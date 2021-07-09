20+ любопытных ретро вещиц, которые хранят кусочек истории

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Какие-то люди любят все новое, а другие - фанатеют от винтажных штучек, которые пропитаны стариной. Они находят такие вещицы на различных барахолках, рынках, или просто в шкафу у бабушки, но у эти вещей есть особый шарм. На форуме Reddit есть специальное сообщество, где люди делятся такими ретро находками. Посмотрим на интересные примеры!
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"Мой папа недавно восстановил Ford Model A 1929 года. Устроили с ним фотосессию в стиле гангстеров 20-х годов. Оцените"
"300-летнее приспособление в библиотеке, которое позволяло искать информацию сразу в семи открытых книгах"
"Нашла этот ретро светильник в какой-то барахолке на Фейсбуке. Муж его ненавидит, а я любуюсь!"
Раскопанные в 1974 году статуи воинов Терракотовой армии 2000-летней давности. Это захоронение включало по меньшей мере 8100 полноразмерных терракотовых статуй китайских воинов и их лошадей
"Просто показываю вам великолепный венгерский дуб. Когда-то это была часть стола на старой ферме"
"Полосочка свинца с железным гвоздем внутри. Такие встречались у греков и римлян. Возможно, это использовалось для какого-то любовного заклятия"
"Купил этот флаг на барахолке за 20 долларов, продал на аукционе за 4200 долларов. Оказалось, это флаг генерала Гражданской войны"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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