В России могут запретить популярный у подростков сериал из-за «романтизации бандитизма»

Зумеры уже стали подражать героям проекта - делить территорию и «забивать стрелки».
Есть такой режиссёр - Жора Крыжовников. Снял «Горько!», «Самый лучший день» и ещё ряд проектов. В том числе «Слово пацана. Кровь на асфальте». Он вышел в этом году и уже попал в скандальную историю.
Действие сериала разворачивается в Казани в конце 1980-х годов. Тогда город кошмарили преступные группировки: делили между собой торговые точки, трясли новоявленных предпринимателей и устраивали настоящий беспредел.
По сюжету, несколько школьников попали в одну из таких банд. И начали криминальную «карьеру».
Взрослые сериал как-то не оценили, а вот подросткам он очень понравился. Дошло до того, что зумеры из Татарстана стали подражать главным героям проекта и «забивать стрелки». Видимо, нашли в этом какую-то романтику. Хотя романтикой в те времена и не пахло - зато хватало грязи и насилия.
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На это обратила внимание омбудсмен Татарстана Ирина Волынец и отправила обращение в Роскомнадзор. В нём говорится, что: «Фильм стал романтизацией бандитизма и оправданием страшного явления» - «казанского феномена» и «формирует ложные представления о криминальном мире в глазах молодежи».
Мы наблюдаем, как средствами искусства через данный фильм идет распространение преступной идеологии, подростками создаются группы и совершаются противоправные действия.
Идеологическое и психологическое воздействие на граждан ведет к насаждению чуждой российскому народу и разрушительной для российского общества идей и ценностей.
Волынец требует у Роскомнадзора сериал проверить и запретить показывать в России.
Против этого закономерно выступил Роберт Гараев, автор книги «Слово пацана». Она легла в основу проекта:
Есть разговор к родителям детей, которые смотрят этот сериал. Буквально вчера Мэтт Грейнинг, создатель «Симпсонов», сообщил:
«Если вы не хотите, чтобы ваши дети выросли такими, как Барт Симпсон, то отцы не должны быть такими, как Гомер Симпсон». Если вы доверяете своему ребенку, посмотрите сериал вместе, объясните.
Запретят сериал или нет - скоро узнаем. Но одно можно сказать наверняка: скандальный пиар этим «Пацанам» сделали такой, что теперь его посмотрят даже те подростки, которым было вообще параллельно на всякие ОПГ и «бандитскую романтику».
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Иначе, не знаю, чем такое мракобесие могло закончится...
И дрались постоянно, жестко, удары ногами лежачих по голове и т.д. и через дворы чужие старались не проходить мимо.
А "взрослые", простите, с какого возраста имеют честь так именоваться?
Надо бы цензуру проводить до того, как "искусство" выйдет в массы.