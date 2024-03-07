«Один меня держал, другой сзади резал голову ножом: прокуратура обжалует приговор преступникам, снявшим скальп с парня в Подмосковье

Летом 2023 года 19-летний Юрий хотел стрельнуть сигарету у прохожих в Электростали и обратился к двоим мужчинам. Те были пьяны и вместо сигареты, стали оскорблять юношу за то, что на голове у него был ирокез. Одними матюками дело не обошлось: Юрия повалили на землю и сняли с него скальп. Потом сбежали.

Я никак не смог сопротивляться. Один меня крепко держал, другой сзади резал голову ножом... Если честно, даже толком не помню себя в этот момент. Я был в состоянии шока из-за боли. Сейчас мне через каждые несколько часов что-то колют. Возможно, обезболивающие, - рассказал парень, уже после того, как оказался на больничной койке.

Напавших на него вскоре задержали. Один из них потом попытался извиниться: