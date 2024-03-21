FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Искусство 3032 поста • 483 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Искусство
Повелительница вселенных сюра Ремедиос Варо

Повелительница вселенных сюра Ремедиос Варо

Автор:
21 марта 2024 13:31
Сообщество : Искусство
Метки: Ремедиос Варо   искусство   картина   направление   работа   стиль   сюрреализм   техника   художница   
949
25

Алхимия и оккультизм, наши миры и миры выдуманные – всё это проявляется в работах Ремедиос Варо.

Испанская художница и представительница сюрреализма Ремедиос Варо (1908-1963) в душе была исследовательницей с глубочайшим интересом к открытию невидимого и недоосознанного. Интересуясь такими научными дисциплинами как астрономия, экология, психология, Варо стремилась расширить границы человеческого понимания. И сознательно поставила перед собой цель выполнить мистическую работу, раскрыть тайну или, точнее, выразить её с помощью способов, которые не всегда соответствуют логическому порядку, но зато соответствуют интуитивному, прорицательскому и иррациональному.

×
×

Родившаяся в Каталонии Мария де лос Ремедиос Алисия и Родрига Варо и Уранга была очень одарённой, с юных лет интересуясь работой своего отца – инженера-гидротехника и читая научно-фантастические романы. Её ранний опыт и стремление учиться легли в основу её творческой практики и привели к сюрреализму. После нескольких лет жизни и работы в Париже Варо, как и многие её современники, бежала из Европы перед Второй мировой войной и перебралась в Мехико, где скончалась от сердечного приступа в возрасте 54 лет.

Прелестные и необычные работы свидетельствуют об эзотерических наклонностях художницы и преисполнены неожиданной трогательной магии. Например, в центре «Сотворения птиц» – сборный, похожий на сову персонаж, который рисует крылатых существ, оживающих под воздействием звёздного луча. В картине «Бесполезная наука, или Алхимик» замаскированная фигура вращает кривошип, приводящий в движение аппарат из шестерёнок, в основании которого находится бледно-зелёная жидкость.

Сюжеты Варо часто основаны на поисках и открытиях, так же как и физический процесс создания. Художница создавала карикатуры или полномасштабные рисунки, которые переносила на холст. Эти рисунки служили основой для более изящных и тонких техник, таких как кляксография, соскабливание и декалькомания, которая предполагает прижатие окрашенного материала к другой поверхности так, что оба на время соприкасаются слоями сырой краски. Это создаёт необычные многослойные плоскости. Огромное количество текстур придаёт внеземной чарующий характер работам Варо.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Искусство"
Метки: Ремедиос Варо   искусство   картина   направление   работа   стиль   сюрреализм   техника   художница   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
Комментарий удален. Причина: предложил спам-фильтр при добавлении комментария
−2
1k
Лютый вам Бетховен 38 минут назад
Комментарий к фото
Так как называется - "Предполагаемый авторитет" или "Гармония"?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby
  • Дата регистрации: 19.05.2021
  • 2274 поста (2011 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

112214



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Упоротые объявления знакомств с сюрпризом
Упоротые объявления знакомств с сюрпризом
На вице-мэра Тулуна надели наручники на рабочем месте
На вице-мэра Тулуна надели наручники на рабочем месте
Набирающие популярность в сообществах
Газета для диктатора в единственном экземпляре
Газета для диктатора в единственном экземпляре
А вдруг ты не знал…
А вдруг ты не знал…
Стали известны цены и характеристики всех версий электрокара Xiaomi SU7 (6 фото)
Стали известны цены и характеристики всех версий электрокара Xiaomi SU7 (6 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 20 марта

Лучшие демотиваторы
Еще чуть-чуть и он продаст тебе арбуз

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#автомир#забавно#кот#ДТП#кино#фильм#знаменитости#Ynews
#животные#Прикол#Юмор#люди#факты#авто аварии#дети#полиция#милота#подборка
#в мире#автомобили#машина#интересное#аварии#позитив#улыбнуло#задержание#Автовсячина#история
Стали известны цены и характеристики всех версий электрокара Xiaomi SU7 (6 фото) Стали известны цены и характеристики всех версий электрокара Xiaomi SU7 (6 фото) Она написала котиков: главная почитательница пушистых в Европе Генриетта Роннер-Книп Она написала котиков: главная почитательница пушистых в Европе Генриетта Роннер-Книп Живые цветовые пятна и кружащиеся снежинки волшебницы акварельной живописи Живые цветовые пятна и кружащиеся снежинки волшебницы акварельной живописи Позднее признание бабушки Мозес Позднее признание бабушки Мозес Мистические творения Кей Сейдж и трагедия их автора Мистические творения Кей Сейдж и трагедия их автора Гейл Потоцки – художница, которая демонстрирует через символы человеческую суть Гейл Потоцки – художница, которая демонстрирует через символы человеческую суть

На что жалуетесь?

Вернуться