«Экс-замминистра просвещения Марину Ракову приговорили к 5 годам колонии за мошенничество»

В 2019-2020 гг. Ракова и Зуев освоили 21,2 млн руб., выделенных на федеральный проект «Учитель будущего». Тогда они заключили два договора на исполнение госконтрактов, но «выполненные по ним работы не соответствовали техзаданию».

Ещё 30 млн рублей ушло на фиктивное трудоустройство сотрудников Минпросвещения в Институт общественных наук. Общая сумма хищений перевалила за 50 миллионов, по этому делу проходило несколько человек.

Но главными фигурантами были Раковы и Зуев. Они полностью возместили ущерб и активно сотрудничали со следствием. Сегодня им огласили приговор: Ракова - 5 лет в колонии общего режима, Зуев - 4 года условно.