На пункте пропуска "Джанкой" в авто обнаружили взрывное устройство

За рулем машины с "начинкой" находился сотрудник правоохранительных органов Херсонской области, и сейчас устанавливаются лица, причастные к подготовке теракта. Как сообщают "Известия", взрывное устройство, по результатам оценки его экспертами, было изготовлено из компонентов иностранного производства.





Для справки: пункт пропуска "Джанкой" находится на севере Крыма, на административной границе с Херсонской областью.