Женщина поймала с поличным извращенца, засняв его действия

Отважная посетительница магазина Target в городе Гринвилл (США) вывела на чистую воду 21-летнего мужчину — он развлекался тем, что заглядывал женщинам под юбки с помощью телефона. Теперь за это придется ответить перед судом.
21-летнему Томасу Эллиотту было предъявлено пять обвинений в тайном подглядывании после того, как его поймали в магазине Target в Северной Каролине.
Полицейские исследуют телефон Эллиотта на предмет удаленных фотографий, видеофайлов и информации, которую можно восстановить с помощью судебной экспертизы.
Молодчика поймали благодаря женщине, которая обратила внимание на его странное поведение. Сначала она заметила, что он будто ходит за ней по пятам из одного отдела в другой, а потом увидела, как он подкладывает свой телефон (с работающей камерой) под юбку другой покупательницы, пока та рассматривает товар на нижней полке, присев на корточки.
— Извините. Что вы делаете? — говорит женщина, снимающая Эллиота, в ролике. — Я только что видела, как вы положили это под ее платье.
— Нет, мэм. Я такого не делал. Уверяю вас.
— Абсолютно точно сделали. Тогда покажите свой телефон. Мы сейчас позовём охрану. Вы шли за мной в секцию товаров для детей.
Несмотря на продолжающиеся уверения в том, что он «ничего такого не делал», а в этой части магазина оказался потому, что покупал детские игрушки для своей беременной сестры, женщина позвала охрану, а затем была вызвана полиция. Эллиота вывели из магазина в наручниках.
Позже выяснилось, что Эллиот работает волонтёром в одной из начальных школ города, и ранее работал в других школах. Полиция собирается просмотреть записи с камер видеонаблюдения во всех этих учебных заведениях на предмет выявления других потенциальных жертв.
И это имеет смысл, поскольку в универмаге в тот день пострадала не одна женщина. После проверки видеозаписей с камер наблюдения полиция установила личности пяти жертв Эллиота, находившихся в магазине в то утро, и впоследствии предъявила ему пять обвинений в тайном подглядывании.
В ордере на обыск телефона мужчины говорится, что Эллиотт отрицает любые правонарушения и показал полиции последние фотографии, которые были у него на мобильном телефоне.
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«Мы встревожены и глубоко обеспокоены видеозаписями этого человека, которые попали в социальные сети и новостные издания, и, судя по этим записям, он не вернется в наши кампусы в качестве волонтера или сотрудника», — сообщил Том Макклеллан, представитель школы округа Питт.
Макклеллан добавил, что прежде чем волонтеры и посетители получат доступ на территорию кампуса, они проходят проверку через программу Raptor, которая определяет, не числятся ли они в базах данных сексуальных преступников.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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