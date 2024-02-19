Британский Дикий Запад: грабители протаранили магазин на автомобиле

В Интернете появилось видео дерзкого ограбления, произошедшего в Тоттоне (Хэмпшир, Великобритания). Воры в балаклавах протаранили вейп-шоп автомобилем, после чего зашли в магазин и разграбили его.
Воры в течение пяти минут обстоятельно обчищали полки вейп-шопа Tidal Vape в Тоттоне.
На записях камер видеонаблюдения видно, как автомобиль злоумышленников врезается в стеклянные двери, после чего два человека заходят внутрь и набивают свои сумки всем, что попалось им под руку.
Потратив почти пять минут на разгром полок, парочка начинает возиться с мешком, набитым товаром, и с трудом затаскивает его в свой пикап.
Генеральный директор Tidal Vape Бен Ричардсон был разбужен своей сигнализацией вскоре после взлома, который произошел примерно в 3.15 утра в воскресенье. 33-летний владелец 24 магазинов по всему Южному побережью сказал, что ремонт отделения в Тоттоне, недалеко от Саутгемптона, Хэмпшир, обойдется в десятки тысяч фунтов.
«Сигнализация звонила два или три раза, и я посмотрел на камеры видеонаблюдения, чтобы понять, какой магазин стал объектом нападения, — рассказал Бен Ричардсон. — Увидев повреждения, я понял, что все очень серьезно. Я впервые видел что-то настолько серьезное. Я был очень удивлен количеством повреждений, нанесенных магазину. Просмотр записей с камер видеонаблюдения поверг меня в шок».
Ричардсон сказал, что грабители охотились за одноразовыми вейпами, но не смог точно определить, сколько их было похищено. Однако он добавил: «Количество очень, очень велико. У нас были запасы на заднем дворе, которые они тоже забрали».
По его словам, магазин будет заколочен досками и останется закрытым до окончания ремонтных работ. Полиция тем временем займется расследованием дела об ограблении.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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