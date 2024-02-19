Британский Дикий Запад: грабители протаранили магазин на автомобиле

Ричардсон сказал, что грабители охотились за одноразовыми вейпами, но не смог точно определить, сколько их было похищено. Однако он добавил: «Количество очень, очень велико. У нас были запасы на заднем дворе, которые они тоже забрали».

По его словам, магазин будет заколочен досками и останется закрытым до окончания ремонтных работ. Полиция тем временем займется расследованием дела об ограблении.