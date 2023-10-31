«Стоит найти одного, остальные подтянутся»: в Серпухове банда малолетних налетела на одного, потому что им не понравилась его одежда

Они избили его толпой возле торгового центра. Теперь их ищут.
В Серпухове молодой человек гулял по торговому центру «Корстон» и повстречался с целой ватагой сверстников. С довольной агрессивной ватагой.
Они прицепились к его внешнему виду, якобы «фаната аниме» и повела на улицу. В самом торговом центре его бить не решились. Зато вполне оторвались на улице - возле ТЦ подростки налетели на парня толпой, повалили на асфальт и как следует отлупили руками и ногами. Почему пострадавший не позвал на помощь в ТЦ, не обратился к охранникам или хотя бы не зашёл в ближайший магазин - пока непонятно.
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Досталось ему сильно. Как обычно - всё это сняли на видео сами нападавшие и хвастливо выложили в сеть. По этому ролику их личности и установили прибывшие позже силовики. Почти сразу выяснили, что несколько из них стоят на учёте в отделе по делам несовершеннолетних.
Администрация ТЦ заявила:
Всю необходимую информацию мы предоставили в правоохранительные органы по запросу. Они работают.
Вся охрана была на своих постах, согласно утверждённому графику – всё нормально. Всё, что нужно было от нас, мы всё сделали. Избиение происходило на улице, около «Корстона», около стены. Это не в помещении торгового комплекса - рядом, но не в помещении.
Что касается нападавших, то в отношении их родителей территориальный отдел полиции возбудил административные дела по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».
К каким результатам приведёт «всесторонняя оценка» - говорить пока рано. Сначала эти результаты нужно получить.
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Ни к каким.