«Этой девочке надо лечить голову»: несовершеннолетняя жительница Первоуральска устроила «группен секс» с тремя подростками

В Первоуральске школьница поучаствовала в сексе с тремя парнями. Так что вечеринка прошла в формате «МММЖ».

Один из подростков снял процесс на телефон, а позже запись увидела его мама. Она обратилась в полицию и потребовала привлечь девушку за растление несовершеннолетних. Силовики взялись за это дело и выяснили, что школьнице…11 лет. И завели дело об изнасиловании несовершеннолетней - по нему парням может грозить до 6 лет. Это максимальное наказание для 14-16-летних.