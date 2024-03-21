«У нас катастрофическая нехватка кадров»: Госсовет Татарстана намерен разрешить несовершеннолетним работать на вредных и опасных производствах

Некоторые депутаты и общественники сравнили это с возвратом в Средневековье.
Комитет Госсовета Татарстана по соцполитике обсудил проект поправок к ТК. Сейчас он запрещает брать несовершеннолетних на «работу с вредными и (или) опасными условиями труда». Депутаты хотели это изменить.
По словам председателя комитета, Светланы Захаровой, это связано со стартовавшим в 2022 году федеральным проектом «Профессионалитет». Он позволяет учиться в ПТУ по ускоренной программе - 2,5 года вместо 4 лет. Поэтому многим выпускникам училищ ещё нет 18 лет.
И Захарова предложила рассмотреть такую инициативу: разрешить подросткам работать на опасных предприятиях «по срочному трудовому договору для прохождения производственной практики по соответствующей профессии». А потом они смогут там полноценно трудоустроиться, даже если им ещё нет 18.
Как сообщила Захарова:
«Инициатива идёт с КамАЗа, ЕлАЗа, где есть колледжи». Она добавила, что предприятия хотят побыстрее трудоустроить к себе выпускников, пока те не ушли работать курьерами: «уходят в Wildberries, Яндекс, Самокат, и всё уже…»
Инициативу встретили неоднозначно. Слово взяла председатель Федерации профсоюзов Татарстана Елена Кузьмичева:
У нас катастрофическая нехватка кадров. Но допуск к вредным работам подростков никак не решит этот кадровый вопрос.
Также она сказала, что уже есть подзаконные акты. И они разрешают подросткам работать на КамАЗе и других предприятиях, но с ограничениями.
С ней согласилась другой эксперт, Маргарита Максимова:
Мы с вами обсуждаем детей до 18 лет. Они дети! Да, бизнесу нужны кадры. Может, бизнесу стоит подумать, чтобы не на детях этот вопрос решать, а улучшать условия труда? Мы хотим повышать рождаемость? Мы нарушим здоровье у этих детей, и рождаемость у нас не будет повышаться. Уже не говоря о том, что будет увеличиваться количество детей-инвалидов.
Мы с вами возвращаемся в Средневековье или в слаборазвитые страны. А мы всё-таки с вами социальное государство.
Выступил и вице-спикер Госсовета, Юрий Камалтынов. Он призвал не делать резких заявлений и вспомнил молодость:
Опасные и вредные условия труда - фраза, конечно, звучит ужасно… Вот, например, «Казаньоргсинтез», он категорийный. Его условия называются опасными и вредными…. Там даже аппаратчики досрочно уходят на пенсию. Но они сидят в операторной, где абсолютно чистый воздух… Это не явная опасность.
Парламентарий рассказал, что в советские времена там трудились подростки:
Они приходили и работали, и получали. Это в Советском Союзе было.
Решение так и не приняли. Большинство согласилось с тем, что документ о допуске подростков ещё надо доработать. Подводя итоги, Захарова сказала:
Проведём рабочее совещание, выработаем какое-то мнение. Предприятия-то наши еще жёстче хотели… Предприятия хотят ещё круче, чем мы с вами написали. Честно говорю.
Источник:
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а вы сидите только ноете да и как песков пургу несете.
На)(уа в каждом городе/районе/области по гордуре?
а то ведь чинуши предлагать-то горазды, что да как народу делать надо (на войну например за них ходить и пр.), а вот показать своим примером, а так же своих родственников, как их предложения в жизнь воплощать нужно они почему-то не хотят.
да не Бред же!!!