В России вышел на свободу вор в законе №1 Шакро Молодой

Первый раз за решётку Шакро попал в 17 лет и отсидел 3 года за кражу. Потом получил ещё 4 судимости, все за кражи. Во времена перестройки он стал уже солидной фигурой в криминальном мире, с 15 годами отсидки и нужными связями в уголовных кругах. А во всю мощь он развернулся уже в «лихие 90-е». Тогда шёл передел сфер влияния и Шакро методично убирал с пути всех конкурентов. Но и сам несколько раз чуть не погиб во время покушений.