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«Стоит найти одного, остальные подтянутся»: в Серпухове банда малолетних налетела на одного, потому что им не понравилась его одежда

«Стоит найти одного, остальные подтянутся»: в Серпухове банда малолетних налетела на одного, потому что им не понравилась его одежда

Автор:
31 октября 2023 16:53
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   анимэ   избиение   несовершеннолетние   подростки   полиция   сверстник   серпухов   
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Они избили его толпой возле торгового центра. Теперь их ищут.

В Серпухове молодой человек гулял по торговому центру «Корстон» и повстречался с целой ватагой сверстников. С довольной агрессивной ватагой.

Они прицепились к его внешнему виду, якобы «фаната аниме» и повела на улицу. В самом торговом центре его бить не решились. Зато вполне оторвались на улице - возле ТЦ подростки налетели на парня толпой, повалили на асфальт и как следует отлупили руками и ногами. Почему пострадавший не позвал на помощь в ТЦ, не обратился к охранникам или хотя бы не зашёл в ближайший магазин - пока непонятно.

Досталось ему сильно. Как обычно - всё это сняли на видео сами нападавшие и хвастливо выложили в сеть. По этому ролику их личности и установили прибывшие позже силовики. Почти сразу выяснили, что несколько из них стоят на учёте в отделе по делам несовершеннолетних.

Администрация ТЦ заявила:

Всю необходимую информацию мы предоставили в правоохранительные органы по запросу. Они работают.

Вся охрана была на своих постах, согласно утверждённому графику – всё нормально. Всё, что нужно было от нас, мы всё сделали. Избиение происходило на улице, около «Корстона», около стены. Это не в помещении торгового комплекса - рядом, но не в помещении.

Что касается нападавших, то в отношении их родителей территориальный отдел полиции возбудил административные дела по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

К каким результатам приведёт «всесторонняя оценка» - говорить пока рано. Сначала эти результаты нужно получить.

Источник:

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Метки: Видео   анимэ   избиение   несовершеннолетние   подростки   полиция   сверстник   серпухов   
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14  комментариев
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9k
Дмитрий 48 минут назад
Это было всегда. Малолетки думают что они сильные. Проблема для них в том, что стоит только "растащить" их по кабинетам! И всё! Сколько слёз! Соплей! Даже не рассказывают, а поют! Но! Малолетки в стае-это самое страшное! Они по жестокости опережают взрослых если не 100 очков, то на 50 точно! Но только стоит всех растащить....всё!
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5k
Горожанин 41 минуту назад
"К каким результатам приведёт «всесторонняя оценка»..."
--------------
Ни к каким.
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56k
dima423 41 минуту назад
Зря он с ними вышел)
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446
На хер ЗАПАД! 41 минуту назад
И снова черножопые?!!
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446
На хер ЗАПАД! Максим Макашев 18 минут назад
Спасибо, что хоть на Вы обращаетесь. Не всё потеряно
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28k
AzuveR 54 минуты назад
Шакальё.
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24k
ЦСКА 58 минут назад
Не понял, ублюдки импортные или наши, отечественные??
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