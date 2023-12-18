Позднее признание бабушки Мозес

В 27 лет она вышла замуж за простого рабочего Томаса Мозеса. Тяжёлым трудом пара смогла заработать на ферму. Дни проходили в постоянном труде – обработка земли, уход за животными, воспитание детей (из 10 выжило 5). В 1927 году Томас скончался. И Анна Мозес отошла от дел. Возраст женщины приближался к 70, а тяжёлый физический труд наложил свой отпечаток на возможности.

Женщина увлеклась рукоделием, чтобы не сидеть без дела, много вязала и вышивала. Но в итоге лишилась и последней отдушины из-за артрита. Когда негнущиеся пальцы уже не могли держать иголку и спицы, она решила заменить инструмент на кисть – вспомнила о детском увлечении.