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Пронзительная красота природы Романа Божкова

Пронзительная красота природы Романа Божкова

Автор:
27 января 2024 19:30
Сообщество : Искусство
Метки: Роман Божков   живопись   искусство   картина   пейзаж   природа   свет   стиль   техника   
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Для работ этого живописца одним объединяющим словом является пронзительность. Которая наряду с игрой света делает его пейзажи особенными.

Роман Божков родился в городе Шебекино Белгородской области в 1980 году. Рисованием увлекался с детства, поэтому после окончания художественной школы продолжил образование в училище, получив специальность художника-декоратора.

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Но работает он вне замкнутых границ и закрытых рамок, предпочитая писать в классической технике, привнося в неё при этом что-то своё.  

В наши дни художники выбирают комфортные условия мастерской, но Роман любит писать с натуры, на природе. Это позволяет максимально точно передать тона и полутона, поймать нужный свет, уловить настроение одного дня и момента, который никогда больше не повторится.

Источником вдохновения для Божкова помимо природы выступает творческий процесс, поскольку живопись, по словам  автора, для него и есть сама жизнь.

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Метки: Роман Божков   живопись   искусство   картина   пейзаж   природа   свет   стиль   техника   
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3  комментария
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3k
Autumn2015 11 минут назад
Спасибо, очень красиво!
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2k
tessio 6 минут назад
Невероятно красиво
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476
zu4ara 10 минут назад
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