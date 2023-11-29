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В России могут запретить популярный у подростков сериал из-за «романтизации бандитизма»

В России могут запретить популярный у подростков сериал из-за «романтизации бандитизма»

Автор:
29 ноября 2023 17:04
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Зумеры   Казань   Татарстан   запрет   опг   подростки   
1782
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Зумеры уже стали подражать героям проекта - делить территорию и «забивать стрелки».

Есть такой режиссёр - Жора Крыжовников. Снял «Горько!», «Самый лучший день» и ещё ряд проектов. В том числе «Слово пацана. Кровь на асфальте». Он вышел в этом году и уже попал в скандальную историю.

Действие сериала разворачивается в Казани в конце 1980-х годов. Тогда город кошмарили преступные группировки: делили между собой торговые точки, трясли новоявленных предпринимателей и устраивали настоящий беспредел.

По сюжету, несколько школьников попали в одну из таких банд. И начали криминальную «карьеру».

Взрослые сериал как-то не оценили, а вот подросткам он очень понравился. Дошло до того, что зумеры из Татарстана стали подражать главным героям проекта и «забивать стрелки». Видимо, нашли в этом какую-то романтику. Хотя романтикой в те времена и не пахло - зато хватало грязи и насилия.

На это обратила внимание омбудсмен Татарстана Ирина Волынец и отправила обращение в Роскомнадзор. В нём говорится, что: «Фильм стал романтизацией бандитизма и оправданием страшного явления» - «казанского феномена» и «формирует ложные представления о криминальном мире в глазах молодежи».

Мы наблюдаем, как средствами искусства через данный фильм идет распространение преступной идеологии, подростками создаются группы и совершаются противоправные действия.

Идеологическое и психологическое воздействие на граждан ведет к насаждению чуждой российскому народу и разрушительной для российского общества идей и ценностей.

Волынец требует у Роскомнадзора сериал проверить и запретить показывать в России.

Против этого закономерно выступил Роберт Гараев, автор книги «Слово пацана». Она легла в основу проекта:

Есть разговор к родителям детей, которые смотрят этот сериал. Буквально вчера Мэтт Грейнинг, создатель «Симпсонов», сообщил:

«Если вы не хотите, чтобы ваши дети выросли такими, как Барт Симпсон, то отцы не должны быть такими, как Гомер Симпсон». Если вы доверяете своему ребенку, посмотрите сериал вместе, объясните.

Запретят сериал или нет - скоро узнаем. Но одно можно сказать наверняка: скандальный пиар этим «Пацанам» сделали такой, что теперь его посмотрят даже те подростки, которым было вообще параллельно на всякие ОПГ и «бандитскую романтику».

Источник:

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Метки: Видео   Зумеры   Казань   Татарстан   запрет   опг   подростки   
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27  комментариев
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221
ruslan d 2 часа назад
Его надо было запрещать снимать , а если сейчас запретить показывать , то лучшей рекламы просто не найти ... Расслабьтесь и думайте лучше как этих подростков угомонить и перенастроить
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2k
evzhur 6 минут назад
Я учился в школе в конце 80-х. Тогда не использовали "просто" как слово паразит, а в фильме оно есть. В таких бандах разговаривали матом, но в фильме не матерятся и из-за этого такое чувство, что они обычные люди. И самое главное - не было всеобщей любви к певцу Цою. В каждом классе всегда был один человек - лохматый рокер, ценитель, но большинству он был неприятен. Заипали этим Цоем, во всех фильмах про 80-е его вставляют.
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12k
Sergey 9 минут назад
Кто знает чем закончится? Может наоборот, нужно показать. Вдруг в конце окажется что треть будет инвалидами и ходить будут только под себя, треть сдохнет не дожив до 30-ти, а треть до конца жизни будут петухами на зоне... Вот это была бы офигенная "романтизация" :)
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10k
Garpia121 48 минут назад
"Взрослые" видимо молодость свою забыли. Мне сериал понравился. Жестоко -да, но и душевного там много. Может не так фатально, и у нас тоже дрались, школа на школу, район на район, но моральные законы были.
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1k
c3nsor3d 48 минут назад
Пятая колон, в виде СМИ даёт толчки!! (хорошо!)
Иначе, не знаю, чем такое мракобесие могло закончится...
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92k
sapér Vodička 53 минуты назад
Люди будте добрее,-смотрите порнуху !
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41
zubo4istka 54 минуты назад
Я взрослый и сериал понравился. Могу сказать что так примерно все и было.
И дрались постоянно, жестко, удары ногами лежачих по голове и т.д. и через дворы чужие старались не проходить мимо.
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5k
Overkill245 Час назад
"Взрослые сериал как-то не оценили"
А "взрослые", простите, с какого возраста имеют честь так именоваться?
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3k
Walther Час назад
Хочется верить, что само пройдет. Современные зуммеры, стримеры и прочие мамкины бандиты не чета членам ОПГ Казани того времени. Согласен, просто засрали рекламой все и вся вот и весь ажиотаж. Вопрос времени. На "Игру кальмара" тоже онанировали до посинения и где оно все?
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10k
Пётр Час назад
Ирина Волынец просто дура...и не понимает, что фильм который уже в сети, его запретить не возможно, самое главное: когда подобные личности, говорят о том, а давайте запретим фильм...они ему дают рекламу в 1000%
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3k
Андрей Час назад
Как бы сказать, я был в "шкуре" героев сериала. Рос в то время. Поэтому наелся этой "романтики" еще тогда на амю жизнь. Поэтому и смотреть на это не буду.
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32k
Михаил Час назад
Этот сериал весьма неплох. я ожидал что будет шлак,а оказался весьма интересный...жаль серии выходят раз в неделю.
Ссылка www.youtube.com
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4k
Дмитрий Круглов Час назад
"Посмотрите сериал вместе, объясните" - какая чушь!!! Если пересмотреть с ребенком все говно, то как потом объяснить ребенку, почему мы с ним смотрели говно, а не хорошие фильмы?
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50k
Элек Мек Час назад
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62k
Андрей Час назад
И игры запретить не забудьте! Особенно кармагедон и ГТА
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13k
кот базилий 2 часа назад
Чтоб возродить подростковую преступность снято и запущено "по просьбам трудящихся"
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5k
Ал Ди 2 часа назад
На каждом столбе реклама это го фильма, и здесь это тоже реклама.
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10k
hairov 2 часа назад
Давайте, выкладывайте уже все серии, пока не закрыли. А то выдают по одной серии в неделю
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38k
Александр 2 часа назад
Нужно запретить чиновникам запрещать - причем срочно)
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34k
Fat Lynx 2 часа назад
Ну давайте, запрещайте то, что уже популярно!
Надо бы цензуру проводить до того, как "искусство" выйдет в массы.
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