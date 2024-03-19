«Экс-замминистра просвещения Марину Ракову приговорили к 5 годам колонии за мошенничество»

Её признали виновной в хищении 50 миллионов рублей.
Марина Ракова работала в «Агентстве стратегических инициатив» и возглавляла «Фонд новых форм развития образования». В 2018-2020 гг. была заместителем министра просвещения Ольги Васильевой.
В 2021 году стала главным фигурантом дела о хищении бюджетных средств - более 50 миллионов рублей.
По версии следствия, Ракова вступила в сговор с Сергеем Зуевым - главой школы социальных и экономических наук «Шанинка» и директором Института общественных наук РАНХиГС.
В 2019-2020 гг. Ракова и Зуев освоили 21,2 млн руб., выделенных на федеральный проект «Учитель будущего». Тогда они заключили два договора на исполнение госконтрактов, но «выполненные по ним работы не соответствовали техзаданию».
Ещё 30 млн рублей ушло на фиктивное трудоустройство сотрудников Минпросвещения в Институт общественных наук. Общая сумма хищений перевалила за 50 миллионов, по этому делу проходило несколько человек.
Но главными фигурантами были Раковы и Зуев. Они полностью возместили ущерб и активно сотрудничали со следствием. Сегодня им огласили приговор: Ракова - 5 лет в колонии общего режима, Зуев - 4 года условно.
Экс-замминистру Раковой также назначили штраф в 900 тыс. руб., взыскали с неё 2,8 млн руб. в пользу РАНХиГС и лишили права занимать должности на госслужбе сроком на 2,5 года.
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При этом суд учёл, что с 6 ноября 2021 года по 3 ноября 2022-го Ракова сидела в СИЗО, затем её выпустили, но наложили запрет определённых действий. День в СИЗО учтут как 1,5 дня в колонии, 2 дня запрета определённых действий пойдут за сутки на зоне.
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А то списдил 300 млн частями, на последних 50 млн тебя поймали, ты доказанный ущерб в 50 лямов возместил, посидел пару лет, вышел по УДО, и гуляй как Чубайс на оставшиеся 250 мультов.
*Условно говорю, но за каждым коррупционером явно есть делишки про которые он не станет трепаться, а сознается только в том, от чего уже отвертеться не получится.
Наказание должно быть настолько суровым, что сама мысль о преступлении должна у чиновника вызывать инстинктивный ужас холодком отдающий из позвоночника. А тут наказания, как у завхоза в сельском магазине, который махорку тырил и санки с телевизором домой снёс.
Марию Ракову поставили раком :)
Т.е. 5-1,5-1=2,5 года. Это половина, по данной статье можно подавать на УДО. Как полагаете, удовлетворят?
Догадайся с трёх раз...
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и лишите ее на неделю мороженого! ))
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хорошо, но мало. такие как она должны минимум на десятку на нары заезжать и без всяких удо.