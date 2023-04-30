Чиновники хотят отправлять выпускников ВУЗов на обязательную 3-летнюю отработку по распределению

А если молодой специалист откажется - должен будет возместить все траты на обучение.
Госсовет Татарстана внёс в Госдуму законопроект о распределении студентов-бюджетников. Если инициатива пройдёт, выпускников будут направлять на обязательную 3-летнюю отработку по распределению. А куда именно их отправят - это определят комиссии ВУЗов по планам, которые будет предлагать правительство.
Если выпускника место распределения не устроит - значит пусть возмещает все затраты, которое понесло государство на его обучение.
Предполагается, что будут и те, кого рапределят по месту жительства в обязательном порядке: инвалиды I и II группы, имеющие родственников с инвалидностью, беременные и те, кого есть дети.
По словам чиновников из Татарстана: затраты на образование очень высокие, а выпускники часто не работают по полученной специальности.
Поэтому авторы законопроекта считают, что проверенный в советские времена подход, даст выпускникам необходимый опыт работы по специальности, «что в свою очередь будет способствовать кадровому обеспечению предприятий оборонно-промышленного комплекса и приоритетных отраслей экономики».
Теперь законопроект должна рассмотреть профильная комиссия Госдумы. Своё заключение она даст до 9 июня 2023 года.
Источник:
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Очень правильный закон, я считаю.
Абсолютная правильная идея.
Нужно зачислять на студента-бюджетника образовательный кредит. И пока бывший студент его не погасит, государство должно иметь право распоряжаться трудом выпускника.
Опасение только в одном: наши депутаты, они зачастую как дурачок с тем самым стеклянным фаллоимитатором: или порежется или заипёт окружающих, ума хватит написать какой нибудь бред, так что самая здравая идея превращается в тыкву. Вот сходу удивляет пункт 2 - а если выпускник УЖЕ нашёл работу по специальности во время учёбы, ( например я работал по специальности с 4 курса, естественно - работодатель был готов и дальше продолжать наши трудовые отношения после окончания ВУЗа) а то и до неё - и что, комиссия направит меня в другое место ? Проще завалить тогда выпускную практику ( у нас такое никому не удавалось, но было бы желание) и так и болтаться с неоконченным...
Безоговорочно вангуют за очередной проект ГД, на мой взгляд, те, кто обучался за счет родительского кошелька. Или вообще слабо представляет - каково это нынче учиться даже на бюджете в ВУЗе.
Всех на вилы и в печь.
Там даже намёка на платников нет, речь идёт исключительно про тех, кто получил образование за счёт средств бюджетной системы.