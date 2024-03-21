«У нас катастрофическая нехватка кадров»: Госсовет Татарстана намерен разрешить несовершеннолетним работать на вредных и опасных производствах

И Захарова предложила рассмотреть такую инициативу: разрешить подросткам работать на опасных предприятиях «по срочному трудовому договору для прохождения производственной практики по соответствующей профессии». А потом они смогут там полноценно трудоустроиться, даже если им ещё нет 18.

Как сообщила Захарова:

«Инициатива идёт с КамАЗа, ЕлАЗа, где есть колледжи». Она добавила, что предприятия хотят побыстрее трудоустроить к себе выпускников, пока те не ушли работать курьерами: «уходят в Wildberries, Яндекс, Самокат, и всё уже…»

Инициативу встретили неоднозначно. Слово взяла председатель Федерации профсоюзов Татарстана Елена Кузьмичева:

У нас катастрофическая нехватка кадров. Но допуск к вредным работам подростков никак не решит этот кадровый вопрос.

Также она сказала, что уже есть подзаконные акты. И они разрешают подросткам работать на КамАЗе и других предприятиях, но с ограничениями.