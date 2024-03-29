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В России вышел на свободу вор в законе №1 Шакро Молодой

В России вышел на свободу вор в законе №1 Шакро Молодой

Автор:
29 марта 2024 15:00
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Шакро Молодой   вор в законе   колония   криминальный авторитет   освобождение   
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71-летний криминальный авторитет получил УДО по состоянию здоровья.

Захарий Князевич Калашев, он же Шакро Молодой - его называют «Вором в законе №1».

Многократно судим, пережил не менее 10 покушений, гражданин России и Грузии. Родился в Тбилиси, в 1953 году. Его родители - представители народа езидов (самая большая община живёт на севере Ирака, остальные - раскиданы по всему миру). Примечательно, что езидом был и предыдущий главный криминальный авторитет России - Аслан Усоян или Дед Хасан. После смерти Хасана в 2013 году, Шакро занял его место на криминальном троне.

Первый раз за решётку Шакро попал в 17 лет и отсидел 3 года за кражу. Потом получил ещё 4 судимости, все за кражи. Во времена перестройки он стал уже солидной фигурой в криминальном мире, с 15 годами отсидки и нужными связями в уголовных кругах. А во всю мощь он развернулся уже в «лихие 90-е». Тогда шёл передел сфер влияния и Шакро методично убирал с пути всех конкурентов. Но и сам несколько раз чуть не погиб во время покушений.

Поэтому в 1999 году решил перебраться в Испанию. Там начал заниматься контрабандой нефти, похищением людей, вымогательством и убийствами. В конце концов испанские власти упекли его в тюрьму: Шакро получил 7,5 лет и огромный штраф в 20 миллионов евро. Параллельно с этим в Грузии пошли гонения на воров в законе, и Шакро заочно осудили на 18 лет.

В 2014 году Захарий освободился из испанской тюрьмы и вернулся в Россию. В Грузию его не экстрадировали, но уже через пару лет его снова задержали за вымогательство. Следствие шло почти два года, и в 2018-м Шакро отправили в колонию на 10 лет. Наказание отбывал в №2 (ИК-2) в поселке Двубратский Краснодарского края.

Недавно суд удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО):

В суд поступила положительная характеристика - и администрация колонии поддержала ходатайство адвокатов осуждённого, сделав упор на состояние его здоровья.

20 марта Шакро исполнился 71 год. SHOT сообщает, что в тот день к колонии подвезли коробки с грузинской едой, лимонадом и подарками.

А сегодня он вышел на свободу. Предположительно, Шакро вывезли из колонии в кузове «Газели», в сопровождении тонированного внедорожника.

Как сложится его дальнейшая судьба - пока неизвестно. По словам криминолога и криминолог, доцента Уральского государственного юридического университета Даниила Сергеева:

Шакро Молодой - это представитель старой, классической кавказской группировки, эдакой нашей версии знаменитой итальянской Коза Ностра. Такие воры, как Шакро, существовали с советских времён, но сегодня их время ушло.

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Метки: Видео   Шакро Молодой   вор в законе   колония   криминальный авторитет   освобождение   
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20  комментариев
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27k
Sheir 2 часа назад
1. Кому нужна такая подробная биография этого отброса?
2. Автор, нет такого народа-езиды. Есть курды. А езиды-это курды исповедующие свою религию. Это тоже самое, что сказать-он по национальности -православный.
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10k
Сол Гудман 7 минут назад
Уже не молодой
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−11
Игорь 20 минут назад
Здpавствyйте. Извините, что пишy здесь, больше негде..

Cейчас ищy любyю pаботy, но пока ничего не наxодится. Готов на любyю подpаботкy, а сейчас дома есть абсолютно нечего.
Oт голода почти теpяю сознание. Oдолжить пpосто не y кого. Oдолжите, пожалyйста, на едy pyблей 100-200. xоть на бyлкy xлеба, xоть на килогpамм каpтошки.

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Заpанее Вам большое человеческое спасибо.
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4k
Василий Афиногенов Полчаса назад
скорее всего не на долго
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15k
Господин Уэф 44 минуты назад
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−6
Танцую 53 минуты назад
путин помиловал за то что он дал добро зекам на войну идти.
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422
Доцент Час назад
Вор вышел по УДО?
Какой он после этого вор?
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5k
Филимон Час назад
Какого лешего подобная обезьяна не сдохла за решеткой? Вся эта чернь, типо воров в законе и прочих ауешников или тех, кто себя ко всяким блатным причисляет, по каким-то понятиям живут - должны понимать, что они говно и отбросы. А то ходит такое уродище и считает, что вор - это какая-то заслуга, мрази конченые.
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35k
Юр21 Час назад
Вор по УДО не выходит.
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11k
Дмитрий Час назад
Дожили! Вор ходатайствует об УДО! Простой вопрос. За какие такие заслуги перед администрацией он выхлопотал УДО?
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28k
ПаганецЪ Час назад
Отстреливать их надо. Ибо это 100%-е паразиты.
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5k
Феликс Дзержинский Час назад
Ворам ведь западло(жар.) по УДО выходить.
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39k
АнтонПолднев 2 часа назад
Никуда их время не ушло. Оно перешло в другую плоскость.
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7k
Трям 2 часа назад
шо, опять? он вроде выходил уже пару недель назад
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144k
parallax 2 часа назад
На кой таких выпускать раньше срока? Пусть в тюряге кочурятся и труп надо на свалке закапывать.
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14k
Владимир 2 часа назад
Шарко немолодой.
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2722 поста (2677 в горячем)

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