Позднее признание бабушки Мозес

Стремление найти себя в юности и построить карьеру в молодости вполне оправданно. Ведь на это нужны время и силы. Но случаются в этом плане и исключения. Да ещё такие удачные, что остаются в истории.
В 1860 году в одном из маленьких городков штата Нью-Йорк родилась девочка. Тяга к рисованию у Анны Мэри Робертсон проявилась с ранних лет. Но реализовывать её возможности не было. Из-за крайней нужды девочка вынуждена была пойти работать прислугой к состоятельным соседям, едва ей исполнилось 11 лет. Анна научилась грамоте в сельской школе. На чтении и письме образование завершилось.
В 27 лет она вышла замуж за простого рабочего Томаса Мозеса. Тяжёлым трудом пара смогла заработать на ферму. Дни проходили в постоянном труде – обработка земли, уход за животными, воспитание детей (из 10 выжило 5). В 1927 году Томас скончался. И Анна Мозес отошла от дел. Возраст женщины приближался к 70, а тяжёлый физический труд наложил свой отпечаток на возможности.
Женщина увлеклась рукоделием, чтобы не сидеть без дела, много вязала и вышивала. Но в итоге лишилась и последней отдушины из-за артрита. Когда негнущиеся пальцы уже не могли держать иголку и спицы, она решила заменить инструмент на кисть – вспомнила о детском увлечении.
Простые пасторальные зарисовки, выходившие из-под кисти Анны, были близки и понятны её окружению. Незамысловатый пейзаж, уютный домик, заснеженные горы. Свои работы художница дарила родным и соседям, которым было близко и понятно её творчество.
Некоторые картины удавалось даже продать на ярмарке, куда женщина возила свои соления. В результате правая рука полностью отказалась служить своей хозяйке. Но Анна не сдалась и взяла кисть в левую.
Одну из картин Мозес случайно увидел в аптеке городка Хузик-Фоллс коллекционер Луи Дж. Калдор. Он узнал адрес автора, съездил к Анне и приобрёл несколько полотен. Заодно пообещав сделать её известной.
Обещание Калдор сдержал. Публика нью-йоркской галереи оценила наивные и трогательные картины с огромным количеством деталей, в мир которых хочется погрузиться и остаться.
В 1941 году пожилая дама получила премию штата, а ещё через несколько лет уже государственную, из рук президента Трумэна. Исколесила с выставками почти всю страну. И даже попала на обложку Time, когда ей было уже за 90 лет.
За свою долгую творческую жизнь художница, которую почитатели ласково прозвали бабушка Мозес, создала около 2 тысяч работ. Направление примитивизма идеально ей подошло из-за отсутствия узких рамок.
И Мозес смогла исполнить свою детскую мечту уже в преклонном возрасте, оставив потомкам трогательные картины, в которых есть что-то от лоскутного шитья, Питера Брейгеля и детских воспоминаний.
Ушла из жизни бабушка Мозес в 1961 году в солидном возрасте 101 года.
Источник:
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