В России вышел на свободу вор в законе №1 Шакро Молодой

71-летний криминальный авторитет получил УДО по состоянию здоровья.
Захарий Князевич Калашев, он же Шакро Молодой - его называют «Вором в законе №1».
Многократно судим, пережил не менее 10 покушений, гражданин России и Грузии. Родился в Тбилиси, в 1953 году. Его родители - представители народа езидов (самая большая община живёт на севере Ирака, остальные - раскиданы по всему миру). Примечательно, что езидом был и предыдущий главный криминальный авторитет России - Аслан Усоян или Дед Хасан. После смерти Хасана в 2013 году, Шакро занял его место на криминальном троне.
Первый раз за решётку Шакро попал в 17 лет и отсидел 3 года за кражу. Потом получил ещё 4 судимости, все за кражи. Во времена перестройки он стал уже солидной фигурой в криминальном мире, с 15 годами отсидки и нужными связями в уголовных кругах. А во всю мощь он развернулся уже в «лихие 90-е». Тогда шёл передел сфер влияния и Шакро методично убирал с пути всех конкурентов. Но и сам несколько раз чуть не погиб во время покушений.
Поэтому в 1999 году решил перебраться в Испанию. Там начал заниматься контрабандой нефти, похищением людей, вымогательством и убийствами. В конце концов испанские власти упекли его в тюрьму: Шакро получил 7,5 лет и огромный штраф в 20 миллионов евро. Параллельно с этим в Грузии пошли гонения на воров в законе, и Шакро заочно осудили на 18 лет.
В 2014 году Захарий освободился из испанской тюрьмы и вернулся в Россию. В Грузию его не экстрадировали, но уже через пару лет его снова задержали за вымогательство. Следствие шло почти два года, и в 2018-м Шакро отправили в колонию на 10 лет. Наказание отбывал в №2 (ИК-2) в поселке Двубратский Краснодарского края.
Недавно суд удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО):
В суд поступила положительная характеристика - и администрация колонии поддержала ходатайство адвокатов осуждённого, сделав упор на состояние его здоровья.
20 марта Шакро исполнился 71 год. SHOT сообщает, что в тот день к колонии подвезли коробки с грузинской едой, лимонадом и подарками.
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А сегодня он вышел на свободу. Предположительно, Шакро вывезли из колонии в кузове «Газели», в сопровождении тонированного внедорожника.
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Как сложится его дальнейшая судьба - пока неизвестно. По словам криминолога и криминолог, доцента Уральского государственного юридического университета Даниила Сергеева:
Шакро Молодой - это представитель старой, классической кавказской группировки, эдакой нашей версии знаменитой итальянской Коза Ностра. Такие воры, как Шакро, существовали с советских времён, но сегодня их время ушло.
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2. Автор, нет такого народа-езиды. Есть курды. А езиды-это курды исповедующие свою религию. Это тоже самое, что сказать-он по национальности -православный.
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Заpанее Вам большое человеческое спасибо.
Какой он после этого вор?