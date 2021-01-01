35 любопытных находок на барахолках, мимо которых не смогли пройти

Барахолки, блошиные рынки, гаражные распродажи - кладезь интересных и винтажных вещиц, где можно найти самые настоящие шедевры. На форуме Reddit есть специальное сообщество, где люди делятся своими уникальными находками. У многих из них, к тому же, интересная история. Посмотрим на самые яркие из этих находок!
"Этот чайничек был у меня несколько лет. Недавно нашла его "маленького брата" на распродаже"
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"Мне срочно понадобилось платье на мероприятие, и я купила его в благотворительном магазине за 9 долларов"
"Мне сказали, что это зеленый аметист, и я взяла кольцо за 42 долларов. Показала его ювелиру - и оказалось, это редкий зеленый 4,4-каратный бриллиант, которому более 100 лет. Он стоит больше 8 тысяч долларов"
"Искала свадебное платье, и нашла эту прелесть в благотворительном магазине, куда один бутик недавно передал несколько платьев. На бирке была цена 1600 фунтов, а я купила его за 25 фунтов!"
"Пошла на распродажу и увидела картину, которая очень напомнила мне те, что рисовала моя бабушка-художница. Это оказалась ее картина! Она нарисовала ее больше 25 лет назад"
"30 лет назад мой прапрадедушка закрыл свое производство костюмов. Сегодня я купил один из его костюмов на гаражной распродаже"
"Урвала на гаражной распродаже платье в стиле Мэрилин Монро. Да, позу повторить не удалось"
"Купили ковер индейского народа навахо за 1,5 доллара. Оценщик сказал, что такой может стоить 2500"
"Купили маме весь образ Мэри Поппинс в секонд-хенде. Она учитель начальных классов, и любит что-то придумывать для детей"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Аудиофильские колонки B&W dm4. Цена на них начинается от 350-400 евро, и не факт, что они за такую цену будут работать. А мои полностью рабочие, и куплены за 4 евро! Хотел продать сначала, потом послушал и оставил себе, звук и правда отличный.
Мечта реднека: взять лакированную мебель натурального дерева и вымазать её матовым акрилом с распродажи.