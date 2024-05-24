«Взять под стражу в зале суда»: начальника столичного миграционного отдела ОМВД отправили в колонию на 9 лет

За взятки и нелегальное оформление мигрантов.
Сегодня Кунцевский районный суд приговорил Татьяну Фролову к 9 годам колонии общего режима. Она была руководителем миграционного отдела ОМВД «Кунцево» и наладила там упрощённую выдачу документов приезжим. За это получала солидный незаконный бонус к зарплате.
Фролова Татьяна Владимировна признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки». Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет, с отбыванием наказания в колонии общего режима, с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 5 лет. Фролова взята под стражу в зале суда, - сообщили в пресс-службе ведомства.
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Череда арестов и посадок должностных лиц всех уровней шла и до этого. Но после страшного теракта в «Крокусе«, темой мигрантов занялись особенно плотно. В Москве, Питере и в регионах задерживают преподавателей, выдававших липовые сертификаты о сдаче экзамена по русскому языку.
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Ловят сотрудников МВД - прежде всего тех, кто причастен к оформлению мигрантов. И руководителей общественных организаций, которые тоже незаконно регистрировали сотни или даже тысячи приезжих. В общем, процесс идёт.
И везде речь идёт о коррупции и взятках.
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Какие 5 лет ? Навсегда ! Выше должности уборщицы.