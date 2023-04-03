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"Просто жесть!": жители Камчатки делятся фото и видео последствий землетрясения магнитудой 6,9

"Просто жесть!": жители Камчатки делятся фото и видео последствий землетрясения магнитудой 6,9

Автор:
03 апреля 2023 09:01
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Ynews   Камчатка   Петропавловск-Камчатский   видео   землетрясение   разрушения   стихия   фото   
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Владельцы магазинов подсчитывают ущерб от упавшего с полок товара, а спасатели оценивают состояние зданий.

Планету снова трясёт. Сегодня, 3 апреля, ощутимое землетрясение произошло на Камчатке. Директор Камчатского филиала Геофизической службы РАН Данила Чебров назвал его "ощутимым" для региона. Специалисты склоняются к тому, что землетрясений было два. Эпицентр одного, менее заметного, зафиксировали в 54 километрах от села Никольское на острове Беринга. Его очаг находился на глубине 21 километр. Магнитуда толчков составила около четырех баллов. Второе землетрясение произошло в 15.06 ( по местному времени), и оно было более серьезным, с магнитудой 6,9. Эпицентр точков зафиксировали в акватории Авачинского залива, в 64 километрах от Петропавловска-Камчатского.


Последствия разгула стихии ощутили на себе как в столице Камчатки, так и в паре других городских округов: Вилюйском и Елизовском.


В самом Петропавловске-Камчатском, как сообщают очевидцы, тряслись стены и дребезжали окна, а людям пришлось выбежать на улицу. Впрочем, и в других местах было не лучше. В магазинах от тряски с полок слетали продукты, а на стенах некоторых зданий теперь серьезные трещины.


Продавцы магазинов вынуждены снимать на видео и фотографировать последствия землетрясения, чтобы оправдаться за порчу товара перед директорами.



В квартирах и домах было не легче:



Так выглядит здание детской городской поликлиники: по стенам пошли трещины.


Сейчас группы спасателей и пожарных обследуют здания в Петропавловск Камчатском и Вилючинском городских округах, Елизовском муниципальном районе. Жертв и явных разрушений пока не зафиксировано, однако предстоит выяснить, насколько серьезный ущерб нанесён зданиям и безопасно ли в них находиться людям.

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Метки: Ynews   Камчатка   Петропавловск-Камчатский   видео   землетрясение   разрушения   стихия   фото   
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4  комментария
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67k
Татьяна Юсова 55 минут назад
Переписка с внуком (20 лет).
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Alex 16 минут назад
Когда же пиндоов тряханет наконец?!
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253
Евгений Ковалёв 59 минут назад
Нормально тряхнуло! Я за рулём был....думал колеса отлетели
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