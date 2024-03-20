Врача скорой помощи поймали на краже денег у 94-летней старушки

Парамедики пытались реанимировать женщину около 20 минут, после чего она была объявлена мертвой на месте происшествия. Когда ее сын увидел кадры, на которых Марк Титли кладет в карман банкноты достоинством 20 фунтов, он связался со службой скорой помощи и полицией.

Марк Титли признал себя виновным в краже в суде Шрусбери и приговорен к 18 неделям лишения свободы условно, а также обязался отработать 120 часов неоплачиваемой работы. Ему запретили работать в качестве парамедика на слушаниях в суде, на которых он не присутствовал. Но прислал письмо, в котором отрицает, что вернул деньги только после того, как узнал о камере видеонаблюдения.

«В присланном мне документе говорилось, что единственная причина возврата денег — это то, что камера зафиксировала мои действия, — написал он. — Это не так, но, опять же, восприятие этой записи было таким, что я не смог защитить свои действия, поскольку на ней не видно, о чем я думал в тот момент».