«Один меня держал, другой сзади резал голову ножом: прокуратура обжалует приговор преступникам, снявшим скальп с парня в Подмосковье

Им дали по 3,5 года колонии и ведомство посчитало это наказание слишком мягким.
Летом 2023 года 19-летний Юрий хотел стрельнуть сигарету у прохожих в Электростали и обратился к двоим мужчинам. Те были пьяны и вместо сигареты, стали оскорблять юношу за то, что на голове у него был ирокез. Одними матюками дело не обошлось: Юрия повалили на землю и сняли с него скальп. Потом сбежали.
Я никак не смог сопротивляться. Один меня крепко держал, другой сзади резал голову ножом... Если честно, даже толком не помню себя в этот момент. Я был в состоянии шока из-за боли. Сейчас мне через каждые несколько часов что-то колют. Возможно, обезболивающие, - рассказал парень, уже после того, как оказался на больничной койке.
Напавших на него вскоре задержали. Один из них потом попытался извиниться:
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Юрий позже заявил, что с ним связывались родственники этих мужиков и предлагали «компенсировать ущерб». Но он отказался и настаивал, что напавшие на него должны быть наказаны по всей строгости закона.
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На обоих гопников завели уголовное дело по ч. 2 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Максимальный срок по ним 5 и 7 лет за решёткой. Но они почему-то получили лишь по 3,5 года. Плюс должны возместить ущерб потерпевшему, его оценили в 750 тысяч рублей.
Такое наказание не устроило прокуратуру:
Надзорное ведомство сочло назначенное наказание мягким. В связи с этим в суд направлена апелляция, - сообщил руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области.
Из-за этого приговор пока не вступил в силу. Теперь этим делом займётся апелляционный суд.
Ещё более суровая история случилась в Челябинске. Там 19-летний боец ММА Рустам Байжуменов одним ударом убил военного. За это он 5,5 месяцев посидел в СИЗО и суд приговорил его к 1,5 годам ограничения свободы.
Сначала было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», но после справедливого общественного резонанса статью изменили на «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». А как вся шумиха утихла, статью заменили на первоначальную.
Направляю обращение в Генпрокуратуру с просьбой обжаловать этот явно неправосудный приговор.
К вопросу подключился и председатель СК Александр Бастрыкин.
В связи с озвучиваемой в социальных медиа критикой глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову доложить о собранных в ходе расследования уголовного дела доказательствах и причинах принятия судом такого решения.
Также Бастрыкин обратился к генпрокурору Игорю Краснову и попросил его проверить законность вынесенного приговора.
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Бывали случаи когда нас запинывали до больнички, но там силы были неравные - 1 к 5-6. К чему это я пишу? Если не умеешь за себя постоять и не готов получить люлей за свое "мировозрение", то нефик иметь внешний вид, который вызывает у недалекого обывателя негативное отношение к тебе. Кстати о гопоте. Из всех маргинальных сообществ гопота - это самое сыкливое и ссученное по их же выдуманным "понятиям" сообщество. Ибо как только люлей хороших получали, то сразу бежали писать заяву в милицию, что по их же понятиям - зашквар.
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Сначала научись бить людей, а потом заводи своё мировоззрение. Прелестная доктрина.
До 7 лет... Плюс - "группой лиц", в состоянии алкогольного опьянения, с особой жестокостью и цинизмом , покушение на убийство (а разве не так?)... Да там пятнашка корячится как не фиг делать...
Аж тошно...