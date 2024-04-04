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«Этой девочке надо лечить голову»: несовершеннолетняя жительница Первоуральска устроила «группен секс» с тремя подростками

«Этой девочке надо лечить голову»: несовершеннолетняя жительница Первоуральска устроила «группен секс» с тремя подростками

Автор:
04 апреля 2024 15:26
Сообщество : Криминал
Метки: Первоуральск   девочка   изнасилование   несовершеннолетние   подростки   школьница   
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Когда в деле всплыли новые подробности, парней даже стали жалеть.

В Первоуральске школьница поучаствовала в сексе с тремя парнями. Так что вечеринка прошла в формате «МММЖ».

Один из подростков снял процесс на телефон, а позже запись увидела его мама. Она обратилась в полицию и потребовала привлечь девушку за растление несовершеннолетних. Силовики взялись за это дело и выяснили, что школьнице…11 лет. И завели дело об изнасиловании несовершеннолетней - по нему парням может грозить до 6 лет. Это максимальное наказание для 14-16-летних.

Как заявил тогда адвокат Георгий Краснов:

По закону, лицо, которое не достигло 12 лет, по умолчанию считается беспомощным. То есть не может понимать характер и значение совершаемых с ним действий. Но по-хорошему должна быть экспертиза. В теории даже в 11 лет можно иметь познания в этой теме и какие-то потребности. Если экспертиза покажет, что девочка осознавала, что с ней происходило (возможно, она уже ведет половую жизнь) и эта осознанность будет подтверждена экспертизой, то здесь не должно быть ответственности за изнасилование.

Родственница девочки обвинила в произошедшем кого-то из тех подростков:

Будем разбираться, кто её совратил и довел ситуацию до таких извращений, какой именно мальчик. Девочка самостоятельно до такого бы не додумалась, её явно спровоцировали к таким мыслям и действиям.

Потом дело стали комментировать местные жители:

Антон (имя изменено) уже раз 15 с ней занимался сексом по ее согласию. Параллельно она сама писала всем мальчикам и предлагала переспать. Она и моему другу писала, но мы ее послали куда подальше. Причем не намеками писала, а напрямую предлагала. Говорила, что любит со**** и е******. К сожалению, переписка не сохранилась. Этой девочке надо лечить голову.

Утверждают, что в телефоне школьницы якобы нашли переписки с другими подростками.

В телефоне у девочки еще около десятка ребят нашли, с которыми она предположительно спала. Что с ними теперь будет - непонятно. Возможно, что на них тоже заведут уголовное дело. Честно, мало кто верит, что девочку реально изнасиловали, но диспозиция статьи УК такая, что она будет пострадавшей при любом раскладе. Очень многое будет зависеть от её законных представителей.

На данный момент ребята продолжают учиться:

Они полноценно ходят в школу, не арестованы. Отношение к ним нормальное в коллективе, не буллят, даже наоборот - жалеют.

Есть и такие сообщения от местных, но они не подтверждены Следкомом:

Трое подозреваемых мальчишек учатся в одном классе. Девочка из другой школы. После инцидента, один из парней рассказал, что списался с ней в сети и она пригласила их домой. А как всё было на самом деле - установит следствие.

По этому поводу высказался депутат Виталий Милонов. Он считает, что нужно провести психиатрическую экспертизу. Если установят, что девочка нездорова - нужно лечить. А если врачи скажут, что по их части ничего нет - значит должны отвечать её родители. По словам парламентария, они не следили за ней и не воспитывали.

В любом случае 11-летний ребёнок должен быть помещен под серьёзное наблюдение психиатра, и ни одна правозащитница не должна вякать, что девочку якобы пытаются забрать, такое нужно пресекать очень жёстко. В глазах всех это должно быть позором. Есть шанс, что рецидивов не будет. Главное, не разрешать какому-нибудь каналу снять сериал «Влюблена в 11». Эта история должна быть историей позора, стыда и негодяйства. Родители должны сгореть от стыда. Это кошмар, позор.

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Метки: Первоуральск   девочка   изнасилование   несовершеннолетние   подростки   школьница   
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12k
Том Сойер 15 минут назад
11 лет.....
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16k
ron Полминуты назад
у меня в школе, в параллельном классе девочка родила в 13 лет. Родители срочно переехали в другой район, ее ребенка оформили своим, и постарались замять историю. В те годы это был шок!
нет, отец ребенка не я, харе под.ё.бывать )))
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2k
Mikhail 41 секунду назад
упустили воспитание...
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31
PavelFox 2 минуты назад
Мать пацана конечно огонь. Думала, что посадят девчонку, но оказалось наоборот.
Сына маме об этом долго будет напоминать.
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14k
Владимир 8 минут назад
Дурдом....
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2747 постов (2702 в горячем)

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