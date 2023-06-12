Илон Маск принял на работу 14-летнего мальчика

Илон Маск активно охотится за молодыми талантливыми специалистами. На днях он пригласил на работу в космическую компанию SpaceX 14-летнего Кайрана Квази - сообщение об этом появилось в Los Angeles Times.

Выпускник Университета Санта-Клары рад присоединиться к команде Starlink, которую назвал "самой крутой компанией на планете". Кайрану особенно импонирует, что в SpaceX не обратили внимание на его юный возраст, а дали возможность проявить себя в качестве инженера-программиста. Попасть в эту компанию было непросто. По словам самого Кайрана, перед окончанием университета он подал заявки на огромное количество вакансий, но получил 95 отказов и только три предложения, из которых выбрал SpaceX. В остальных местах явной помехой для работы был возраст соискателя.