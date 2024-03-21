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30 любопытных находок на барахолках и распродажах

30 любопытных находок на барахолках и распродажах

Автор:
21 марта 2024 11:13
Сообщество : Жизнь
Метки: Вещи   Разное   барахолка   барахолки   блошиные рынки   находки   подборка   распродажи   ретро   фото   
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На гаражных распродажах, антикварных магазинчиках и барахолках можно встретить много интересностей. Это могут быть и винтажные вещи, и любопытные предметы декора, и уникальная ретро-мебель. Вещи, которые кто-то собирался выбросить, могут стать чьим-то сокровищем! Взглянем на самые интересные примеры находок с барахолок.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Вещи   Разное   барахолка   барахолки   блошиные рынки   находки   подборка   распродажи   ретро   фото   
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