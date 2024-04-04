Один из похитителей золотого унитаза с художественной выставки признал свою вину

Однако это произошло. От унитаза осталась только дырка в полу, а злоумышленников никто даже не заметил.

После дерзкого ограбления все были ошеломлены. Маурицио Каттелан поначалу решил, что это какой-то розыгрыш. Он не мог поверить, что кто-то «настолько глуп, чтобы красть унитаз».

А исполнительный директор Бленхеймского дворца Доминик Хэйр заявил, что надеется, что эта «бессмысленная кража» увековечит произведение. И добавил, что есть в этом глубокая ирония судьбы: работа, изображающая «американскую мечту» и элитный объект, доступный всем, «молниеносно похищается и скрывается от посторонних глаз».