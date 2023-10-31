«Стоит найти одного, остальные подтянутся»: в Серпухове банда малолетних налетела на одного, потому что им не понравилась его одежда

В Серпухове молодой человек гулял по торговому центру «Корстон» и повстречался с целой ватагой сверстников. С довольной агрессивной ватагой.

Они прицепились к его внешнему виду, якобы «фаната аниме» и повела на улицу. В самом торговом центре его бить не решились. Зато вполне оторвались на улице - возле ТЦ подростки налетели на парня толпой, повалили на асфальт и как следует отлупили руками и ногами. Почему пострадавший не позвал на помощь в ТЦ, не обратился к охранникам или хотя бы не зашёл в ближайший магазин - пока непонятно.