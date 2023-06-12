Илон Маск принял на работу 14-летнего мальчика

Подросток, между прочим, в свои юные годы уже закончил инженерную школу Университета Санта-Клары, став самым молодым выпускником в истории учебного заведения.
Илон Маск активно охотится за молодыми талантливыми специалистами. На днях он пригласил на работу в космическую компанию SpaceX 14-летнего Кайрана Квази - сообщение об этом появилось в Los Angeles Times.
Выпускник Университета Санта-Клары рад присоединиться к команде Starlink, которую назвал "самой крутой компанией на планете". Кайрану особенно импонирует, что в SpaceX не обратили внимание на его юный возраст, а дали возможность проявить себя в качестве инженера-программиста. Попасть в эту компанию было непросто. По словам самого Кайрана, перед окончанием университета он подал заявки на огромное количество вакансий, но получил 95 отказов и только три предложения, из которых выбрал SpaceX. В остальных местах явной помехой для работы был возраст соискателя.
Проявлять яркие интеллектуальные способности мальчик стал довольно рано. В два года он говорил полными предложениями, в детском саду изумлял педагогов и сверстников новостями, которые услыша по радио - в то время, как другие дети еще носили памперсы и интересовались только примитивными мультфильмами.
В возрасте девяти лет Квази прошел стажировку в Intel Labs в качестве научного сотрудника по исследованию искусственного интеллекта, к 11 годам начал изучать математику и инженерию в Университете Санта-Клары.
Сейчас пока подросток живёт в Калифорнии, но уже планирует переезд в город Редмонд (штат Вашингтон). По возрасту он не может пока жить самостоятельно, поэтому на новое место он поедет с матерью. Кстати, Кайран абсолютно не жалеет, что его детство прошло не как у обычных пацанов. «Я думаю, что мои студенческие годы были самыми счастливыми годами в моей жизни, потому что у меня было много свободы» - заметил он в разговоре с журналистами.
Сам глава SpaceX Илон Маск пока никак не прокомментировал решение компании о назначении на позицию инженера-программиста 14-летнего подростка. Впрочем, сам бизнесмен известный трудоголик и сторонник работы без выходных, который требует от своих сотрудников максимальной отдачи. Поэтому нет ничего удивительного в том, что он ищет новых молодых и амбициозных работников, которые хотя бы первое время будут пахать не за страх, а за совесть.
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