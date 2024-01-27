Пронзительная красота природы Романа Божкова

Но работает он вне замкнутых границ и закрытых рамок, предпочитая писать в классической технике, привнося в неё при этом что-то своё.

В наши дни художники выбирают комфортные условия мастерской, но Роман любит писать с натуры, на природе. Это позволяет максимально точно передать тона и полутона, поймать нужный свет, уловить настроение одного дня и момента, который никогда больше не повторится.

Источником вдохновения для Божкова помимо природы выступает творческий процесс, поскольку живопись, по словам автора, для него и есть сама жизнь.