Один из похитителей золотого унитаза с художественной выставки признал свою вину

В Англии проходит суд по делу о краже ценного арт-объекта — унитаза из 18-каратного золота весом около 100 кг и стоимостью около 6 млн долларов. Он был похищен осенью 2019 года из Бленхеймского дворца, где проходила выставка итальянского художника-концептуалиста Маурицио Каттелана под названием «Америка». Золотой унитаз был призван изображать американскую мечту.
Это произведение Маурицио Каттелана наделало много шуму еще в 2016 году, когда его установили в Музее Гуггенхайма в Нью-Йорке. Унитаз был подключен к канализации и посетителям давалась возможность им воспользоваться — правда, по предварительной записи и строго в течение трех минут. Этим правом воспользовались 100 тысяч человек.
А через три года в Бленхеймском дворце в Великобритании решили устроить персональную выставку Каттелана — и перевезли золотой унитаз туда. Он так же был подключен к канализации, поэтому никто и помыслить не мог о том, что его украдут.
Однако это произошло. От унитаза осталась только дырка в полу, а злоумышленников никто даже не заметил.
После дерзкого ограбления все были ошеломлены. Маурицио Каттелан поначалу решил, что это какой-то розыгрыш. Он не мог поверить, что кто-то «настолько глуп, чтобы красть унитаз».
А исполнительный директор Бленхеймского дворца Доминик Хэйр заявил, что надеется, что эта «бессмысленная кража» увековечит произведение. И добавил, что есть в этом глубокая ирония судьбы: работа, изображающая «американскую мечту» и элитный объект, доступный всем, «молниеносно похищается и скрывается от посторонних глаз».
В результате длительного полицейского расследования обвинения в краже арт-объекта были предъявлены четырём мужчинам.
Один из них, Джеймс Шин (39 лет), на слушании 2 апреля признал свою вину. Трое остальных — Майкл Джонс (38 лет), Фредерик Доуз (35 лет) и Бора Гуггук (40 лет) — отказались это делать.
Джеймс Шин признал себя виновным в краже со взломом, передаче преступного имущества и преступном сговоре. Он выступал по видеосвязи из тюрьмы «Файв Уэллс» в Веллингборо, Нортгемптоншир, где уже отбывает 17-летний срок за ряд краж, в том числе из банкоматов. Ранее Шин, уроженец Веллингборо, также похитил тракторы стоимостью 400 000 фунтов стерлингов и ценные трофеи из Национального музея скачек в Ньюмаркете.
Остальная троица пока на свободе.
Майкл Джонс (на снимке, покидает магистратский суд Оксфорда в ноябре) обвиняется в краже со взломом
Бора Гуккук (на снимке, покидает магистратский суд Оксфорда в ноябре) обвиняется в сговоре с целью передачи преступного имущества, так же как и Фредерик Доуз
Все трое предстанут перед судом 24 февраля 2025 года.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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