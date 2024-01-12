30 интересных вещиц, которые люди нашли на барахолках

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На барахолках, блошиных рынках и гаражных распродажах иногда можно встретить самые курьёзные штуки и винтажные вещицы. Для многих собирать такие редкости — целое хобби. В этой подборке пользователи со всего мира поделились вещицами, которые они нашли на таких распродажах.
1. "Шкаф ручной работы из 70-х, который я нашла в секонд-хенде. Я собираю травы, поэтому буду использовать его для хранения трав"
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2. Андироны (металлические подставки под дрова для камина) в виде кошек, купленные на барахолке
5. "Этим летом не стало моего пожилого питомца.. Но недавно я нашла его на тарелке на рождественской ярмарке!"
6. "Ухватила сразу две стареньких лампы. Они были очень грязными. Но теперь - просто красота"
13. "Нашла эту ёлочку несколько лет назад на блошином рынке. С тех пор это моё любимое новогоднее украшение"
17. "Мы нашли этот диванчик в антикварном магазине в Ирландии. Теперь это мой любимый предмет мебели в доме"
19. "Моя счастливая свинка с одним пенни внутри. И свинка, и пенни - 1971 года. Это год моего рождения"
22. "Увидела эту странную скульптуру на барахолке, и решила подарить мужу. Это не дерево. Скорее всего, камень - она достаточно тяжёлая"
24. "Я перестала ставить дома живые ёлки, и нашла замену на одной распродаже. Настоящее новогоднее волшебство!"
25. "Да, на барахолках можно найти даже раковины. Она идеально подойдёт в нашу ванную комнату"
28. "Сделала ёлочку из украшений, которые покупала на барахолках или получала в наследство"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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