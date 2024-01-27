Пронзительная красота природы Романа Божкова

Для работ этого живописца одним объединяющим словом является пронзительность. Которая наряду с игрой света делает его пейзажи особенными.
Роман Божков родился в городе Шебекино Белгородской области в 1980 году. Рисованием увлекался с детства, поэтому после окончания художественной школы продолжил образование в училище, получив специальность художника-декоратора.
Но работает он вне замкнутых границ и закрытых рамок, предпочитая писать в классической технике, привнося в неё при этом что-то своё.
В наши дни художники выбирают комфортные условия мастерской, но Роман любит писать с натуры, на природе. Это позволяет максимально точно передать тона и полутона, поймать нужный свет, уловить настроение одного дня и момента, который никогда больше не повторится.
Источником вдохновения для Божкова помимо природы выступает творческий процесс, поскольку живопись, по словам автора, для него и есть сама жизнь.
Источник:
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