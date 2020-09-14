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35 любопытных вещиц, найденных на барахолках и в секонд-хендах

35 любопытных вещиц, найденных на барахолках и в секонд-хендах (36 фото)

Автор:
14 сентября 2020 15:22
Сообщество : Истории
Метки: барахолки   блошиные рынки   вещи   интересное   находки   подборка   секонд-хенд   фото   
1818
36
Людям, которые любят интересные мелочи и антикварные вещицы, лучше не заходить в секонд-хенды или на блошиные рынки - они могут оставить там целое состояние! На Фейсбуке есть специальная группа, где пользователи делятся своими необычными находками на барахолках. Посмотрим на самые любопытные из них!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: барахолки   блошиные рынки   вещи   интересное   находки   подборка   секонд-хенд   фото   
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7  комментариев
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Лехахуторской Час назад
35 любопытных вещиц, найденных на барахолках и в секонд-хендах
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672
Афраний 58 минут назад
Хотите верьте,хотите нет.Лет десять назад,купил в секонде кашемировые пальто.Вид,как с ноля.. Дома В кармане нашёл чек бывшего владельца,за покупку 320 евриков,и 50 евриков наличкой.
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64k
Пётровыч Афраний 39 минут назад
В Европе часто сдают ненужные вещи, которые потом скупают по КГ и везут в бедные третьи страны, такие как Прибалтика или Украина. Там тоже скупают по КГ местные гомунитарки, типа секонд-хенд. Именно вторые перекупы обычно проверяют все карманы, так как европейцы часто намеренно оставляют в карманах деньги, что бы порадовать будущего бедного владельца.
Если вам попались деньги, то вам определённо повезло, значит перекуп пальто не проверял.
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Афраний Пётровыч 24 минуты назад
О том и сказ..
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Афраний 14 минут назад
*"Кашемировое", иначе филологи заминусуют.
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2k
Борис Карабанов Час назад
Ну, не знаю, дело вкуса. У меня в деревни такие шляпы на полу лежат у порога и у кровати.
Ну, не знаю, дело вкуса. У меня в деревни такие шляпы на полу лежат у порога и у кровати.
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12k
куджо Час назад
Да эт маски из битлджуса
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Им не стыдно. Звезды, которые показали свои телесные изъяны (30 фото) Им не стыдно. Звезды, которые показали свои телесные изъяны (30 фото) 30 редких летучих мышей, о существовании которых вы наверняка не знали 30 редких летучих мышей, о существовании которых вы наверняка не знали 30 любопытных вещичек, найденных на барахолках и в секонд-хендах 30 любопытных вещичек, найденных на барахолках и в секонд-хендах 17 вещей, которые с успехом получилось доработать 17 вещей, которые с успехом получилось доработать Сокровища, найденные в комиссионках Сокровища, найденные в комиссионках 30 сумасшедших находок на блошиных рынках 30 сумасшедших находок на блошиных рынках
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