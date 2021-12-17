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22 любопытные находки людей в обычной жизни

22 любопытные находки людей в обычной жизни (23 фото)

Автор:
17 декабря 2021 14:59
Сообщество : Истории
Метки: Жизнь   Разное   вещи   интересное   люди   находки   подборка   фото   
1742
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Даже в суете будней можно иногда встретить самые неожиданные находки. Эти пользователи сети не могли не поделиться тем, что они случайно обнаружили в самых разных местах. Посмотрим на их находки!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   Разное   вещи   интересное   люди   находки   подборка   фото   
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12k
Элитный тигр Час назад
Небо, скульптуры, блюдо, стол - это по мнению аффтора "находки"??? Или лопасть ветряка? Кстати, аффтырь, это не лопасть ВЕТРЯНОЙ МЕЛЬНИЦЫ, это лопасть ВЕТРОГЕНЕРАТОРА, а это совершенно разные вещи. Короче, этот пост - первое сочинение первоклассника.
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611
Максим Максимов 10 минут назад
оленевод собякин со своим верным ликсутёнышем тоже подобные штучки проворачивает.
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4k
Leonid Час назад
Палочки!!! Палочки для бассейна!!! Это палочки!!!
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11k
Majul Час назад
"Я работаю в продуктовом магазине, и эти две коробки помидоров одного сорта привезли с одного и того же места. Но одни блестят, а другие нет"

"с" места? Помидоры росли НА месте? Когда уже люди научатся применять предлог "из". ИЗ а не С.
Неужели так сложно запомнить? Или автор из места, а пардон, С места где звОнят, ложат и скучают ЗА кем-то?
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41k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
Если че в России тоже большинство парковок бесплатны в выходные и праздничные дни) На НГ праздники например будут 11 дней бесплатными)
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41k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
каких снежинок? почему снежинок то?)
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