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Живые пейзажи Михаила Сатарова

Живые пейзажи Михаила Сатарова

Автор:
23 января 2024 13:38
Сообщество : Искусство
Метки: Михаил Сатаров   жанр   искусство   картина   направление   пейзаж   природа   реализм   символизм   стиль   
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Этому живописцу одинаково легко даются все жанры. Но особенно выразительно смотрятся пейзажи Сатарова, которые сочетают реалистичность и завораживающее мистическое наполнение.

Михаил Сатаров родом из Москвы, родился в 1963 году. Рисованием увлёкся ещё в детстве, когда начал ходить в студию при дворце пионеров. Образование тоже получил в столице, окончив Московский государственный академический художественный институт имени В.И. Сурикова.

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Возможность называться живым классиком получают далеко не все мастера. Но Михаил Алексеевич благодаря сочетанию таланта и колоссальной работоспособности получил такое право.

Однозначно характеризовать стилистическую принадлежность работ Сатарова сложно. В реализм, символизм и сюрреализм он вносит что-то своё, особенное. В результате чего успешно передаёт те черты повседневности, которые на первый взгляд не видны, но при детальном рассмотрении оказываются настолько прекрасными, словно написаны не просто красками, а запечатлены на холсте с помощью собственных эмоций, переживаний и чувств.

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Метки: Михаил Сатаров   жанр   искусство   картина   направление   пейзаж   природа   реализм   символизм   стиль   
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1  комментарий
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Едондер пуп Час назад
На творения ИИ похоже, открыточно как-то, по моему скромному мнению.
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