На пункте пропуска "Джанкой" в авто обнаружили взрывное устройство

Устройство находилось на днище машины, следовавшей в Крым.
Террористы не дремлют. В ходе досмотра авто на пропускном пункте "Джанкой" силовики обнаружили подозрительный предмет, прикреплённый к днищу машины под водительским сидением. Авто оперативно убрали на безопасное расстояние, а затем прибывшие на место специалисты обезвредили взрывное устройство.
На кадрах, появившихся в Сети, можно увидеть осмотр машины, а также сам процесс обезвреживания СВУ с применением спецтехники.
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За рулем машины с "начинкой" находился сотрудник правоохранительных органов Херсонской области, и сейчас устанавливаются лица, причастные к подготовке теракта. Как сообщают "Известия", взрывное устройство, по результатам оценки его экспертами, было изготовлено из компонентов иностранного производства.
Для справки: пункт пропуска "Джанкой" находится на севере Крыма, на административной границе с Херсонской областью.
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Слишком ситуация стала напоминать ситуацию послевоенного СССР.
Когда после оккупации Германией на территории СССР оказалось много нацистских прихвостней из местных.