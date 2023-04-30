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Чиновники хотят отправлять выпускников ВУЗов на обязательную 3-летнюю отработку по распределению

Чиновники хотят отправлять выпускников ВУЗов на обязательную 3-летнюю отработку по распределению

Автор:
30 апреля 2023 20:51
Сообщество : Жить в России
Метки: ВУЗ   Госдума   Татарстан   выпускник   депутаты   законопроект   рапределение   специальность   студент   
1113
3

А если молодой специалист откажется - должен будет возместить все траты на обучение.

Госсовет Татарстана внёс в Госдуму законопроект о распределении студентов-бюджетников. Если инициатива пройдёт, выпускников будут направлять на обязательную 3-летнюю отработку по распределению. А куда именно их отправят - это определят комиссии ВУЗов по планам, которые будет предлагать правительство.

Если выпускника место распределения не устроит - значит пусть возмещает все затраты, которое понесло государство на его обучение.

Предполагается, что будут и те, кого рапределят по месту жительства в обязательном порядке: инвалиды I и II группы, имеющие родственников с инвалидностью, беременные и те, кого есть дети.

По словам чиновников из Татарстана: затраты на образование очень высокие, а выпускники часто не работают по полученной специальности.

Поэтому авторы законопроекта считают, что проверенный в советские времена подход, даст выпускникам необходимый опыт работы по специальности, «что в свою очередь будет способствовать кадровому обеспечению предприятий оборонно-промышленного комплекса и приоритетных отраслей экономики».

Теперь законопроект должна рассмотреть профильная комиссия Госдумы. Своё заключение она даст до 9 июня 2023 года.

Источник:

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Метки: ВУЗ   Госдума   Татарстан   выпускник   депутаты   законопроект   рапределение   специальность   студент   
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43  комментария
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16
Kostiantyn 2 часа назад
100 пудово надо
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2k
Руслан 8 минут назад
Давно пора! А то развелось бакалавров с магистрами, а толку то? Еще бы существенно сократить количество платных ВУЗов, из которых, как правило, выходят тупицы без знаний. ВО должен получать человек, которому оно действительно нужно. Который хочет учиться и получать знания, чтобы в дальнейшем применить их на пользу обществу. А куча выпускников с дипломами за кассами в Бургекинге - так себе
В данном случае полезный опыт из Союза можно и нужно использовать.
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878
AmaN 11 минут назад
Ну, нас же распределяли и мнение наше никого не интересовало - отучился за государственный счет? Изволь и поработать там, где государству необходимо. По-моему, нормальная практика.
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15k
Majul 16 минут назад
Ну так возвращаемся к СССР. Все верно. Всегда так было, отучился: гарантированно получи работу по профессии. Что не так? Или опять мамкины сынки будут плакать, что от юбки отрывают. Получил профессию - вперед, приносить пользу по профилю.
Очень правильный закон, я считаю.
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5k
мемфрид 16 минут назад
Отличная инициатива. Великолепная!
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6k
Андрей Крылов 17 минут назад
Не самая плохая идея, елси она будет реализована как в СССР. Там отличники освобождались от распределения и могли сами выбирать где им работать. А остальным почему не отработать на государство, компренсировав хотя бы частично деньги на своё обучение? Другое дело, что у нас вся сстема длоя этого не подходит. Как заставить независимых частных предпринимателей приимать студентов? А гос. предприятий на всех не хватит.
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199
twincam 19 минут назад
Так и отработал, по распределению пошел в ШЧ-3 ДВЖД.
Абсолютная правильная идея.
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12k
добрыйдух 19 минут назад
Государство потратилось на содержание ВУЗа, на преподов, на культуру. Имеет право, кто платит, тот и заказывает музыку. При Союзе жидва получала бесплатное образование и винтила на землю себе обетованную, несправедливо, народ СССР оплачивал квалификацию населения израиля.
Нужно зачислять на студента-бюджетника образовательный кредит. И пока бывший студент его не погасит, государство должно иметь право распоряжаться трудом выпускника.
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26k
Matrosskin 21 минуту назад
И что не так ? Нахрена государство тратит деньги на обучение людей, которые ни дня по этой специальности не работали и не собирались ? У меня специализированный ВУЗ был и 90% так или иначе работают в той сфере - в которой учились. И это НОРМАЛЬНО ! А на соседнем факультете ( связанном с заводской технологией) 10% учащихся платно имели договор с предприятием, которое и платило за их учёбу . А есть ВУЗы, где больше половины и близко не собираются в своей отрасли оставаться , ради диплома
Опасение только в одном: наши депутаты, они зачастую как дурачок с тем самым стеклянным фаллоимитатором: или порежется или заипёт окружающих, ума хватит написать какой нибудь бред, так что самая здравая идея превращается в тыкву. Вот сходу удивляет пункт 2 - а если выпускник УЖЕ нашёл работу по специальности во время учёбы, ( например я работал по специальности с 4 курса, естественно - работодатель был готов и дальше продолжать наши трудовые отношения после окончания ВУЗа) а то и до неё - и что, комиссия направит меня в другое место ? Проще завалить тогда выпускную практику ( у нас такое никому не удавалось, но было бы желание) и так и болтаться с неоконченным...
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16k
Дядюшка Ау 47 минут назад
Итак. дочь училась в Москве на бюджете. Про жилье в общежитии никто ни разу и не заикнулся. За все 6 лет. Там в общаге все какие-то целевики и иные мутные личности Таким образом, мы оплачивали ей аренду жилья, примерно 9 месяцев в году по тысяче американских денег каждый месяц. По нынешнему курсу мы выплатили за жилье примерно 4260000 за весь период учебы. Такая вот бухгалтерия. Дума не хочет вот такие деньги пускать в зачет обучения? И это только за жилье.

Безоговорочно вангуют за очередной проект ГД, на мой взгляд, те, кто обучался за счет родительского кошелька. Или вообще слабо представляет - каково это нынче учиться даже на бюджете в ВУЗе.
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13k
Kostick 54 минуты назад
для бюжетников - это просто обязательно. коммерсы - мимо. получил бесплатное высшее образование, будь добр отработай, скажи спасибо стране. хотя, с трудом могу себе представить необходимость в народном хозяйстве для "манагеров по управлению размещением отдыхающих". и прочих йуристах.
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199
twincam Kostick 17 минут назад
Йуристы это такой же мусор как и агенты/риелторы по недвижимости.
Всех на вилы и в печь.
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1k
Сергей Зайцев 56 минут назад
Так в Беларуси давно так
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Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
7k
Gamletof 57 минут назад
Рабство введите уже, зачем нам эти полумеры((
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1k
Андрей Еделькин 58 минут назад
А где же они столько мест возьмут. Педагоги, врачи еще найдут место а инжинеров.
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12k
Shtoppi Час назад
ну, я так понял, что отработка будет проходить по непосредственной специальности выпускника? а коли так, то это получается автоматическое трудоустройство по профессии. так что тут проблемы могут возникнуть только у тех, кто пришел в ВУЗ только ради самого диплома о ВО.
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32k
Юр21 Час назад
Если человек учился за государственный счёт - абсолютно согласен, отрабатывать обучение это нормально. А как быть с платниками? Они то учатся за свой счёт.
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46k
Максим Т. Час назад
И это правильно
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16
Большой Кусь Час назад
Бедные дагестанские филологи со 100 баллами ЕГЭ по русскому языку, куда ж вас зашлют-то...
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18k
Bill Час назад
В "цивиллизованых" странах студент берет ссуду на обучение, а потом потихоньку возвращает. Порядка 2-3 миллиона в рублях. Даже не знаю что лучше: вернуть 3 миллиона или отработать 3 года.
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25
Имя Пользователя Час назад
А можно депутатов оценивать хотя бы про приросту населения РФ? Даже с приезжими. И если это отрицательный рост, то отрабатывать на лесоповале?
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823k
А.Берестенко Час назад
На первом месте, куда будут отправлять - Вкусно и точка?
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August

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