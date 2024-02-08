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18 "устаревших" вещей и технологий, которые всё ещё используют

18 "устаревших" вещей и технологий, которые всё ещё используют

Автор:
08 февраля 2024 21:58
Сообщество : Жизнь
Метки: Вещи   Жизнь   Разное   Фотографии   подборка   полезное   ретро   технологии   устаревшее   фото   
2192
19

Если какая-то вещь современнее, это не значит, что она лучше. Новые технологии и развитие — это конечно здорово, но некоторые старые добрые вещи люди с радостью используют до сих пор. Пользователи форума Reddit поделились такими устаревшими вещами и технологиями, которые у них по сей день в ходу.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Вещи   Жизнь   Разное   Фотографии   подборка   полезное   ретро   технологии   устаревшее   фото   
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37  комментариев
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3k
lekha-fil 2 часа назад
Это электрические часы - первичные часы стоят и управляют всеми вторичными часами в здании.
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2k
Звёздный странник 59 секунд назад
Комментарий к фото
Рации имеют малую зону покрытия и поэтому ваши переговоры не смогут подслушать на другом континенте, в отличии от мобильников. Спецам постоянно придётся находиться в радиусе действия для прослушки.
Да и частоту раций можно менять.
Кстати, не забываем про "слепые зоны", роуминги и всякие тарифы для мобильников.
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4k
Anners 2 минуты назад
Во многих случаях мобильные не могут заменить рации. Например, не представляю, как на мобильных собрать многоуровневую конференцию с диспетчеризацией.
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6k
Wadim 4 минуты назад
1. Рации по-прежнему используются, несмотря на существование мобильников, выполняющих аналогичные функции

совсем ебобо? аффтар, ты знаешь, чем отличается радиостанция от мобильника?
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3k
Froll 6 минут назад
Ну да,дешевле.Лезвия может и дешевле,а цены на хорошие регулируемые бритвы не маленькие.
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31k
Юрьевич 6 минут назад
Что-то у автора беда какая-то с электричеством и скоростным интернетом. Сочувствую. У нас в лапотной России таких проблем уже очень давно нет.
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6k
Трям 7 минут назад
Начал слать .нахуй с первой картинки, а потом прокрутил и понял, что придется на каждой тыкать носом говнопостера. Ну нах, пусть гуманитарии и дети удивляются таким высерам.
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6k
Трям 10 минут назад
Комментарий к фото
Бля, там для дебилов написано - ту вей павер, йопта! Если и поменял, то впервые за 30 лет взял его в руки в темноте!
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2k
Saturn 24 минуты назад
Лампа не масляная, а керосиновая.
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30k
Aqueronte Полчаса назад
Вот честно, настолько все в кучу что и комментировать каждое неохота. У рации совсем другое предназначение чем телефон, как их можно сравнить, счеты вообще не нужны кроме как в интерьере на любителя и так почти по всему можно пройтись. Пост явно содран с иностранного сайта и даже не адаптирован под россиян.
За пост - жирный минус
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20k
Bill 40 минут назад
Может и не надо было батарейки менять у калькулятора с солнечной батареей?
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1k
max20 59 минут назад
С детства хотел всеволновой радиоприёмник. Купил. На всех диапазонах кроме УКВ - тишина.
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21k
scorpick Час назад
Бывает так, что мобильной связи нет, например, когда идёт монтаж коммуникаций и один находится в подвале, а другой на 16м этаже. Рация незаменимая вещь.
Это не механические часы, а кварцевые. Допустимый разнос у кварцевых+- 2 минуты в год, тогда как механических 2-3 минуты в месяц.
Ну и, ребят, подскажите хоть одну до сих пор действующую пейджинговую компанию?
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0
Денис scorpick 18 минут назад
в этом году буквально недавно закончилась последняя лицензия на частоты пейджинговой связи, но никто корпоративные пейджинговые сети существуют все еще. Это никак не связано с лови/не ловит, они нужны там где нельзя излучать, моно только принимать, например там где сложная электроника, медицина.
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3k
Максим Макашев Час назад
"Я всё ещё беру DVD-диски из библиотеки возле дома. Фильмы нормального качества, которые не нужно часами искать и скачивать"
*******************
Автор! Фильмы, даже в HD качестве , торрентами скачиваются за десяток минут. В ШКОЛУ!!!!!
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404
iskra Час назад
Похоже,какие-то фрики писали,которым понты(стиль) важнее удобства и функциональности.. Абак,аналоговый приемник - серьезно? Отдельный плеер - зачем?
Ручная мясорубка - это вообще мазохизм. Я когда купил электрическую,долго ругал себя за то,что не сделал этого раньше. Намного раньше,как только они появились..
Микрофильмы.. Зачем учиться с ними работать? Не проще оцифровать? ДВД диски - ну сколько можно иметь их в коллекции? В любом случае меньше,чем в интернете. Лично мне проще скачать фильм,чем отрывать задницу от кресла,искать диск ,вставлять его в проигрыватель. Не говоря уж о том, что нет дисков с 4К..
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6k
satra Час назад
15. Доволен как слон.
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21k
kσρβγς Час назад
Кароч... КГ/АМ...
Аффтар - школота сопливая и ваще не в теме...
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21k
kσρβγς 2 часа назад
Комментарий к фото
Обычные станки с ОДНИМ лезвием до сих пор весьма популярны, более того - довольно недешевы... Когда еще не носил бороду, брился станком, оставшимся от деда, трофейным, 30-х годов еще... Были и жилетты, и шики, и одно-два лезвия, но лучше станка не видел...
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4k
Владимир 2 часа назад
в счетах-по семь косточек?
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1k
дмитрий викторович 2 часа назад
#3 Э-эргономика! Ты не глядя(не отвлекаясь от дороги) можешь вкючить нужную функцию. И будешь уверен, что она включена.
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21k
kσρβγς 2 часа назад
Комментарий к фото
Зачем часами-то? Если знаешь - что нужно, то находишь за полминуты, скачиваешь максимум за пять минут... А если не знаешь, чего хочешь - никакая библиотека не поможет...
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