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Врача скорой помощи поймали на краже денег у 94-летней старушки

Врача скорой помощи поймали на краже денег у 94-летней старушки

Автор:
20 марта 2024 12:37
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Великобритания   без стыда   во дает   кража   ну и ну   опозорился   преступление и наказание   скорая помощь   
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Бессовестные люди, к сожалению, встречаются в любой стране мира, и Великобритания не исключение. Камера видеонаблюдения, установленная в квартире пожилой пенсионерки, помогла вывести на чистую воду нечистого на руку фельдшера скорой помощи.


59-летний Марк Титли намеревался прикарманить наличные из дома 94-летней Барбары Драге. Бригада скорой помощи выехала к пенсионерке, которая упала в своем саду в Шрусбери, графство Шропшир, и скончалась.


На кадрах записи можно увидеть, как Марк Титли забирает наличные со столика в гостиной — он отправился туда в поисках сертификата «не реанимировать», — а затем поднимает глаза, замечает установленную в комнате камеру видеонаблюдения и кладет деньги обратно.



Мужчину приговорили к условному тюремному заключению. Также прошли слушания о нарушении дисциплины и он был отстранен от работы.


Марк Титли был одним из четырех медиков, приехавших тогда на вызов. Видеозапись была представлена в суде как очевидное доказательство его вины. Кроме того, узнав о камерах в доме, обвиняемый пытался помешать родственникам скончавшейся женщины увидеть эту запись. По свидетельствам его коллег, он заявил, что «родным будет неприятно смотреть» на последние минуты жизни их близкого человека и лучше бы этого не допустить.


«Титли находился в доме недолго, и когда он вышел, некоторым показалось, что его поведение изменилось, — говорится в заявлении комиссии. — Поначалу он не знал, что в доме и в саду установлены камеры, и, не обращая на них внимания, нашел банку, в которой лежали банковские купюры».


«Он отсчитал несколько купюр и положил их в карман. Вскоре после этого он узнал, что там есть камеры, и очень скоро после того, как он положил банкноты в карман, он вернул их на место. Затем спросил, работают ли камеры, и позже предположил, что семье было бы неприятно просмотреть снятые кадры, поскольку они могли бы рассказать о падении или реанимации пожилой дамы, которая умерла во время этих событий».


Парамедики пытались реанимировать женщину около 20 минут, после чего она была объявлена мертвой на месте происшествия. Когда ее сын увидел кадры, на которых Марк Титли кладет в карман банкноты достоинством 20 фунтов, он связался со службой скорой помощи и полицией.


Марк Титли признал себя виновным в краже в суде Шрусбери и приговорен к 18 неделям лишения свободы условно, а также обязался отработать 120 часов неоплачиваемой работы. Ему запретили работать в качестве парамедика на слушаниях в суде, на которых он не присутствовал. Но прислал письмо, в котором отрицает, что вернул деньги только после того, как узнал о камере видеонаблюдения.


«В присланном мне документе говорилось, что единственная причина возврата денег — это то, что камера зафиксировала мои действия, — написал он. — Это не так, но, опять же, восприятие этой записи было таким, что я не смог защитить свои действия, поскольку на ней не видно, о чем я думал в тот момент».


В другом письме, позже, он написал: «Я искренне сожалею о своих действиях в тот день и очень сожалею о том, что расстроил семью покойной. Мои намерения были хорошими, однако действия выглядели плохо — и исправлять их было уже поздно».


Суд постановил, что эти высказывания невозможно совместить с ранее сделанным признанием вины. И постановил следующее:


«Парамедики контактируют с людьми, которые находятся в крайне уязвимом положении, и по роду своей деятельности должны входить в дома этих людей. Никто не готов терпеть, чтобы его или его близких обслуживал парамедик, который поступил, как Титли. Мы признаем, что вычеркивание из медицинского реестра — это крайняя мера наказания, но убеждены, что это соразмерный ответ — учитывая серьезность обвинения и тот факт, что никакие другие санкции не помогут сохранить должный уровень доверия со стороны общественности».

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Великобритания   без стыда   во дает   кража   ну и ну   опозорился   преступление и наказание   скорая помощь   
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921k
А.Берестенко Час назад
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6k
Харон ( Χάρων) 14 минут назад
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6k
Харон ( Χάρων) 19 минут назад
Сколько лет этому видео?
Я уже не помню когда увидел его впервые...
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42k
Notan Blaine 47 минут назад
А зачем он ворует, вроде на западе все врачи получают огромные деньги, особенно в такой богатой и цивилизованной стране как Британия.
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8k
V2.Smirnov Час назад
Было подобное. Отец умер. Вызвали врачей. Те осмотрели тело, выдали заключение и ушли. Вместе с золотым обручальным кольцом с пальца усопшего. Когда заметили пропажу - было уже поздно.
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Мультголова
  • Дата регистрации: 05.10.2021
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