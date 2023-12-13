Мистические творения Кей Сейдж и трагедия их автора

Для них характерны сдержанная какая-то прагматичная меланхолия, светлая тоска, новое видение привычных предметов. На пейзажах Сейдж отсутствуют люди. И это здорово, поскольку ничто не перетягивает на себя взгляд, не отвлекает внимание от бесконечно благородной сдержанной выразительности.

На творчество художницы наложил отпечаток и модный тогда фрейдизм, который во многом и поспособствовал появлению и становлению сюрреализма как неприятия существующей действительности со всеми её проблемами.