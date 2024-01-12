FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 9030 постов • 857 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
30 интересных вещиц, которые люди нашли на барахолках

30 интересных вещиц, которые люди нашли на барахолках

Автор:
12 января 2024 18:17
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   Разное   барахолка   барахолки   блошиные рынки   интересное   находки   подборка   покупки   фото   
900
31

На барахолках, блошиных рынках и гаражных распродажах иногда можно встретить самые курьёзные штуки и винтажные вещицы. Для многих собирать такие редкости — целое хобби. В этой подборке пользователи со всего мира поделились вещицами, которые они нашли на таких распродажах.

×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Вещи   Разное   барахолка   барахолки   блошиные рынки   интересное   находки   подборка   покупки   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
44
женя 8 минут назад
15. Возможно урановое стекло ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

103520



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Москве скончался народный артист СССР Юрий Соломин
В Москве скончался народный артист СССР Юрий Соломин
Подборка забавных этикеток и бирок, которые просто... существуют
Подборка забавных этикеток и бирок, которые просто... существуют
Набирающие популярность в сообществах
До чего дошел искусственный интеллект
До чего дошел искусственный интеллект
Это не старый мобильник, а часы "Электроника"!⁠⁠
Это не старый мобильник, а часы "Электроника"!⁠⁠
Электрическая зубная щетка usmile Y10 Pro - настоящая инновация в области ухода за полостью рта
Электрическая зубная щетка usmile Y10 Pro - настоящая инновация в области ухода за...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Любовь это

Лучшие демотиваторы
Этим больше не наливать

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#интересно#Прикол#авто аварии#кот#Автовсячина#подборка#фильм#история
#животные#машина#факты#аварии#Юмор#кино#забавно#собака#истории#Россия
#автомобили#интересное#в мире#ДТП#позитив#люди#Разное#природа#США#полиция
Электрическая зубная щетка usmile Y10 Pro - настоящая инновация в области ухода за полостью рта Электрическая зубная щетка usmile Y10 Pro - настоящая инновация в области ухода за полостью рта 22 любопытные находки людей в обычной жизни 22 любопытные находки людей в обычной жизни 35 любопытных вещиц, найденных на барахолках и в секонд-хендах 35 любопытных вещиц, найденных на барахолках и в секонд-хендах 20+ неожиданных находок, которые сделали в самых разных местах 20+ неожиданных находок, которые сделали в самых разных местах 20+ любопытных снимков, которыми поделились пользователи сети 20+ любопытных снимков, которыми поделились пользователи сети 20+ любопытных кадров и находок с просторов сети 20+ любопытных кадров и находок с просторов сети

На что жалуетесь?

Вернуться