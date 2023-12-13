FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Искусство 2926 постов • 479 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Искусство
Мистические творения Кей Сейдж и трагедия их автора

Мистические творения Кей Сейдж и трагедия их автора

Автор:
13 декабря 2023 12:08
Сообщество : Искусство
Метки: Ив Танги   Кей Сейдж   живопись   искусство   картина   направление   пейзаж   полотно   стиль   сюрреализм   
1094
25

Сюрреализм – направление в принципе не самое понятное для широких масс. А если автор картин женщина, то разобраться в хитросплетении образов ещё сложнее.

Кей Сейдж родилась в 1898 году в состоятельной семье нью-йоркского бизнесмена. После развода мать забрала девочку с собой в Европу, где привила Кей артистизм, свободный образ мыслей и богемный вкус. Девушка выучила несколько языков и увлеклась классическим итальянским искусством, для изучения которого и перебралась в Италию.

×
×

Кей вышла замуж за итальянца Раньери ди Сан-Фаустино. И не простого мужчину, а принца. Но бесконечное количество правил, традиций и ограничений утомляло свободную женщину. И пара рассталась.

Вторым мужем и любовью всей жизни Кей стал Ив Танги – французский художник-сюрреалист, основным направлением творчества которого были иллюзионистические абстракции на морскую тему. Считается, что он повлиял на творчество Кей. Возможно это и так, но её работы  не уступают картинам Танги по художественности и эмоциональной выразительности.

Для них характерны сдержанная какая-то прагматичная меланхолия, светлая тоска, новое видение привычных предметов. На пейзажах Сейдж отсутствуют люди. И это здорово, поскольку ничто не перетягивает на себя взгляд, не отвлекает внимание от бесконечно благородной сдержанной выразительности.

На творчество художницы наложил отпечаток и модный тогда фрейдизм, который во многом и поспособствовал появлению и становлению сюрреализма как неприятия существующей действительности со всеми её проблемами.

Союз двух художников был сложным и напряжённым. Но именно жизнь на вулкане подпитывала обоих, помогая творить. После смерти Танги женщина эмоционально умерла. Потом ненадолго взяла себя в руки и посвятила время сохранению наследия мужа. Писать почти перестала – сказывалось резкое ухудшение зрения.

Художница  потеряла оба смысла своего существования – мужа и живопись. И в 1963 году добровольно ушла из жизни, выстрелив в сердце. А её работы – резкие, пустые, завораживающие, умиротворяющие и не лишённые юмора продолжают вдохновлять теперь уже современных ценителей жанра, вызывая подспудное желание переступить грань и оказаться по ту сторону, среди завораживающе странных миров Кей.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Искусство"
Метки: Ив Танги   Кей Сейдж   живопись   искусство   картина   направление   пейзаж   полотно   стиль   сюрреализм   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
BarOb 2 часа назад
Жанр тряпично-сюрреалистические абстракции
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Пуриц Жорж 2 часа назад
мрачно как то
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

102746



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Не только Gangnam Style, но ещё и крутые вещи: одежда из Южной Кореи набирает популярность
Не только Gangnam Style, но ещё и крутые вещи: одежда из Южной Кореи набирает популярность
Родные Брюса Уиллиса приготовились встречать с ним последнее Рождество
Родные Брюса Уиллиса приготовились встречать с ним последнее Рождество
Набирающие популярность в сообществах
От дефицита к затовариванию. Склады российских автодилеров забиты китайскими авто
От дефицита к затовариванию. Склады российских автодилеров забиты китайскими авто
Царь-плотник и его утлое судёнышко
Царь-плотник и его утлое судёнышко
Добрый способ улучшить карму под Новый год
Добрый способ улучшить карму под Новый год
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Герой спешит на помощь

Лучшие демотиваторы
Их любовь проверена годами Здесь можно увидеть отражение их общей истории

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#интересно#интересное#аварии#забавно#Автовсячина#Еда#милота#Разное
#животные#автомир#люди#Юмор#факты#кино#позитив#Ynews#нападение#подборка
#в мире#машина#Прикол#ДТП#авто аварии#США#собака#фильм#новый год#история
Добрый способ улучшить карму под Новый год Добрый способ улучшить карму под Новый год Серафина Луи: путь от нищей уборщицы к автору нового направления Серафина Луи: путь от нищей уборщицы к автору нового направления Али Акбар Бейги: выдающийся мастер современного гиперреализма Али Акбар Бейги: выдающийся мастер современного гиперреализма Рейньер Льянес – загадочный кофейный символист с Кубы Рейньер Льянес – загадочный кофейный символист с Кубы Завораживающая красота простого мира Эдварда Гордона Завораживающая красота простого мира Эдварда Гордона Скотт Прайор – ловец солнечного света Скотт Прайор – ловец солнечного света

На что жалуетесь?

Вернуться