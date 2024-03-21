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«У нас катастрофическая нехватка кадров»: Госсовет Татарстана намерен разрешить несовершеннолетним работать на вредных и опасных производствах

«У нас катастрофическая нехватка кадров»: Госсовет Татарстана намерен разрешить несовершеннолетним работать на вредных и опасных производствах

Автор:
21 марта 2024 14:57
Сообщество : Жить в России
Метки: Госсовет   Татарстан   депутаты   допуск   несовершеннолетние   подростки   работа   
1419
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Некоторые депутаты и общественники сравнили это с возвратом в Средневековье.

Комитет Госсовета Татарстана по соцполитике обсудил проект поправок к ТК. Сейчас он запрещает брать несовершеннолетних на «работу с вредными и (или) опасными условиями труда». Депутаты хотели это изменить.

По словам председателя комитета, Светланы Захаровой, это связано со стартовавшим в 2022 году федеральным проектом «Профессионалитет». Он позволяет учиться в ПТУ по ускоренной программе - 2,5 года вместо 4 лет. Поэтому многим выпускникам училищ ещё нет 18 лет.

И Захарова предложила рассмотреть такую инициативу: разрешить подросткам работать на опасных предприятиях «по срочному трудовому договору для прохождения производственной практики по соответствующей профессии». А потом они смогут там полноценно трудоустроиться, даже если им ещё нет 18.

Как сообщила Захарова:

«Инициатива идёт с КамАЗа, ЕлАЗа, где есть колледжи». Она добавила, что предприятия хотят побыстрее трудоустроить к себе выпускников, пока те не ушли работать курьерами: «уходят в Wildberries, Яндекс, Самокат, и всё уже…»

Инициативу встретили неоднозначно. Слово взяла председатель Федерации профсоюзов Татарстана Елена Кузьмичева:

У нас катастрофическая нехватка кадров. Но допуск к вредным работам подростков никак не решит этот кадровый вопрос.

Также она сказала, что уже есть подзаконные акты. И они разрешают подросткам работать на КамАЗе и других предприятиях, но с ограничениями.

С ней согласилась другой эксперт, Маргарита Максимова:

Мы с вами обсуждаем детей до 18 лет. Они дети! Да, бизнесу нужны кадры. Может, бизнесу стоит подумать, чтобы не на детях этот вопрос решать, а улучшать условия труда? Мы хотим повышать рождаемость? Мы нарушим здоровье у этих детей, и рождаемость у нас не будет повышаться. Уже не говоря о том, что будет увеличиваться количество детей-инвалидов.

Мы с вами возвращаемся в Средневековье или в слаборазвитые страны. А мы всё-таки с вами социальное государство.

Выступил и вице-спикер Госсовета, Юрий Камалтынов. Он призвал не делать резких заявлений и вспомнил молодость:

Опасные и вредные условия труда - фраза, конечно, звучит ужасно… Вот, например, «Казаньоргсинтез», он категорийный. Его условия называются опасными и вредными…. Там даже аппаратчики досрочно уходят на пенсию. Но они сидят в операторной, где абсолютно чистый воздух… Это не явная опасность.

Парламентарий рассказал, что в советские времена там трудились подростки:

Они приходили и работали, и получали. Это в Советском Союзе было.

Решение так и не приняли. Большинство согласилось с тем, что документ о допуске подростков ещё надо доработать. Подводя итоги, Захарова сказала:

Проведём рабочее совещание, выработаем какое-то мнение. Предприятия-то наши еще жёстче хотели… Предприятия хотят ещё круче, чем мы с вами написали. Честно говорю.

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Метки: Госсовет   Татарстан   депутаты   допуск   несовершеннолетние   подростки   работа   
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32  комментария
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4k
Максим Макашев Час назад
А почему бы этой жирной суке не пойти на вредное производство? Глядишь и похудеет
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2k
Александр 3 минуты назад
как вы задолбали оправдывать то, чего нет. Сталин без мигрантов отстроил страну после ужаса гражданской войны. всем работа нашлась, не просили помощь ни у кого и рост экономики был, потому что люди на местах работали.
а вы сидите только ноете да и как песков пургу несете.
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660
sapsanbosh 24 минуты назад
Сократите число госчиновников, а уволенных направьте на вредные производства на вакантные рабочие места.
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54k
Aleksandr Полчаса назад
А может у вас предлагаются катастрофически низкие зарплаты?
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34k
Snork Snorkoff Полчаса назад
Не от хорошей жизни. Мигрантов не хотите, рожать не хотите. Кто работать-то будет??
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2k
Росомаха Полчаса назад
" ДЕТИ" в 17-18 лет? В армию самый раз , а на работу нельзя?
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2k
Росомаха Полчаса назад
Сперва (яжематери и яжеотцы) покажите что вы сотворили? Дитятки в 18 сильно смахивают на 13-летних..."Заботливые" наши, наплодившие сблёвышей!
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2k
Росомаха 40 минут назад
Я так и работал, в конце восмидисятых, с 17-лет, на первой сетке! И меня никто не спрашивал, совершеннолетний ли я !
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16k
куджо 41 минуту назад
Ага, чуркабесы будут в такси кайфовать а несовершеннолетние на вредном производстве. Л-логика
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379
Кот Чеширский 45 минут назад
Так, глядишь, скоро очередная Захарова начнет крепостное право лоббировать. Предприятиям же нужно...
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4k
Walther 46 минут назад
У нас катастрофический переизбыток блогеров и прочих инста-особей, окромя телефона в руках ничего не держащих. Сначала поднимите имидж рабочих специальностей, а потом проводите брифинги на тему: "Где взять рабочие руки?".
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1k
lafonten Час назад
Пусть детей своих туда запустит... Она из едрисни?
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5k
Руслан Час назад
Ну хз, когда мне было 14, перед сменой в лагерь, я работал на Точмаше две или три недели. Отражатели велосипедные там обрабатывали. В обед давали молоко за вредность. А что так всполошились то? То, значит, молодежь у нас ленивая, делать ничего не хочет, сидит целый день в телефонах, а как производственная практика, так режим яжеродитель включается что ли?
Их же не в цех варки бытовой химии отправляют…
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22k
Shtoppi Час назад
у светы захаровой нет у самой желания пойти повъ36ывать на вредных и опасных производствах да и детишек своих привлечь?
а то ведь чинуши предлагать-то горазды, что да как народу делать надо (на войну например за них ходить и пр.), а вот показать своим примером, а так же своих родственников, как их предложения в жизнь воплощать нужно они почему-то не хотят.
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677
Александр Богомолов Час назад
Сделать зп выше чем у курьеров, улучшить условия труда. Нее, неинтересно. Проллобировать через депутатов свои интересы. Вот наше всё.
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6k
Григорий Час назад
а может начать Платить?
да не Бред же!!!
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239
Dima Час назад
пусть эта свиноматка для примера своих детей отправит!
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20k
Алексей Час назад
Решение то по сути простое, поднимите зарплаты нормально и не поверите как ещё и очередь в кадры стоять будет. Но кому то такое решение не нравится, то ли дело детей загнать в рамках практики им можно будет платить ещё меньше
су*и, извиняюсь, других слов нет
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121
Лопатин Михаил Алексей Час назад
Поднимешь зарплаты, вырастет себестоимость.
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18k
MarkovAlexandr Час назад
"Предприятия-то наши еще жёстче хотели… Предприятия хотят ещё круче, чем мы с вами написали. Честно говорю." - угу, чтобы как при диком капитализме, и женщины, и дети на 14 часов день без обедов и выходных.
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3k
Шапкин Час назад
Ссылка www.youtube.com
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14k
Владимир Час назад
Когда слесарь будет получать так же как депутат, или начальник. Думаю проблем с кадрами не будет. А то один жопу просиживает за 300к, а другой [мат] как папа Карло за 30к.
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August
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