Беспорядки в Дагестане: что известно о ситуации в аэропорту Махачкалы

Их целью был досмотр самолёта, прилетевшего из Тель-Авива, в котором, кстати, как выяснилось, возвращались с лечения в Израиле больные дети.

На видео - ситуация глазами пассажиров и бортпроводников рейса из Дубая. Люди не успели покинуть самолёт из-за толпы на взлетном поле. По приказу экипажа пассажиры спешно зашли в салон.