Повелительница вселенных сюра Ремедиос Варо

Алхимия и оккультизм, наши миры и миры выдуманные – всё это проявляется в работах Ремедиос Варо.
Испанская художница и представительница сюрреализма Ремедиос Варо (1908-1963) в душе была исследовательницей с глубочайшим интересом к открытию невидимого и недоосознанного. Интересуясь такими научными дисциплинами как астрономия, экология, психология, Варо стремилась расширить границы человеческого понимания. И сознательно поставила перед собой цель выполнить мистическую работу, раскрыть тайну или, точнее, выразить её с помощью способов, которые не всегда соответствуют логическому порядку, но зато соответствуют интуитивному, прорицательскому и иррациональному.
Родившаяся в Каталонии Мария де лос Ремедиос Алисия и Родрига Варо и Уранга была очень одарённой, с юных лет интересуясь работой своего отца – инженера-гидротехника и читая научно-фантастические романы. Её ранний опыт и стремление учиться легли в основу её творческой практики и привели к сюрреализму. После нескольких лет жизни и работы в Париже Варо, как и многие её современники, бежала из Европы перед Второй мировой войной и перебралась в Мехико, где скончалась от сердечного приступа в возрасте 54 лет.
Прелестные и необычные работы свидетельствуют об эзотерических наклонностях художницы и преисполнены неожиданной трогательной магии. Например, в центре «Сотворения птиц» – сборный, похожий на сову персонаж, который рисует крылатых существ, оживающих под воздействием звёздного луча. В картине «Бесполезная наука, или Алхимик» замаскированная фигура вращает кривошип, приводящий в движение аппарат из шестерёнок, в основании которого находится бледно-зелёная жидкость.
Сюжеты Варо часто основаны на поисках и открытиях, так же как и физический процесс создания. Художница создавала карикатуры или полномасштабные рисунки, которые переносила на холст. Эти рисунки служили основой для более изящных и тонких техник, таких как кляксография, соскабливание и декалькомания, которая предполагает прижатие окрашенного материала к другой поверхности так, что оба на время соприкасаются слоями сырой краски. Это создаёт необычные многослойные плоскости. Огромное количество текстур придаёт внеземной чарующий характер работам Варо.
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