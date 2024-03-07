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«Один меня держал, другой сзади резал голову ножом: прокуратура обжалует приговор преступникам, снявшим скальп&nbsp; с парня в Подмосковье

«Один меня держал, другой сзади резал голову ножом: прокуратура обжалует приговор преступникам, снявшим скальп с парня в Подмосковье

Автор:
07 марта 2024 17:43
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Прокуратура   Следком   александр бастрыкин   ирокез   парень   приговор   скальп   электросталь   
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Им дали по 3,5 года колонии и ведомство посчитало это наказание слишком мягким.

Летом 2023 года 19-летний Юрий хотел стрельнуть сигарету у прохожих в Электростали и обратился к двоим мужчинам. Те были пьяны и вместо сигареты, стали оскорблять юношу за то, что на голове у него был ирокез. Одними матюками дело не обошлось: Юрия повалили на землю и сняли с него скальп. Потом сбежали.

Я никак не смог сопротивляться. Один меня крепко держал, другой сзади резал голову ножом... Если честно, даже толком не помню себя в этот момент. Я был в состоянии шока из-за боли. Сейчас мне через каждые несколько часов что-то колют. Возможно, обезболивающие, - рассказал парень, уже после того, как оказался на больничной койке.

Напавших на него вскоре задержали. Один из них потом попытался извиниться:

Юрий позже заявил, что с ним связывались родственники этих мужиков и предлагали «компенсировать ущерб». Но он отказался и настаивал, что напавшие на него должны быть наказаны по всей строгости закона.

На обоих гопников завели уголовное дело по ч. 2 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Максимальный срок по ним 5 и 7 лет за решёткой. Но они почему-то получили лишь по 3,5 года. Плюс должны возместить ущерб потерпевшему, его оценили в 750 тысяч рублей.

Такое наказание не устроило прокуратуру:

Надзорное ведомство сочло назначенное наказание мягким. В связи с этим в суд направлена апелляция, - сообщил руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области.

Из-за этого приговор пока не вступил в силу. Теперь этим делом займётся апелляционный суд.

Ещё более суровая история случилась в Челябинске. Там 19-летний боец ММА Рустам Байжуменов одним ударом убил военного. За это он 5,5 месяцев посидел в СИЗО и суд приговорил его к 1,5 годам ограничения свободы.

Депутат Александр Хинштейн назвал такое решение «неправосудным»:

Сначала было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», но после справедливого общественного резонанса статью изменили на «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». А как вся шумиха утихла, статью заменили на первоначальную.

Направляю обращение в Генпрокуратуру с просьбой обжаловать этот явно неправосудный приговор.

К вопросу подключился и председатель СК Александр Бастрыкин.

В связи с озвучиваемой в социальных медиа критикой глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову доложить о собранных в ходе расследования уголовного дела доказательствах и причинах принятия судом такого решения.

Также Бастрыкин обратился к генпрокурору Игорю Краснову и попросил его проверить законность вынесенного приговора.


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Метки: Видео   Прокуратура   Следком   александр бастрыкин   ирокез   парень   приговор   скальп   электросталь   
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140k
parallax 2 часа назад
Заодно судей проверить на предмет продажности.
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39k
АнтонПолднев 2 минуты назад
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1k
Max 15 минут назад
Гопоту не оправдываю но....В начале 90 х увлекался норвежским блэкметаллом и имел соответствующий внешний вид. Жил в самом гопотушном рвйоне нащего города - на Автозаводе. С гопотой хлестались постоянно и пракически всегда выходили победителями в соотношении 1 к 3, ибо почти все в компании занимались силовыми видами спорта - бокс, самбо, тяжелая атлетика и т.п .
Бывали случаи когда нас запинывали до больнички, но там силы были неравные - 1 к 5-6. К чему это я пишу? Если не умеешь за себя постоять и не готов получить люлей за свое "мировозрение", то нефик иметь внешний вид, который вызывает у недалекого обывателя негативное отношение к тебе. Кстати о гопоте. Из всех маргинальных сообществ гопота - это самое сыкливое и ссученное по их же выдуманным "понятиям" сообщество. Ибо как только люлей хороших получали, то сразу бежали писать заяву в милицию, что по их же понятиям - зашквар.

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9k
Vалѣнтиныч 18 минут назад
Стесняюсь спросить. Анализ крови преступников показал, что они абсолютно трезвые ?
До 7 лет... Плюс - "группой лиц", в состоянии алкогольного опьянения, с особой жестокостью и цинизмом , покушение на убийство (а разве не так?)... Да там пятнашка корячится как не фиг делать...
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17k
Kostick 22 минуты назад
средней тяжести? это же реально можно отнести к пыткам и извращённым издевательствам. сука, я понимаю, деньги вроде не пахнут, но так нельзя... неужели бабло настолько делает людей гнилыми? (
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1k
Angelpro Полчаса назад
Мляяя, ну как же у нас в стране продажны суды, если тишина, то подводят статьи легкие/простые/безобидные, если резонанс, то судят как надо, а не по справедливости.
Аж тошно...
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8k
perekrestok 41 минуту назад
Раньше у всех рукопашников брали подписку для МВД, что в случае нанесения вреда здоровью судить как с отягчающими обстоятельствами. По крайней мере тренер нас сразу предупреждал. Хорошо бы Бастрыкин или прокуратура провели такое же решение через Верховный суд. Чтобы полиция сразу знала чего и как делать.
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231
Trudovik37 Олегbl4 2 минуты назад
Это правда. Тренер предупреждал. Подписку брали у совершеннолетних, какие подписки с малоеток?
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62k
Олег 46 минут назад
"компенсировать ущерб" нужно само собой! И не 750 тыс, а миллионами за счёт диаспоры. И сажать нужно как за покушение на убийство группой.... И , о чудо, диаспоры сольются
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392k
Алексей Час назад
я считаю таких судей надо во первых увольнять и давать белый билет на занимание любых других должностных обязанностей. но и привлекать к уголовной ответственности, перед этим устроив проверку всех их судебных дел
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8k
Alex Час назад
Судьи - твари продажные.
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21k
Shtoppi Час назад
на 15-20 лет на строгач, а после отсидки, если доживут, найух из России без права на въезд. и так должно быть со всеми инородцами, кто возомнит себя выше закона и граждан России.
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1k
surgy Час назад
Нужно больше Бастрыкиных, тогда боятся начнут все и преступники, и органы следствия, ну и судьи
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18k
Kucher Час назад
Так причина принятия судом таких решений, не секрет - судье занесли сколько надо.
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