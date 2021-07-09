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20+ любопытных ретро вещиц, которые хранят кусочек истории

20+ любопытных ретро вещиц, которые хранят кусочек истории (35 фото)

Автор:
09 июля 2021 08:30
Сообщество : Истории
Метки: барахолки   блошиные рынки   винтаж   находка   находки   подборка   ретро   фото   
431
35
Какие-то люди любят все новое, а другие - фанатеют от винтажных штучек, которые пропитаны стариной. Они находят такие вещицы на различных барахолках, рынках, или просто в шкафу у бабушки, но у эти вещей есть особый шарм. На форуме Reddit есть специальное сообщество, где люди делятся такими ретро находками. Посмотрим на интересные примеры!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: барахолки   блошиные рынки   винтаж   находка   находки   подборка   ретро   фото   
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10k
Nikita Полчаса назад

"Необычная дверная ручка"... Это не ручка, а молоточек в дверь постучать...
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2k
Frank Borman Полчаса назад
Кульные винтажно-раритетные артефакты. Люкаешь, и прямо соул радуется.
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7k
ЗА КИБЕРНЕТИКУ Полчаса назад
и ширму нашу фамилию умыкнули)))
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