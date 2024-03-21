30 любопытных находок на барахолках и распродажах

На гаражных распродажах, антикварных магазинчиках и барахолках можно встретить много интересностей. Это могут быть и винтажные вещи, и любопытные предметы декора, и уникальная ретро-мебель. Вещи, которые кто-то собирался выбросить, могут стать чьим-то сокровищем! Взглянем на самые интересные примеры находок с барахолок.