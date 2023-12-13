Мистические творения Кей Сейдж и трагедия их автора

Сюрреализм – направление в принципе не самое понятное для широких масс. А если автор картин женщина, то разобраться в хитросплетении образов ещё сложнее.
Кей Сейдж родилась в 1898 году в состоятельной семье нью-йоркского бизнесмена. После развода мать забрала девочку с собой в Европу, где привила Кей артистизм, свободный образ мыслей и богемный вкус. Девушка выучила несколько языков и увлеклась классическим итальянским искусством, для изучения которого и перебралась в Италию.
Кей вышла замуж за итальянца Раньери ди Сан-Фаустино. И не простого мужчину, а принца. Но бесконечное количество правил, традиций и ограничений утомляло свободную женщину. И пара рассталась.
Вторым мужем и любовью всей жизни Кей стал Ив Танги – французский художник-сюрреалист, основным направлением творчества которого были иллюзионистические абстракции на морскую тему. Считается, что он повлиял на творчество Кей. Возможно это и так, но её работы не уступают картинам Танги по художественности и эмоциональной выразительности.
Для них характерны сдержанная какая-то прагматичная меланхолия, светлая тоска, новое видение привычных предметов. На пейзажах Сейдж отсутствуют люди. И это здорово, поскольку ничто не перетягивает на себя взгляд, не отвлекает внимание от бесконечно благородной сдержанной выразительности.
На творчество художницы наложил отпечаток и модный тогда фрейдизм, который во многом и поспособствовал появлению и становлению сюрреализма как неприятия существующей действительности со всеми её проблемами.
Союз двух художников был сложным и напряжённым. Но именно жизнь на вулкане подпитывала обоих, помогая творить. После смерти Танги женщина эмоционально умерла. Потом ненадолго взяла себя в руки и посвятила время сохранению наследия мужа. Писать почти перестала – сказывалось резкое ухудшение зрения.
Художница потеряла оба смысла своего существования – мужа и живопись. И в 1963 году добровольно ушла из жизни, выстрелив в сердце. А её работы – резкие, пустые, завораживающие, умиротворяющие и не лишённые юмора продолжают вдохновлять теперь уже современных ценителей жанра, вызывая подспудное желание переступить грань и оказаться по ту сторону, среди завораживающе странных миров Кей.
Источник:
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