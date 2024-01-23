Живые пейзажи Михаила Сатарова

Этому живописцу одинаково легко даются все жанры. Но особенно выразительно смотрятся пейзажи Сатарова, которые сочетают реалистичность и завораживающее мистическое наполнение.
Михаил Сатаров родом из Москвы, родился в 1963 году. Рисованием увлёкся ещё в детстве, когда начал ходить в студию при дворце пионеров. Образование тоже получил в столице, окончив Московский государственный академический художественный институт имени В.И. Сурикова.
Возможность называться живым классиком получают далеко не все мастера. Но Михаил Алексеевич благодаря сочетанию таланта и колоссальной работоспособности получил такое право.
Однозначно характеризовать стилистическую принадлежность работ Сатарова сложно. В реализм, символизм и сюрреализм он вносит что-то своё, особенное. В результате чего успешно передаёт те черты повседневности, которые на первый взгляд не видны, но при детальном рассмотрении оказываются настолько прекрасными, словно написаны не просто красками, а запечатлены на холсте с помощью собственных эмоций, переживаний и чувств.
Источник:
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