"Аня жопогляд", "Алиса берёт по два" и другие смешные имена, которыми люди записаны в контактах

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Есть специальные приложения, благодаря которым можно подсмотреть, как другие люди записывают вас в адресной книге. Пользователи из нашего поста как раз это провели - и узнали много интересного про себя.
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А вы смотрели, как вы записаны у других?
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которые сливают все контакты с телефона и по ним строят дерево связей где все фамилии, родственники, коллеги, друзья и т.д.
и не нужно никаких "утечек данных", вы сами их сливаете ради "посмотреть как я записан у кого то в контактах" или "супер определителя номера"