья_Владимирович
Сейчас он от него открещивается - но факт остаётся фактом.
Вот такие у нас впопузиционеры.