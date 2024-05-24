FISHKINET
Сообщество Криминал 3076 постов • 388 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
«Взять под стражу в зале суда»: начальника столичного миграционного отдела ОМВД отправили в колонию на 9 лет

«Взять под стражу в зале суда»: начальника столичного миграционного отдела ОМВД отправили в колонию на 9 лет

Автор:
24 мая 2024 19:21
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   СУД   колония   мигранты   омвд   приговор   
1684
1
2

За взятки и нелегальное оформление мигрантов.

Сегодня Кунцевский районный суд приговорил Татьяну Фролову к 9 годам колонии общего режима. Она была руководителем миграционного отдела ОМВД «Кунцево» и наладила там упрощённую выдачу документов приезжим. За это получала солидный незаконный бонус к зарплате.

Фролова Татьяна Владимировна признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки». Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет, с отбыванием наказания в колонии общего режима, с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 5 лет. Фролова взята под стражу в зале суда, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Череда арестов и посадок должностных лиц всех уровней шла и до этого. Но после страшного теракта в «Крокусе«, темой мигрантов занялись особенно плотно. В Москве, Питере и в регионах задерживают преподавателей, выдававших липовые сертификаты о сдаче экзамена по русскому языку.


Ловят сотрудников МВД - прежде всего тех, кто причастен к оформлению мигрантов. И руководителей общественных организаций, которые тоже незаконно регистрировали сотни или даже тысячи приезжих. В общем, процесс идёт.

И везде речь идёт о коррупции и взятках.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Видео   СУД   колония   мигранты   омвд   приговор   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
37
Corkscrew 2 часа назад
Мало дали - всего 9-ть лет. За такие дела как оформление мигрантов за взятки, нужно давать срок как за измену родине.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
1k
Александр 15 минут назад
5 лет - что за бред? Она вернётся и может опять работать на госслужбе??? Дальше вредительством заниматься и паразитировать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
..: Атеист :.. Полчаса назад
За такие вещи надо давать как за гос измену или терроризм. А это.. общ режим. через 4 выйдет по удо, посидит годик и опять на гос службу. - хрень короче.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
263
ya da Полчаса назад
За каждого по году
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
raael13 Полчаса назад
А мигрантов взяткодателей нужно депортировать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Валерий 45 минут назад
Теперь пословица будет звучать так: "Крокус не грянет, ... "
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
КремлеКот 53 минуты назад
"...с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 5 лет. "
Какие 5 лет ? Навсегда ! Выше должности уборщицы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Alex 57 минут назад
на кол суку!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
149k
parallax Час назад
Поздновато взялись за продажных чиновников. В стране уже миллионы нелегалов и гастеров с липовыми документами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
748
mik6059 2 часа назад
Жаль, что нет у нас конфискации у нее всего и ее родственников подчистую.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2968 постов (2919 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

308094



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Разработка приложения «Народный инспектор» завершена. За что можно будет штрафовать водителей
Разработка приложения «Народный инспектор» завершена. За что можно будет штрафовать...
Американский журналист Такер Карлсон запустил своё шоу на российском телевидении
Американский журналист Такер Карлсон запустил своё шоу на российском телевидении
Набирающие популярность в сообществах
Родина российского культуризма
Родина российского культуризма
Джон Кэмпбелл — создатель американской научной фантастики золотого века⁠⁠
Джон Кэмпбелл — создатель американской научной фантастики золотого века⁠⁠
Скандальную резолюцию все-таки приняли
Скандальную резолюцию все-таки приняли
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
На случай обезъёживания

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#автомобили#интересное#аварии#Автовсячина#кошка#дети#США#деньги
#люди#машина#Прикол#ДТП#авто аварии#собака#кот#Девушка#факты#конфликт
#животные#автомир#интересно#Юмор#история#забавно#Россия#кино#новости#драка
Почекань за знаменитостей и забери призы Почекань за знаменитостей и забери призы В Самаре отправили в колонию экс-полицейского и его сообщников за кражу метилового спирта, который попал в смертельный напиток «Мистер Сидр» В Самаре отправили в колонию экс-полицейского и его сообщников за кражу метилового спирта,... Боец ММА одним ударом убил военного в Челябинске и получил 1,5 года ограничения свободы Боец ММА одним ударом убил военного в Челябинске и получил 1,5 года ограничения свободы Экс-замминистра просвещения Марину Ракову приговорили к 5 годам колонии за мошенничество Экс-замминистра просвещения Марину Ракову приговорили к 5 годам колонии за мошенничество Блогера-сыроеда, уморившего голодом ребёнка, отправили в колонию строгого режима Блогера-сыроеда, уморившего голодом ребёнка, отправили в колонию строгого режима В Стамбуле суд приговорил к 1794 годам заключения террористку, убившую 6 человек в центре города В Стамбуле суд приговорил к 1794 годам заключения террористку, убившую 6 человек в центре города

На что жалуетесь?

Вернуться