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35 любопытных находок на барахолках, мимо которых не смогли пройти

35 любопытных находок на барахолках, мимо которых не смогли пройти (36 фото)

Автор:
01 января 2021 17:15
Сообщество : Истории
Метки: барахолки   блошиные рынки   вещи   истории   находки   подборка   секонд-хенд   фото   
1532
36
Барахолки, блошиные рынки, гаражные распродажи - кладезь интересных и винтажных вещиц, где можно найти самые настоящие шедевры. На форуме Reddit есть специальное сообщество, где люди делятся своими уникальными находками. У многих из них, к тому же, интересная история. Посмотрим на самые яркие из этих находок!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: барахолки   блошиные рынки   вещи   истории   находки   подборка   секонд-хенд   фото   
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8k
Кыся Час назад
Тоже часто на барахолках нахожу интересные и весьма дорогие вещи за копейки. Вот из последнего:
Аудиофильские колонки B&W dm4. Цена на них начинается от 350-400 евро, и не факт, что они за такую цену будут работать. А мои полностью рабочие, и куплены за 4 евро! Хотел продать сначала, потом послушал и оставил себе, звук и правда отличный.
Тоже часто на барахолках нахожу интересные и весьма дорогие вещи за копейки. Вот из последнего: Аудиофильские колонки B&W dm4. Цена на них начинается от 350-400 евро, и не факт, что они за такую цену будут работать. А мои полностью рабочие, и куплены за 4 евро! Хотел продать сначала, потом послушал и оставил себе, звук и правда отличный.
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615
Андрей Караваев 18 минут назад
Классно!Обожаю барахолки и "блошиные рынки"!
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28k
KiploksAKS Полчаса назад
Мечта реднека: взять лакированную мебель натурального дерева и вымазать её матовым акрилом с распродажи.

Мечта реднека: взять лакированную мебель натурального дерева и вымазать её матовым акрилом с распродажи.
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2k
Ermolai KiploksAKS 3 минуты назад
В начале 90-х работал маляром в одной шараге. Довелось мне красить фасад здания облицованный натуральным камнем (доломит), краской поносного цвета. Хозяин захотел, хотя его отговаривали. Безденежье, на тот момент, взяло верх на здравым смыслом, поэтому я красил и плакал. До сих пор себя ругаю за ту слабость.
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5k
Дельфин Красивый Полчаса назад
в РФ барахолки намного печальнее, и цены на интересные вещи в два-три раза выше чем на АВИТО
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35k
Бабай Дельфин Красивый 17 минут назад
У нас в городе барахолки нет. Вообще нет.
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6k
Прохожий3 44 минуты назад
Тостер SMEG - сильно сомневаюсь, что это ретро. Вполне себе современный бренд, ломящий цену из-за псевдо ретро дизайна. Кстати, прикольно выглядит (не знаю насколько качественно)
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33k
parallax Час назад
Любителям часами рыться в ящичках в поисках нужного.

Любителям часами рыться в ящичках в поисках нужного.
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28k
KiploksAKS parallax Полчаса назад
Почти обычный каталожный шкаф. Не представляю только, что можно хранить в треугольных ящиках. (Только не говорите, что что-то круглое).
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35k
Бабай KiploksAKS 17 минут назад
И обязательно оранжевое.
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