Живые пейзажи Михаила Сатарова

Возможность называться живым классиком получают далеко не все мастера. Но Михаил Алексеевич благодаря сочетанию таланта и колоссальной работоспособности получил такое право.

Однозначно характеризовать стилистическую принадлежность работ Сатарова сложно. В реализм, символизм и сюрреализм он вносит что-то своё, особенное. В результате чего успешно передаёт те черты повседневности, которые на первый взгляд не видны, но при детальном рассмотрении оказываются настолько прекрасными, словно написаны не просто красками, а запечатлены на холсте с помощью собственных эмоций, переживаний и чувств.