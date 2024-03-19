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"Аня жопогляд", "Алиса берёт по два" и другие смешные имена, которыми люди записаны в контактах

"Аня жопогляд", "Алиса берёт по два" и другие смешные имена, которыми люди записаны в контактах

Автор:
19 марта 2024 16:36
Сообщество : Юмор
Метки: адресная книга   забавно   контакты   названия   переименовал   смешно   телефонная книга   фото   
3821
14

Есть специальные приложения, благодаря которым можно подсмотреть, как другие люди записывают вас в адресной книге. Пользователи из нашего поста как раз это провели - и узнали много интересного про себя.

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А вы смотрели, как вы записаны у других?

Источник:

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Метки: адресная книга   забавно   контакты   названия   переименовал   смешно   телефонная книга   фото   
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10  комментариев
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4k
poбт 2 часа назад
"Есть специальные приложения"
которые сливают все контакты с телефона и по ним строят дерево связей где все фамилии, родственники, коллеги, друзья и т.д.
и не нужно никаких "утечек данных", вы сами их сливаете ради "посмотреть как я записан у кого то в контактах" или "супер определителя номера"
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30k
Aqueronte 4 минуты назад
У меня знакомая записана как Ира левачок. Сама замужем, но зная её ветренный характер я догадываюсь что речь шла не о работе или хобби
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5k
Overkill245 4 минуты назад
"двух смысленно" - это мощно
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6k
Харон ( Χάρων) 17 минут назад
В ещё "тупая кукурузина", "покемонка"....
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1k
Валерий 19 минут назад
Орфография добавляет колорита. не в тему,почему так сайт тормозит?сплошь зависы
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2k
Димыч 42 минуты назад
У моего дяди, майора в отставке, был прапорщик в части. Жена у него была - Тамара и любовницу звали - Тамара. Кличка была - ДВУХТОМНИК.
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14k
кот базилий Час назад
Аня -вжопотык , оригинально?
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172k
стас 2 часа назад
Комментарий к фото
да, да! конечно админом она там работала. ага. ...
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7k
S__D 2 часа назад
Владелец машины-ассенизатора? ))
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Спелая кукурузинка

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