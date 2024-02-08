18 "устаревших" вещей и технологий, которые всё ещё используют

Если какая-то вещь современнее, это не значит, что она лучше. Новые технологии и развитие — это конечно здорово, но некоторые старые добрые вещи люди с радостью используют до сих пор. Пользователи форума Reddit поделились такими устаревшими вещами и технологиями, которые у них по сей день в ходу.
1. Рации по-прежнему используются, несмотря на существование мобильников, выполняющих аналогичные функции
3. "Кнопки на приборных панелях автомобилей — это круто. Не понимаю, почему всё пытаются засунуть в сенсорные экраны"
4. "У меня в пяти комнатах стоят масляные лампы, и лежат спички. Это красиво, и их удобно использовать при отключении электричества"
5. "Пейджеры! Медики их частенько используют в некоторых больницах, потому что они более надёжны там, где сотовые телефоны не ловят сеть"
6. "Проводные наушники. С ними нет никаких помех и они не требуют зарядки. Не зря все профессиональные студийные наушники до сих пор проводные"
7. "Как студент-пилот говорю, что карты - крутая вещь. На учёбе мы используем обычные карты как основное средство навигации, а gps - как запасное"
8. "Я всё ещё беру DVD-диски из библиотеки возле дома. Фильмы нормального качества, которые не нужно часами искать и скачивать"
10. "Микрофильмы и микрофиши. Мы до сих пор используем их в библиотеках. Мне каждый день мне приходится показывать кому-то, как ими пользоваться - почти никто не в курсе"
12. "У меня есть старая добрая ручная мясорубка от бабушки. Использую её для приготовления фарша, но с ней можно измельчить много чего ещё"
13. "Ipod/Mp3/Mp4 плееры. Кажется, мы о них забыли, но с учётом ёмкости аккумуляторов современных телефонов, лучше иметь отдельное устройство для музыки или аудиокниг"
14. "Бумажные календари. Ничто не сравнится с ощущением, когда на стене висит обычный бумажный календарь, на котором можно писать и смотреть, какой сегодня день, не доставая телефон"
15. "Безопасные бритвы с двумя лезвиями бреют намного лучше. И они намного дешевле, чем современные бритвы с кучей лезвий"
17. "Не совсем в тему, но удивительно, что в нашем развитом мире со всевозможными технологиями всё ещё используют собак для поиска контрабанды"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Да и частоту раций можно менять.
Кстати, не забываем про "слепые зоны", роуминги и всякие тарифы для мобильников.
совсем ебобо? аффтар, ты знаешь, чем отличается радиостанция от мобильника?
За пост - жирный минус
Это не механические часы, а кварцевые. Допустимый разнос у кварцевых+- 2 минуты в год, тогда как механических 2-3 минуты в месяц.
Ну и, ребят, подскажите хоть одну до сих пор действующую пейджинговую компанию?
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Автор! Фильмы, даже в HD качестве , торрентами скачиваются за десяток минут. В ШКОЛУ!!!!!
Ручная мясорубка - это вообще мазохизм. Я когда купил электрическую,долго ругал себя за то,что не сделал этого раньше. Намного раньше,как только они появились..
Микрофильмы.. Зачем учиться с ними работать? Не проще оцифровать? ДВД диски - ну сколько можно иметь их в коллекции? В любом случае меньше,чем в интернете. Лично мне проще скачать фильм,чем отрывать задницу от кресла,искать диск ,вставлять его в проигрыватель. Не говоря уж о том, что нет дисков с 4К..
Аффтар - школота сопливая и ваще не в теме...