Врача скорой помощи поймали на краже денег у 94-летней старушки

Бессовестные люди, к сожалению, встречаются в любой стране мира, и Великобритания не исключение. Камера видеонаблюдения, установленная в квартире пожилой пенсионерки, помогла вывести на чистую воду нечистого на руку фельдшера скорой помощи.
59-летний Марк Титли намеревался прикарманить наличные из дома 94-летней Барбары Драге. Бригада скорой помощи выехала к пенсионерке, которая упала в своем саду в Шрусбери, графство Шропшир, и скончалась.
На кадрах записи можно увидеть, как Марк Титли забирает наличные со столика в гостиной — он отправился туда в поисках сертификата «не реанимировать», — а затем поднимает глаза, замечает установленную в комнате камеру видеонаблюдения и кладет деньги обратно.
Мужчину приговорили к условному тюремному заключению. Также прошли слушания о нарушении дисциплины и он был отстранен от работы.
Марк Титли был одним из четырех медиков, приехавших тогда на вызов. Видеозапись была представлена в суде как очевидное доказательство его вины. Кроме того, узнав о камерах в доме, обвиняемый пытался помешать родственникам скончавшейся женщины увидеть эту запись. По свидетельствам его коллег, он заявил, что «родным будет неприятно смотреть» на последние минуты жизни их близкого человека и лучше бы этого не допустить.
«Титли находился в доме недолго, и когда он вышел, некоторым показалось, что его поведение изменилось, — говорится в заявлении комиссии. — Поначалу он не знал, что в доме и в саду установлены камеры, и, не обращая на них внимания, нашел банку, в которой лежали банковские купюры».
«Он отсчитал несколько купюр и положил их в карман. Вскоре после этого он узнал, что там есть камеры, и очень скоро после того, как он положил банкноты в карман, он вернул их на место. Затем спросил, работают ли камеры, и позже предположил, что семье было бы неприятно просмотреть снятые кадры, поскольку они могли бы рассказать о падении или реанимации пожилой дамы, которая умерла во время этих событий».
Парамедики пытались реанимировать женщину около 20 минут, после чего она была объявлена мертвой на месте происшествия. Когда ее сын увидел кадры, на которых Марк Титли кладет в карман банкноты достоинством 20 фунтов, он связался со службой скорой помощи и полицией.
Марк Титли признал себя виновным в краже в суде Шрусбери и приговорен к 18 неделям лишения свободы условно, а также обязался отработать 120 часов неоплачиваемой работы. Ему запретили работать в качестве парамедика на слушаниях в суде, на которых он не присутствовал. Но прислал письмо, в котором отрицает, что вернул деньги только после того, как узнал о камере видеонаблюдения.
«В присланном мне документе говорилось, что единственная причина возврата денег — это то, что камера зафиксировала мои действия, — написал он. — Это не так, но, опять же, восприятие этой записи было таким, что я не смог защитить свои действия, поскольку на ней не видно, о чем я думал в тот момент».
В другом письме, позже, он написал: «Я искренне сожалею о своих действиях в тот день и очень сожалею о том, что расстроил семью покойной. Мои намерения были хорошими, однако действия выглядели плохо — и исправлять их было уже поздно».
Суд постановил, что эти высказывания невозможно совместить с ранее сделанным признанием вины. И постановил следующее:
«Парамедики контактируют с людьми, которые находятся в крайне уязвимом положении, и по роду своей деятельности должны входить в дома этих людей. Никто не готов терпеть, чтобы его или его близких обслуживал парамедик, который поступил, как Титли. Мы признаем, что вычеркивание из медицинского реестра — это крайняя мера наказания, но убеждены, что это соразмерный ответ — учитывая серьезность обвинения и тот факт, что никакие другие санкции не помогут сохранить должный уровень доверия со стороны общественности».
Источник: — переведено специально для fishki.net
- В Канзасе от легенды спорта остались лишь ботинки
- Вымогателей, подвергших жертву пыткам и насилию, надолго отправили за решётку
- Британская полиция разыскивает Гринча, который украл рождественские подарки для детей
- Бывший спецназовец избил пожилого соседа — и отделался штрафом
- Всему виною климакс: британский суд вынес решение по делу автомобильной вандалки
Я уже не помню когда увидел его впервые...
Фельдшеры не особо много.
Но врачи в клинике или скорой помощи - это просто наёмный персонал.
Ведущие врачи хорошо зарабатывают, на на больницу их всего несколько человек.
А вот клиент действительно платит за услуги клиники просто огромные, ничем не оправданные деньги, а вот кто их себе потом загребёт - это другой вопрос. Точно не фельдшер.
Капитализм, мать его...
В России по-разному, но точно не хуже, чем у них.
Нигде ничего не даётся просто так. Вкалывать надо.
И несправедливости везде хватает, и ворья и взяточников.
Но скажу так - свободы в России больше, чем на западе. Это точно., по крайней мере - пока. Про пи*оров всяких мастей вообще отдельная тема...