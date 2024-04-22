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Женщина поймала с поличным извращенца, засняв его действия

Женщина поймала с поличным извращенца, засняв его действия

Автор:
22 апреля 2024 10:55
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   target   жизнь в сша   ну и ну   подглядывал   подглядывание   преступление и наказание   шокирующее видео   
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Отважная посетительница магазина Target в городе Гринвилл (США) вывела на чистую воду 21-летнего мужчину — он развлекался тем, что заглядывал женщинам под юбки с помощью телефона. Теперь за это придется ответить перед судом.


21-летнему Томасу Эллиотту было предъявлено пять обвинений в тайном подглядывании после того, как его поймали в магазине Target в Северной Каролине.


Полицейские исследуют телефон Эллиотта на предмет удаленных фотографий, видеофайлов и информации, которую можно восстановить с помощью судебной экспертизы.


Молодчика поймали благодаря женщине, которая обратила внимание на его странное поведение. Сначала она заметила, что он будто ходит за ней по пятам из одного отдела в другой, а потом увидела, как он подкладывает свой телефон (с работающей камерой) под юбку другой покупательницы, пока та рассматривает товар на нижней полке, присев на корточки.


— Извините. Что вы делаете? — говорит женщина, снимающая Эллиота, в ролике. — Я только что видела, как вы положили это под ее платье.

— Нет, мэм. Я такого не делал. Уверяю вас.

— Абсолютно точно сделали. Тогда покажите свой телефон. Мы сейчас позовём охрану. Вы шли за мной в секцию товаров для детей.


Несмотря на продолжающиеся уверения в том, что он «ничего такого не делал», а в этой части магазина оказался потому, что покупал детские игрушки для своей беременной сестры, женщина позвала охрану, а затем была вызвана полиция. Эллиота вывели из магазина в наручниках.


Позже выяснилось, что Эллиот работает волонтёром в одной из начальных школ города, и ранее работал в других школах. Полиция собирается просмотреть записи с камер видеонаблюдения во всех этих учебных заведениях на предмет выявления других потенциальных жертв.


И это имеет смысл, поскольку в универмаге в тот день пострадала не одна женщина. После проверки видеозаписей с камер наблюдения полиция установила личности пяти жертв Эллиота, находившихся в магазине в то утро, и впоследствии предъявила ему пять обвинений в тайном подглядывании.


В ордере на обыск телефона мужчины говорится, что Эллиотт отрицает любые правонарушения и показал полиции последние фотографии, которые были у него на мобильном телефоне.


«Мы встревожены и глубоко обеспокоены видеозаписями этого человека, которые попали в социальные сети и новостные издания, и, судя по этим записям, он не вернется в наши кампусы в качестве волонтера или сотрудника», — сообщил Том Макклеллан, представитель школы округа Питт.


Макклеллан добавил, что прежде чем волонтеры и посетители получат доступ на территорию кампуса, они проходят проверку через программу Raptor, которая определяет, не числятся ли они в базах данных сексуальных преступников.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   target   жизнь в сша   ну и ну   подглядывал   подглядывание   преступление и наказание   шокирующее видео   
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5  комментариев
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36k
Teodor Час назад
Не повезло мужику - его извращение в "цивилизованном мире" еще не признано нормой, в отличие от педофилии, голубизны и прочей радужности...
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123k
Мультголова Автор поста 50 минут назад
скорее всего, в попытке заработать стримил в какой-нибудь специальный канал для любителей подглядывать
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12k
MPEG-8 Час назад
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1k
Quantimus Час назад
Сходил бы на пляж или в бассейн, там девицы в очень куцых купальниках, а то и топлесс. Или он надеялся заснять девиц без трусиков?
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Мультголова
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1805 постов (1720 в горячем)

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