Повелительница вселенных сюра Ремедиос Варо

Родившаяся в Каталонии Мария де лос Ремедиос Алисия и Родрига Варо и Уранга была очень одарённой, с юных лет интересуясь работой своего отца – инженера-гидротехника и читая научно-фантастические романы. Её ранний опыт и стремление учиться легли в основу её творческой практики и привели к сюрреализму. После нескольких лет жизни и работы в Париже Варо, как и многие её современники, бежала из Европы перед Второй мировой войной и перебралась в Мехико, где скончалась от сердечного приступа в возрасте 54 лет.