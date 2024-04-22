Женщина поймала с поличным извращенца, засняв его действия

21-летнему Томасу Эллиотту было предъявлено пять обвинений в тайном подглядывании после того, как его поймали в магазине Target в Северной Каролине.

Полицейские исследуют телефон Эллиотта на предмет удаленных фотографий, видеофайлов и информации, которую можно восстановить с помощью судебной экспертизы.

Молодчика поймали благодаря женщине, которая обратила внимание на его странное поведение. Сначала она заметила, что он будто ходит за ней по пятам из одного отдела в другой, а потом увидела, как он подкладывает свой телефон (с работающей камерой) под юбку другой покупательницы, пока та рассматривает товар на нижней полке, присев на корточки.