"Просто жесть!": жители Камчатки делятся фото и видео последствий землетрясения магнитудой 6,9

Владельцы магазинов подсчитывают ущерб от упавшего с полок товара, а спасатели оценивают состояние зданий.
Планету снова трясёт. Сегодня, 3 апреля, ощутимое землетрясение произошло на Камчатке. Директор Камчатского филиала Геофизической службы РАН Данила Чебров назвал его "ощутимым" для региона. Специалисты склоняются к тому, что землетрясений было два. Эпицентр одного, менее заметного, зафиксировали в 54 километрах от села Никольское на острове Беринга. Его очаг находился на глубине 21 километр. Магнитуда толчков составила около четырех баллов. Второе землетрясение произошло в 15.06 ( по местному времени), и оно было более серьезным, с магнитудой 6,9. Эпицентр точков зафиксировали в акватории Авачинского залива, в 64 километрах от Петропавловска-Камчатского.
Последствия разгула стихии ощутили на себе как в столице Камчатки, так и в паре других городских округов: Вилюйском и Елизовском.
В самом Петропавловске-Камчатском, как сообщают очевидцы, тряслись стены и дребезжали окна, а людям пришлось выбежать на улицу. Впрочем, и в других местах было не лучше. В магазинах от тряски с полок слетали продукты, а на стенах некоторых зданий теперь серьезные трещины.
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Продавцы магазинов вынуждены снимать на видео и фотографировать последствия землетрясения, чтобы оправдаться за порчу товара перед директорами.
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В квартирах и домах было не легче:
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Так выглядит здание детской городской поликлиники: по стенам пошли трещины.
Сейчас группы спасателей и пожарных обследуют здания в Петропавловск Камчатском и Вилючинском городских округах, Елизовском муниципальном районе. Жертв и явных разрушений пока не зафиксировано, однако предстоит выяснить, насколько серьезный ущерб нанесён зданиям и безопасно ли в них находиться людям.
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