30 любопытных находок на барахолках и распродажах

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21 марта 2024 11:13
На гаражных распродажах, антикварных магазинчиках и барахолках можно встретить много интересностей. Это могут быть и винтажные вещи, и любопытные предметы декора, и уникальная ретро-мебель. Вещи, которые кто-то собирался выбросить, могут стать чьим-то сокровищем! Взглянем на самые интересные примеры находок с барахолок.
1. "Нашла этот маленький наперсток в антикварном магазине в Гатлинбурге, и влюбилась"
2. Кофейный столик в виде книжек, найденный на барахолке
3. "Я не хотела ничего покупать, но не смогла уйти без этой прелестной дамы"
4. "Нашёл эту красоту на гаражной распродаже, и не удержался"
5. Кошка оценила находку с барахолки
6. "Похвастаюсь драконом моего сына. Нашли его пару лет назад на гаражной распродаже"
7. "Нашему коту определённо понравилась находка с барахолки"
8. "Мы переехали в винтажный дом 1962-го года. Там всё осталось оригинальным, даже этот кукольный домик"
9. "Мой старенький пёс Олли скончался этим летом. Но недавно я нашла тарелочку с ним на ярмарке"
10. Диванчик викторианской эпохи, найденный на обочине дороги
11. Винтажные баночки для специй
12. "Моя самая лучшая находка на барахолке"
13. Зеркало на утиных лапках
14. Этот светильник в виде кита собирались выбросить
15. "Я собирала эту посуду с разных барахолок и античных магазинчиков. Некоторые предметы - 30-х годов, а другие - середины века"
16. "А вот моя лучшая покупка на блошином рынке"
17. "Нашли идеальный поводок для нашей таксы"
18. Кресло из 60-х, которое нашли на барахолке
19. Ретро-столик с черепашкой
20. Андироны (металлические подставки для дров в камине) в виде кошек
21. "Нашла эту аутентичную лампу в антикварном магазине"
22. "Наверное, чья-то бабушка очень старалась, вышивая эту красоту"
23. "Нашла на барахолке мини-корону для своей принцессы"
24. "Соседи выкинули эту прелесть, а я решил дать ему вторую жизнь"
25. "Старый стол моей прапрабабушки из Мексики"
26. Милейший держатель для почтового ящика
27. "Африканская кровать ручной резьбы, которую мне немедленно захотелось забрать домой"
29. Глобус ручной работы с вставками из натуральных камней
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— переведено специально для fishki.net
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