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Экс-замминистра просвещения Марину Ракову приговорили к 5 годам колонии за мошенничество

Экс-замминистра просвещения Марину Ракову приговорили к 5 годам колонии за мошенничество

Автор:
19 марта 2024 16:45
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Марина Ракова   замминистра   колония   мошшеничество   приговор   
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Её признали виновной в хищении 50 миллионов рублей.

Марина Ракова работала в «Агентстве стратегических инициатив» и возглавляла «Фонд новых форм развития образования». В 2018-2020 гг. была заместителем министра просвещения Ольги Васильевой.

В 2021 году стала главным фигурантом дела о хищении бюджетных средств - более 50 миллионов рублей.

По версии следствия, Ракова вступила в сговор с Сергеем Зуевым - главой школы социальных и экономических наук «Шанинка» и директором Института общественных наук РАНХиГС.

В 2019-2020 гг. Ракова и Зуев освоили 21,2 млн руб., выделенных на федеральный проект «Учитель будущего». Тогда они заключили два договора на исполнение госконтрактов, но «выполненные по ним работы не соответствовали техзаданию».

Ещё 30 млн рублей ушло на фиктивное трудоустройство сотрудников Минпросвещения в Институт общественных наук. Общая сумма хищений перевалила за 50 миллионов, по этому делу проходило несколько человек.

Но главными фигурантами были Раковы и Зуев. Они полностью возместили ущерб и активно сотрудничали со следствием. Сегодня им огласили приговор: Ракова - 5 лет в колонии общего режима, Зуев - 4 года условно.

Экс-замминистру Раковой также назначили штраф в 900 тыс. руб., взыскали с неё 2,8 млн руб. в пользу РАНХиГС и лишили права занимать должности на госслужбе сроком на 2,5 года.

При этом суд учёл, что с 6 ноября 2021 года по 3 ноября 2022-го Ракова сидела в СИЗО, затем её выпустили, но наложили запрет определённых действий. День в СИЗО учтут как 1,5 дня в колонии, 2 дня запрета определённых действий пойдут за сутки на зоне.

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Метки: Видео   Марина Ракова   замминистра   колония   мошшеничество   приговор   
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42  комментария
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55k
Опиум для народа 2 часа назад
Действующую(го) тоже можете проверять (впрочем как и всех министров и их замов), не ошибётесь...
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42k
Example 6.2.6 6 минут назад
Людям оперирующим такими средствами на гос должностях (или в окло правительственных формированиях), срока должны быть по УК х3, без права на УДО и с конфискацией. Потому что слишком велик соблазн для некоторых запустить руку в карман народа. (У правительства нет собственных денег, всё что есть - все по сути народное. В идеальном мире разумеется).
А то списдил 300 млн частями, на последних 50 млн тебя поймали, ты доказанный ущерб в 50 лямов возместил, посидел пару лет, вышел по УДО, и гуляй как Чубайс на оставшиеся 250 мультов.
*Условно говорю, но за каждым коррупционером явно есть делишки про которые он не станет трепаться, а сознается только в том, от чего уже отвертеться не получится.

Наказание должно быть настолько суровым, что сама мысль о преступлении должна у чиновника вызывать инстинктивный ужас холодком отдающий из позвоночника. А тут наказания, как у завхоза в сельском магазине, который махорку тырил и санки с телевизором домой снёс.
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20k
Саш 13 минут назад
Как Вы думаете какое решение принял бы И.В.Сталин по поводу проворовавшейся экс-замминистра ПРОСВЕЩЕНИЯ? Ну, или как бы с ней (с ними) поступили бы в современном Китае?
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8k
Marlboro Полчаса назад
Если бы я сочинял название статьи, чтобы звучало заманчиво, я бы написал так:
Марию Ракову поставили раком :)
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7k
Нестерин Сергей Полчаса назад
Ракову поймали, ждём поимку Раздвиноговой.
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31k
Григорий 40 минут назад
Берем калькулятор в лапы - 5 лет присудили, 1 год в СИЗО умножаем на 1,5. Два года под подпиской равно 1.
Т.е. 5-1,5-1=2,5 года. Это половина, по данной статье можно подавать на УДО. Как полагаете, удовлетворят?
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21k
anpetrof 40 минут назад
По году за 10 миллионов. Я считаю, шкала должна быть прогрессивной...
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419
Ви 40 минут назад
А 50 лямов то вернули? И что за бред про 2,5 года запрета. Пожизненно что бы духу на госслужбе ее не было. Бред какой то.
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2k
Владимир 40 минут назад
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47k
Игорь 45 минут назад
Где-то, в тиши своих особняков смеются над ней Сердюков с Васильевой, и думают: "Вот лохушка!"
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281
Dmitry N 59 минут назад
Маловато! Такие мрази должны сидеть 15
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180
Serega Tim Час назад
пьяный украдёт у соседей курицу, дадут 3 года а чиновник 50 миллионов всего пятёрка светит.....Удобное правосудие.........
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270
Доцент Час назад
Может пора как в Китае - расстреливать?
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20k
babuby Час назад
Видели? Это я тем, кто утверждает что с судимостью не берут в госконторы! Запрет на 2,5 года, а потом она имеет право занимать посты на государственной службе. По закону. И следовательно, отказать ей по причине наличия судимости, не имеют права.
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171k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
как прича новая старит
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16k
ron 2 часа назад
День в СИЗО учтут как 1,5 дня в колонии, 2 дня запрета определённых действий пойдут за сутки на зоне.
===
и лишите ее на неделю мороженого! ))
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268
Игорь 2 часа назад
Судя по видео они не очень то переживают....
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12k
Ligov 2 часа назад
Честному человеку в вертикаль похоже уже не попасть. За километр не подпустят...
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65
Al Di 2 часа назад
Да не может быть Это ошибка какая то.
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22k
Shtoppi 2 часа назад
«Экс-замминистра просвещения Марину Ракову приговорили к 5 годам колонии за мошенничество»
---------
хорошо, но мало. такие как она должны минимум на десятку на нары заезжать и без всяких удо.
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1k
АртемШишков 2 часа назад
Украла 50, а заплатит 3,7 ? А что так можно было ?
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