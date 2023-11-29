В России могут запретить популярный у подростков сериал из-за «романтизации бандитизма»

Действие сериала разворачивается в Казани в конце 1980-х годов. Тогда город кошмарили преступные группировки: делили между собой торговые точки, трясли новоявленных предпринимателей и устраивали настоящий беспредел.

По сюжету, несколько школьников попали в одну из таких банд. И начали криминальную «карьеру».

Взрослые сериал как-то не оценили, а вот подросткам он очень понравился. Дошло до того, что зумеры из Татарстана стали подражать главным героям проекта и «забивать стрелки». Видимо, нашли в этом какую-то романтику. Хотя романтикой в те времена и не пахло - зато хватало грязи и насилия.