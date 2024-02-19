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Британский Дикий Запад: грабители протаранили магазин на автомобиле

Британский Дикий Запад: грабители протаранили магазин на автомобиле

Автор:
19 февраля 2024 15:38
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Великобритания   воры   грабители   дерзкое ограбление   криминал   ну и ну   ограбление   
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В Интернете появилось видео дерзкого ограбления, произошедшего в Тоттоне (Хэмпшир, Великобритания). Воры в балаклавах протаранили вейп-шоп автомобилем, после чего зашли в магазин и разграбили его.

Воры в течение пяти минут обстоятельно обчищали полки вейп-шопа Tidal Vape в Тоттоне.



На записях камер видеонаблюдения видно, как автомобиль злоумышленников врезается в стеклянные двери, после чего два человека заходят внутрь и набивают свои сумки всем, что попалось им под руку.


Потратив почти пять минут на разгром полок, парочка начинает возиться с мешком, набитым товаром, и с трудом затаскивает его в свой пикап.


Генеральный директор Tidal Vape Бен Ричардсон был разбужен своей сигнализацией вскоре после взлома, который произошел примерно в 3.15 утра в воскресенье. 33-летний владелец 24 магазинов по всему Южному побережью сказал, что ремонт отделения в Тоттоне, недалеко от Саутгемптона, Хэмпшир, обойдется в десятки тысяч фунтов.


«Сигнализация звонила два или три раза, и я посмотрел на камеры видеонаблюдения, чтобы понять, какой магазин стал объектом нападения, — рассказал Бен Ричардсон. — Увидев повреждения, я понял, что все очень серьезно. Я впервые видел что-то настолько серьезное. Я был очень удивлен количеством повреждений, нанесенных магазину. Просмотр записей с камер видеонаблюдения поверг меня в шок».

Ричардсон сказал, что грабители охотились за одноразовыми вейпами, но не смог точно определить, сколько их было похищено. Однако он добавил: «Количество очень, очень велико. У нас были запасы на заднем дворе, которые они тоже забрали».


По его словам, магазин будет заколочен досками и останется закрытым до окончания ремонтных работ. Полиция тем временем займется расследованием дела об ограблении.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Великобритания   воры   грабители   дерзкое ограбление   криминал   ну и ну   ограбление   
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8  комментариев
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Lena 3 часа назад
Да не может быть! Это же ЕВРОПА! Сад райский! Мир цивилизованный! Не может ТАМ так быть! Там же все живут боГато! Не то что в России! Это проклятые россияне сфабриковали ролик, чтобы унизить и очернить Малобри..., ой, Великобританию!!!
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Лютый вам Бетховен 2 часа назад
Ставлю на чёрное.
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29k
Alex 4 часа назад
Надо же быть дебилами, ещё бы секс шоп ограбили, идиоты
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830
Шурман 4 часа назад
Ну теперь им сигарет на год хватит .
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