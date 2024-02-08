18 "устаревших" вещей и технологий, которые всё ещё используют

Если какая-то вещь современнее, это не значит, что она лучше. Новые технологии и развитие — это конечно здорово, но некоторые старые добрые вещи люди с радостью используют до сих пор. Пользователи форума Reddit поделились такими устаревшими вещами и технологиями, которые у них по сей день в ходу.