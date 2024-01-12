30 интересных вещиц, которые люди нашли на барахолках

На барахолках, блошиных рынках и гаражных распродажах иногда можно встретить самые курьёзные штуки и винтажные вещицы. Для многих собирать такие редкости — целое хобби. В этой подборке пользователи со всего мира поделились вещицами, которые они нашли на таких распродажах.