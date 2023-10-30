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Беспорядки в Дагестане: что известно о ситуации в аэропорту Махачкалы

Беспорядки в Дагестане: что известно о ситуации в аэропорту Махачкалы

Автор:
30 октября 2023 09:06
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Ynews   Видео   Дагестан   Махачкала   аэропорт   беспорядки   полиция   силовики   спецназ   толпа   
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Вчера вечером в махачкалинский аэропорт ворвалась толпа людей. Беспорядки начались из-за рейса из Тель-Авива. Разгневанные жители Дагестана прошли на взлётно-посадочную полосу и окружили самолёт.

Вечером 29 октября несколько тысяч человек собрались в аэропорту Махачкалы, чтобы разобраться с прилетевшими в Дагестан "беженцами из Израиля".


В толпе звучали антиизраильские лозунги, у некоторых демонстрантов в руках были плакаты. Участники толпы выражали поддержку Палестине и требовали не пускать "яхудов" в Дагестан.



Митингующие останавливали машины, осматривали всех, кто находился в аэропорту и рядом с ним. На видео - толпа окружила мужчину, которого пытались "назначить" евреем. В итоге выяснилось, что приезжий - таджик, прилетевший в Махачкалу из Смоленска.


В какой-то момент часть толпы сломала входные двери и прорвалась в здание терминала аэропорта.



Протестующие устроили импровизированный митинг, прошли по всем помещениям в поисках неугодных, а затем вышли на взлётное поле Махачкалы.



Их целью был досмотр самолёта, прилетевшего из Тель-Авива, в котором, кстати, как выяснилось, возвращались с лечения в Израиле больные дети.

На видео - ситуация глазами пассажиров и бортпроводников рейса из Дубая. Люди не успели покинуть самолёт из-за толпы на взлетном поле. По приказу экипажа пассажиры спешно зашли в салон.


Пассажирам рейса из Дубая пришлось около пяти часов провести в самолёте. Выходить из него было опасно.

На пытавшихся остановить толпу патрульных реагировали примерно так:



По распоряжению Росавиации, рейсы на прилет в аэропорт Махачкалы были перенаправлены в Минеральные Воды и Владикавказ, также отложили вылет из аэропорта Махачкалы рейсов в Москву и Сургут. Сам аэропорт временно закрыли на прилет и вылет.


Тем временем, на место беспорядков прибыло подкрепление: полиция и спецназ.


Полиция начала задерживать участников акции. Некоторые, послушав призывы духовных лидеров, поспешили убраться сами.


Итоги акции протеста:

  1. В результате беспорядков, по сообщению МВД, в аэропорту Махачкалы задержаны 60 человек. Установлено около 150 активных участников инцидента.
  2. Возбуждено уголовное дело по ст. 212 УК РФ («Организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти»).
  3. Пострадали более 20 человек. 10 из них находятся в клинике, двое - в крайне тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть и гражданские, и силовики.
  4. Аэропорт Махачкалы будет закрыт на приём воздушных судов до 6 ноября.

В настоящее время он находится под контролем органов правопорядка.


Полиция устанавливает всех причастных к нападению на аэропорт.


Глава Дагестана Сергей Меликов осудил участников акции, заявив, что в их действиях никакой смелости и благих намерений нет.


А глава соседней с Дагестаном Северной Осетии Сергей Меняйло считает произошедшее в Махачкале спланированной провокацией.

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Метки: Ynews   Видео   Дагестан   Махачкала   аэропорт   беспорядки   полиция   силовики   спецназ   толпа   
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12  комментариев
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15k
Kostick 37 минут назад
давненько не пиарили отдых в дагестане, спасибо, планету обезьян лучше по телевизору посмотреть.
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33k
Юр21 10 секунд назад
Очередной провал властей и спецслужб, в стране свободно действуют вражеские каналы - но всем пофиг, ребята, власть - это не откаты получать, придя во власть нужно оказывается и работать.
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3k
poбт 16 минут назад
"что известно о ситуации в аэропорту"
а че известно... тупорогие, необучаемые даги, опять возбудились на телеграммчики курируемые хохлами и прочими "радивами свободы"
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5k
Alex 21 минуту назад
Тупые и убогие обезьяны. Вы насрали на своих соотечественников, которые защитили Дагестан в 1999г и сражаются на фронте сейчас.
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858
Александр Полчаса назад
Спланированно 100%, у стада должен быть пастух. А к правоохранителям вопрос, такое по идее отслеживается.
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