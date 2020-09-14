35 любопытных вещиц, найденных на барахолках и в секонд-хендах

Людям, которые любят интересные мелочи и антикварные вещицы, лучше не заходить в секонд-хенды или на блошиные рынки - они могут оставить там целое состояние! На Фейсбуке есть специальная группа, где пользователи делятся своими необычными находками на барахолках. Посмотрим на самые любопытные из них!
"Я собрала эту коллекцию посуды на нескольких барахолках и антикварных лавках. Некоторые предметы из коллекции датируются 1930-ми годами, другие чуть помладше. Восхищаюсь каждый раз, заглядывая в этот шкаф"
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"Нашел этот крутой кофейный столик. В нем есть ящички, а каждая книга - в кожаном переплете"
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"Обожаю черепах. Сразу приметила этот столик на барахолке"
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"Нашел кресло Мортиши из "Семейки Аддамс"
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"Нашел это в доме своей бабушки. Винтажный список покупок" (на нем - названия продуктов и крохотные рычажки, чтобы отмечать, что куплено, а что нет)
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"Обнаружила на гаражной распродаже такую гигантскую шляпу"
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"Шикарное кресло прямиком из 60-х"
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"Нашли это чудо возле мусорного бака. Дочка раскрасила, и он похорошел"
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"Друзья решили выкинуть этот супер стул, превращающийся в стол. Я забрал его себе"
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"Я работаю в медицине, и последние полгода неустанно борюсь с коронавирусом в больнице. Увидев эту чумную маску на блошином рынке, не смогла пройти мимо!"
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"Вот почему я не отпускаю мужа одного на барахолки. Он привез домой эту картину длиной примерно 1,5 метра..."
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"Чудесное покрывало с монстриками, которое мы нашли в секонд-хенде"
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"С сегодняшнего дня эта великолепная двухметровая ваза - моя!"
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"Нашли это чудо на барахолке. Теперь мы отдыхаем в нем, и просто его обожаем"
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"Чего только не встретишь на барахолке!"
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"Этот крутецкий набор посуды из уранового стекла достался мне всего за 4 доллара"
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"Теперь каждое утро радуюсь, когда пью кофе из новой кружки"
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"Купила эту банановую собаку на гаражной распродаже"
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"Теперь эта красота защищает мой дом"
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"Купил это кресло через группу в фейсбуке. Теперь это мое любимое место для чтения"
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"Кошка оценила мою находку с барахолки"
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"У меня просто сорвало крышу, когда я увидел эти ножи на барахолке"
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"Мы купили плавучий дом, и вот, что оставили предыдущие хозяева. Чудесный винтажный столик лимонного цвета!"
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"Моя невероятная лампа-черепаха с распродажи"
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"Эти самодельные маски висели в винтажном баре Монреаля в 90-х"
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"Нашла такие солнечные очки на барахолке. Никогда не встречала подобных!"
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"Не знаю, что я буду делать с этим винтажным троном принцессы, но я очень его хотела"
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"Моя любимая подставочка"
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"Купил этого милого бегемота на распродаже. Мои котяры решили, что это для них"
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"Винтажное детское кресло с блошиного рынка стало лежанкой для его величества"
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"Купила этого гигантского жирафа-подставку для растений на барахолке"
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"Я просто не мог уйти с блошиного рынка без них"
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"Декоративная тарелка, сделанная из крыльев бабочек"
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"Вязаный шарф в виде крокодильчика. Теперь он мой!"
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"Нашла кулон в виде унитаза на гаражной распродаже. Теперь вы видели всё"
Если вам попались деньги, то вам определённо повезло, значит перекуп пальто не проверял.