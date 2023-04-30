Чиновники хотят отправлять выпускников ВУЗов на обязательную 3-летнюю отработку по распределению

Предполагается, что будут и те, кого рапределят по месту жительства в обязательном порядке: инвалиды I и II группы, имеющие родственников с инвалидностью, беременные и те, кого есть дети.

По словам чиновников из Татарстана: затраты на образование очень высокие, а выпускники часто не работают по полученной специальности.

Поэтому авторы законопроекта считают, что проверенный в советские времена подход, даст выпускникам необходимый опыт работы по специальности, «что в свою очередь будет способствовать кадровому обеспечению предприятий оборонно-промышленного комплекса и приоритетных отраслей экономики».

Теперь законопроект должна рассмотреть профильная комиссия Госдумы. Своё заключение она даст до 9 июня 2023 года.