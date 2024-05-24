«Взять под стражу в зале суда»: начальника столичного миграционного отдела ОМВД отправили в колонию на 9 лет

Ловят сотрудников МВД - прежде всего тех, кто причастен к оформлению мигрантов. И руководителей общественных организаций, которые тоже незаконно регистрировали сотни или даже тысячи приезжих. В общем, процесс идёт.

И везде речь идёт о коррупции и взятках.