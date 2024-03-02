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На пункте пропуска "Джанкой" в авто обнаружили взрывное устройство

На пункте пропуска "Джанкой" в авто обнаружили взрывное устройство

Автор:
02 марта 2024 10:56
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Ynews   Видео   ФСБ   Херсонская область   взрывное устройство   пункт пропуска Джанкой   силовики   
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Устройство находилось на днище машины, следовавшей в Крым.

Террористы не дремлют. В ходе досмотра авто на пропускном пункте "Джанкой" силовики обнаружили подозрительный предмет, прикреплённый к днищу машины под водительским сидением. Авто оперативно убрали на безопасное расстояние, а затем прибывшие на место специалисты обезвредили взрывное устройство.


На кадрах, появившихся в Сети, можно увидеть осмотр машины, а также сам процесс обезвреживания СВУ с применением спецтехники.

За рулем машины с "начинкой" находился сотрудник правоохранительных органов Херсонской области, и сейчас устанавливаются лица, причастные к подготовке теракта. Как сообщают "Известия", взрывное устройство, по результатам оценки его экспертами, было изготовлено из компонентов иностранного производства.


Для справки: пункт пропуска "Джанкой" находится на севере Крыма, на административной границе с Херсонской областью.

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Метки: Ynews   Видео   ФСБ   Херсонская область   взрывное устройство   пункт пропуска Джанкой   силовики   
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6  комментариев
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39k
albedo Час назад
Все таки нужно возраждать СМЕРШ и проводить фильтрацию граждан с территории бывшей "Украины".
Слишком ситуация стала напоминать ситуацию послевоенного СССР.
Когда после оккупации Германией на территории СССР оказалось много нацистских прихвостней из местных.
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2k
qwer 24 минуты назад
Чубатым неймётся, они скоро по всему миру теракты начнут устраивать...
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8k
Vladimir 40 минут назад
Если это не проверка бдительности, то мужику надо сходить в церковь, поставить свечку, и проставиться таможенникам.
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24k
hebpat 2 часа назад
повезло мужику что решил в Крым решил заехать иначе взлетел бы к богу где нибудь на херсонщине
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