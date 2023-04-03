"Просто жесть!": жители Камчатки делятся фото и видео последствий землетрясения магнитудой 6,9

Последствия разгула стихии ощутили на себе как в столице Камчатки, так и в паре других городских округов: Вилюйском и Елизовском.





В самом Петропавловске-Камчатском, как сообщают очевидцы, тряслись стены и дребезжали окна, а людям пришлось выбежать на улицу. Впрочем, и в других местах было не лучше. В магазинах от тряски с полок слетали продукты, а на стенах некоторых зданий теперь серьезные трещины.



