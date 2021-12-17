22 любопытные находки людей в обычной жизни

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Даже в суете будней можно иногда встретить самые неожиданные находки. Эти пользователи сети не могли не поделиться тем, что они случайно обнаружили в самых разных местах. Посмотрим на их находки!
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"Купил пластинку в интернете. Продавец отправил ее, используя палочки для бассейна и несколько коробок. Мелочь, а показывает бережное отношение к вещам"
"Я работаю в продуктовом магазине, и эти две коробки помидоров одного сорта привезли с одного и того же места. Но одни блестят, а другие нет"
"Плюшевый тигр моей дочери имеет отчетливые яркие и темные полосы при нормальном освещении, но в ночном видении он полностью одного цвета"
"Нам передали стулья, которые сделали во времена Великой депрессии. Один из них сделан из старой доски для спиритических сеансов"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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"с" места? Помидоры росли НА месте? Когда уже люди научатся применять предлог "из". ИЗ а не С.
Неужели так сложно запомнить? Или автор из места, а пардон, С места где звОнят, ложат и скучают ЗА кем-то?